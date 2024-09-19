Тищенко будет находиться под круглосуточным домашним арестом еще 2 месяца
19 сентября Печерский райсуд Киева продлил меру пресечения народному депутату Николаю Тищенко в виде круглосуточного домашнего ареста еще минимум на 2 месяца.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Общественное.
В течение этих двух месяцев Тищенко обязан носить электронный браслет, а также соблюдать предварительно возложенные обязанности.
Прокуроры ходатайствовали о продлении меры пресечения на два месяца, а также о продлении на два месяца исполнения обязанностей.
Адвокаты Тищенко просили суд изменить меру пресечения на ночной домашний арест с 12 ночи до 7 утра, или отпустить нардепа под личное обязательство.
Тищенко также просил отпустить его под личное обязательство.
Дело Тищенко
20 июня в городе Днепр группа неизвестных напала на бывшего бойца специального подразделения Kraken Дмитрия Павлова (Сын), когда тот гулял с ребенком. На кадрах видно, что к этому причастна якобы охрана народного депутата Николая Тищенко, с которым Павлов поспорил.
В скандальном видео из Днепра, на котором охрана нардепа Николая Тищенко напала на бывшего военного и незаконно его удерживала, также фигурировала помощница парламентария Эвелина Андриевская.
Утром 25 июня ГБР сообщило, что нардеп Николай Тищенко был уведомлен о подозрении по факту событий в Днепре 20 июня. В ведомстве рассказали, что депутату сообщено о подозрении по факту незаконного лишения свободы потерпевшего (ч. 2 ст. 146 УК Украины).
Суд избрал меру пресечения Тищенко в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного средства контроля.
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Сидишь в шикарной центровой столичной хате
А тебе еще за это ЗАРПЛАТА капает
Нефиговая
Покруче ,чем у тех,кто в окопах...
Вот за каких сволочей кто - то проливает кровь !!!
На этом СПРАВЕДЛИВУЮ страну не построишь
Них...я не построишь..
Его бизнес начал трещать по швам
У него закрывались рестораны
А сейчас ,наверное, все у Коли в бизнесе ОК
Все подонки тянутся к кормушке
І де він зараз?
А скільки часу вже "розслідується" злочин судді-вбивці Тандира? Мабуть той самий слідчий веде справу?