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Суд продовжив запобіжний захід Тищенку: він залишається під цілодобовим домашнім арештом до 23 грудня

Суд продовжив запобіжний захід Тищенку

Нардеп Микола Тищенко, підозрюваний у незаконному позбавленні волі військовослужбовця у Дніпрі, пробуде під цілодобовим домашнім арештом до 23 грудня - йому продовжили запобіжний захід.

Про це повідомляє "Суспільне" із зали суду, інформує Цензор.НЕТ.

15 листопада Печерський райсуд Києва продовжив запобіжний захід нардепу Миколі Тищенку, якого підозрюють у незаконному позбавленні волі військовослужбовця у Дніпрі.

Згідно з рішенням суду народний обранець залишатиметься під цілодобовим домашнім арештом до 23 грудня.

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Справа Тищенка

20 червня у місті Дніпро група невідомих напала на колишнього бійця спеціального підрозділу Kraken Дмитра Павлова (Син), коли той гуляв із дитиною. На кадрах видно що до цього причетна нібито охорона народного депутата Миколи Тищенка, з яким Павлов посперечався.

У скандальному відео з Дніпра, на якому охорона нардепа Миколи Тищенка напала на колишнього військового та незаконно його утримувала, також фігурувала помічниця парламентарія Евеліна Андрієвська.

Вранці 25 червня ДБР повідомило, що нардеп Микола Тищенко був повідомлений про підозру за фактом подій у Дніпрі 20 червня. У відомстві розповіли, що депутату повідомлено про підозру за фактом незаконного позбавлення волі потерпілого (ч. 2 ст. 146 КК України).

Суд обрав запобіжний захід Тищенку у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного засобу контролю.

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Автор: 

суд (11648) домашній арешт (195) Тищенко Микола (351)


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Коля-каттлєта почувається в столиці, як вдома, тому під час "домашнього арешту" спокійно розгулює вулицями міста. Це ж не "наднебезпечніший злочинець" Червінський!
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15.11.2024 17:01 Відповісти
Не довго вже зелена нечисть гулятиме по Києву.
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15.11.2024 17:56 Відповісти
та похєр, головне щоб на КМБ не послали.
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15.11.2024 17:07 Відповісти
*********, що він під цілодобовим домашнім арештом. Хоча купа свідків де його тільки не бачила. Шоу наше усьо!
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15.11.2024 17:55 Відповісти
 
 