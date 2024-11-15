Суд продовжив запобіжний захід Тищенку: він залишається під цілодобовим домашнім арештом до 23 грудня

Нардеп Микола Тищенко, підозрюваний у незаконному позбавленні волі військовослужбовця у Дніпрі, пробуде під цілодобовим домашнім арештом до 23 грудня - йому продовжили запобіжний захід.

Про це повідомляє "Суспільне" із зали суду, інформує Цензор.НЕТ.

15 листопада Печерський райсуд Києва продовжив запобіжний захід нардепу Миколі Тищенку, якого підозрюють у незаконному позбавленні волі військовослужбовця у Дніпрі.

Згідно з рішенням суду народний обранець залишатиметься під цілодобовим домашнім арештом до 23 грудня.

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Справа Тищенка

20 червня у місті Дніпро група невідомих напала на колишнього бійця спеціального підрозділу Kraken Дмитра Павлова (Син), коли той гуляв із дитиною. На кадрах видно що до цього причетна нібито охорона народного депутата Миколи Тищенка, з яким Павлов посперечався.

У скандальному відео з Дніпра, на якому охорона нардепа Миколи Тищенка напала на колишнього військового та незаконно його утримувала, також фігурувала помічниця парламентарія Евеліна Андрієвська.

Вранці 25 червня ДБР повідомило, що нардеп Микола Тищенко був повідомлений про підозру за фактом подій у Дніпрі 20 червня. У відомстві розповіли, що депутату повідомлено про підозру за фактом незаконного позбавлення волі потерпілого (ч. 2 ст. 146 КК України).

Суд обрав запобіжний захід Тищенку у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного засобу контролю.

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