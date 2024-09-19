Тищенко будет находиться под круглосуточным домашним арестом еще 2 месяца

19 сентября Печерский райсуд Киева продлил меру пресечения народному депутату Николаю Тищенко в виде круглосуточного домашнего ареста еще минимум на 2 месяца.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Общественное.

В течение этих двух месяцев Тищенко обязан носить электронный браслет, а также соблюдать предварительно возложенные обязанности.

Прокуроры ходатайствовали о продлении меры пресечения на два месяца, а также о продлении на два месяца исполнения обязанностей.

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Адвокаты Тищенко просили суд изменить меру пресечения на ночной домашний арест с 12 ночи до 7 утра, или отпустить нардепа под личное обязательство.

Тищенко также просил отпустить его под личное обязательство.

Дело Тищенко

20 июня в городе Днепр группа неизвестных напала на бывшего бойца специального подразделения Kraken Дмитрия Павлова (Сын), когда тот гулял с ребенком. На кадрах видно, что к этому причастна якобы охрана народного депутата Николая Тищенко, с которым Павлов поспорил.

В скандальном видео из Днепра, на котором охрана нардепа Николая Тищенко напала на бывшего военного и незаконно его удерживала, также фигурировала помощница парламентария Эвелина Андриевская.

Утром 25 июня ГБР сообщило, что нардеп Николай Тищенко был уведомлен о подозрении по факту событий в Днепре 20 июня. В ведомстве рассказали, что депутату сообщено о подозрении по факту незаконного лишения свободы потерпевшего (ч. 2 ст. 146 УК Украины).

Суд избрал меру пресечения Тищенко в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного средства контроля.

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