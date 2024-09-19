РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
3534 посетителя онлайн
Новости
1 385 9
домашний арест (181) мера пресечения (421) Тищенко Николай (327)

Тищенко будет находиться под круглосуточным домашним арестом еще 2 месяца

Суд продовжив запобіжний захід нардепові Миколі Тищенку

19 сентября Печерский райсуд Киева продлил меру пресечения народному депутату Николаю Тищенко в виде круглосуточного домашнего ареста еще минимум на 2 месяца.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Общественное.

В течение этих двух месяцев Тищенко обязан носить электронный браслет, а также соблюдать предварительно возложенные обязанности.

Прокуроры ходатайствовали о продлении меры пресечения на два месяца, а также о продлении на два месяца исполнения обязанностей.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Избиение ветерана в Смеле: подозреваемому избрана мера пресечения в виде безальтернативного содержания под стражей

Адвокаты Тищенко просили суд изменить меру пресечения на ночной домашний арест с 12 ночи до 7 утра, или отпустить нардепа под личное обязательство.

Тищенко также просил отпустить его под личное обязательство.

Дело Тищенко

20 июня в городе Днепр группа неизвестных напала на бывшего бойца специального подразделения Kraken Дмитрия Павлова (Сын), когда тот гулял с ребенком. На кадрах видно, что к этому причастна якобы охрана народного депутата Николая Тищенко, с которым Павлов поспорил.

В скандальном видео из Днепра, на котором охрана нардепа Николая Тищенко напала на бывшего военного и незаконно его удерживала, также фигурировала помощница парламентария Эвелина Андриевская.

Утром 25 июня ГБР сообщило, что нардеп Николай Тищенко был уведомлен о подозрении по факту событий в Днепре 20 июня. В ведомстве рассказали, что депутату сообщено о подозрении по факту незаконного лишения свободы потерпевшего (ч. 2 ст. 146 УК Украины).

Суд избрал меру пресечения Тищенко в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного средства контроля.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": И.о. начальника "Киевского метрополитена" Выгивского отправили под круглосуточный домашний арест, - прокуратура
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Тащилово
Сидишь в шикарной центровой столичной хате
А тебе еще за это ЗАРПЛАТА капает
Нефиговая
Покруче ,чем у тех,кто в окопах...
Вот за каких сволочей кто - то проливает кровь !!!
На этом СПРАВЕДЛИВУЮ страну не построишь
Них...я не построишь..
показать весь комментарий
19.09.2024 16:14 Ответить
От воно иому треба - це депутатство - був би собі ресторатором - готував суші - а тут в таку хрень вляпався
показать весь комментарий
19.09.2024 16:15 Ответить
Пока он не был депутатом
Его бизнес начал трещать по швам
У него закрывались рестораны
А сейчас ,наверное, все у Коли в бизнесе ОК
Все подонки тянутся к кормушке
показать весь комментарий
19.09.2024 16:20 Ответить
Мав в виду не тільки иого - там в депутатах 90% випадкові пасажири
показать весь комментарий
19.09.2024 16:36 Ответить
У Тищенка і його браслета різна прописка.
показать весь комментарий
19.09.2024 16:22 Ответить
Скоро й країни перебування різні будуть. Як у Одарченка. Той теж перебував, носив, отримував, виконував.
І де він зараз?
показать весь комментарий
19.09.2024 17:39 Ответить
Суд продовжив запобіжний захід... Нахіба? Скільки часу потрібно команді слідчих, щоб розслідувати напад на людину? Рік? Два? П'ять?
А скільки часу вже "розслідується" злочин судді-вбивці Тандира? Мабуть той самий слідчий веде справу?
показать весь комментарий
19.09.2024 16:58 Ответить
У якомусь кіно був "картопляний папа", а цей "катлетний папа"...а так як котлети повинні бути у холодильнику, то й нехай сидить у дома.
показать весь комментарий
19.09.2024 17:21 Ответить
 
 