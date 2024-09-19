УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11528 відвідувачів онлайн
Новини
1 385 9
домашній арешт (190) запобіжний захід (452) Тищенко Микола (343)

Тищенко перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом ще 2 місяці

Суд продовжив запобіжний захід нардепові Миколі Тищенку

19 вересня Печерський райсуд Києва продовжив запобіжний захід народному депутату Миколі Тищенко у вигляді цілодобового домашнього арешту ще щонайменше на 2 місяці. 

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Упродовж цих двох місяців Тищенко також зобов’язаний носити електронний браслет, а також дотримуватися попередньо покладених обов’язків.

Прокурори клопотали про продовження запобіжного заходу на два місяці, а також про продовження на два місяці виконання обов’язків.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Побиття ветерана у Смілі: підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді безальтернативного тримання під вартою

Адвокати Тищенка просили суд змінити запобіжний захід на нічний домашній арешт з 12 ночі до 7 ранку, або відпустити нардепа під особисте зобов’язання.

Тищенко також просив відпустити його під особисте зобов'язання.

Справа Тищенка

20 червня у місті Дніпро група невідомих напала на колишнього бійця спеціального підрозділу Kraken Дмитра Павлова (Син), коли той гуляв із дитиною. На кадрах видно що до цього причетна нібито охорона народного депутата Миколи Тищенка, з яким Павлов посперечався.

У скандальному відео з Дніпра, на якому охорона нардепа Миколи Тищенка напала на колишнього військового та незаконно його утримувала, також фігурувала помічниця парламентарія Евеліна Андрієвська.

Читайте також: В.о. начальника "Київського метрополітену" Вигівського відправили під цілодобовий домашній арешт, - прокуратура

Вранці 25 червня ДБР повідомило, що нардеп Микола Тищенко був повідомлений про підозру за фактом подій у Дніпрі 20 червня. У відомстві розповіли, що депутату повідомлено про підозру за фактом незаконного позбавлення волі потерпілого (ч. 2 ст. 146 КК України).

Суд обрав запобіжний захід Тищенку у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного засобу контролю.

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Тащилово
Сидишь в шикарной центровой столичной хате
А тебе еще за это ЗАРПЛАТА капает
Нефиговая
Покруче ,чем у тех,кто в окопах...
Вот за каких сволочей кто - то проливает кровь !!!
На этом СПРАВЕДЛИВУЮ страну не построишь
Них...я не построишь..
показати весь коментар
19.09.2024 16:14 Відповісти
От воно иому треба - це депутатство - був би собі ресторатором - готував суші - а тут в таку хрень вляпався
показати весь коментар
19.09.2024 16:15 Відповісти
Пока он не был депутатом
Его бизнес начал трещать по швам
У него закрывались рестораны
А сейчас ,наверное, все у Коли в бизнесе ОК
Все подонки тянутся к кормушке
показати весь коментар
19.09.2024 16:20 Відповісти
Мав в виду не тільки иого - там в депутатах 90% випадкові пасажири
показати весь коментар
19.09.2024 16:36 Відповісти
У Тищенка і його браслета різна прописка.
показати весь коментар
19.09.2024 16:22 Відповісти
Скоро й країни перебування різні будуть. Як у Одарченка. Той теж перебував, носив, отримував, виконував.
І де він зараз?
показати весь коментар
19.09.2024 17:39 Відповісти
Суд продовжив запобіжний захід... Нахіба? Скільки часу потрібно команді слідчих, щоб розслідувати напад на людину? Рік? Два? П'ять?
А скільки часу вже "розслідується" злочин судді-вбивці Тандира? Мабуть той самий слідчий веде справу?
показати весь коментар
19.09.2024 16:58 Відповісти
У якомусь кіно був "картопляний папа", а цей "катлетний папа"...а так як котлети повинні бути у холодильнику, то й нехай сидить у дома.
показати весь коментар
19.09.2024 17:21 Відповісти
 
 