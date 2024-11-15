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Суд продлил меру пресечения Тищенко: он остается под круглосуточным домашним арестом до 23 декабря

Суд продовжив запобіжний захід Тищенку

Нардеп Николай Тищенко, подозреваемый в незаконном лишении свободы военнослужащего в Днепре, пробудет под круглосуточным домашним арестом до 23 декабря - ему продлили меру пресечения.

Об этом сообщает "Суспільне" из зала суда, информирует Цензор.НЕТ.

15 ноября Печерский райсуд Киева продлил меру пресечения нардепу Николаю Тищенко, которого подозревают в незаконном лишении свободы военнослужащего в Днепре.

Согласно решению суда народный избранник будет оставаться под круглосуточным домашним арестом до 23 декабря.

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Дело Тищенко

20 июня в городе Днепр группа неизвестных напала на бывшего бойца специального подразделения Kraken Дмитрия Павлова (Сын), когда тот гулял с ребенком. На кадрах видно, что к этому причастна якобы охрана народного депутата Николая Тищенко, с которым Павлов поспорил.

В скандальном видео из Днепра, на котором охрана нардепа Николая Тищенко напала на бывшего военного и незаконно его удерживала, также фигурировала помощница парламентария Эвелина Андриевская.

Утром 25 июня ГБР сообщило, что нардеп Николай Тищенко был уведомлен о подозрении по факту событий в Днепре 20 июня. В ведомстве рассказали, что депутату сообщено о подозрении по факту незаконного лишения свободы потерпевшего (ч. 2 ст. 146 УК Украины).

Суд избрал меру пресечения Тищенко в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного средства контроля.

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Автор: 

суд (25072) домашний арест (186) Тищенко Николай (336)


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Коля-каттлєта почувається в столиці, як вдома, тому під час "домашнього арешту" спокійно розгулює вулицями міста. Це ж не "наднебезпечніший злочинець" Червінський!
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15.11.2024 17:01 Ответить
Не довго вже зелена нечисть гулятиме по Києву.
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15.11.2024 17:56 Ответить
та похєр, головне щоб на КМБ не послали.
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15.11.2024 17:07 Ответить
*********, що він під цілодобовим домашнім арештом. Хоча купа свідків де його тільки не бачила. Шоу наше усьо!
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15.11.2024 17:55 Ответить
 
 