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Новини
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Апеляційний суд у Києві залишив Тищенка під цілодобовим домашнім арештом

Рішення апеляційного суду щодо Тищенка

Київський апеляційний суд залишив під цілодобовим домашнім арештом народного депутата України Миколу Тищенка, підозрюваного у незаконному позбавленні волі військовослужбовця у Дніпрі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київського апеляційного суду.

"12 листопада 2024 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду розглянула апеляційну скаргу, подану стороною захисту на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 19 вересня 2024 року, якою задоволено клопотання Генерального прокурора і продовжено підозрюваному Т. запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту", - ідеться в ухвалі.

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На підозрюваного Тищенка також покладені обов’язки, передбачені частиною 5 статті 194 Кримінального процесуального кодексу України, зокрема носіння електронного засобу контролю.

За результатом апеляційного розгляду ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 19 вересня 2024 року залишено без змін, апеляційну скаргу сторони захисту – без задоволення.

Справа Тищенка

20 червня у місті Дніпро група невідомих напала на колишнього бійця спеціального підрозділу Kraken Дмитра Павлова (Син), коли той гуляв із дитиною. На кадрах видно що до цього причетна нібито охорона народного депутата Миколи Тищенка, з яким Павлов посперечався.

У скандальному відео з Дніпра, на якому охорона нардепа Миколи Тищенка напала на колишнього військового та незаконно його утримувала, також фігурувала помічниця парламентарія Евеліна Андрієвська.

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Вранці 25 червня ДБР повідомило, що нардеп Микола Тищенко був повідомлений про підозру за фактом подій у Дніпрі 20 червня. У відомстві розповіли, що депутату повідомлено про підозру за фактом незаконного позбавлення волі потерпілого (ч. 2 ст. 146 КК України).

Суд обрав запобіжний захід Тищенку у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного засобу контролю.

Автор: 

Апеляційний суд (397) домашній арешт (196) Тищенко Микола (351)


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Топ коментарі
+5
ТЦК Тищенку не загрожує
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12.11.2024 20:53
+2
Дуже ціний спеціаліст,просто повний 3,14здець.
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12.11.2024 20:43
+2
Подождите, разве Коля Каклета ещё не инвалид? Надо его наградить и отпустить.
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12.11.2024 21:11
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ну вилитий йося кабиздох! вилитий! особливо парик)))
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12.11.2024 20:39 Відповісти
Дуже ціний спеціаліст,просто повний 3,14здець.
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12.11.2024 20:43 Відповісти
ТЦК Тищенку не загрожує
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12.11.2024 20:53 Відповісти
КанЄШно, він же ПІДАРештом знаходиться
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12.11.2024 21:09 Відповісти
А що нікому вже його взяти на поруки?
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12.11.2024 20:59 Відповісти
А нахіба йому ті поруки , по ресторанах бухати у нього і без порук виходить ( фото тут люди скидали ) , а до Таїланду попляжитися поруки не допоможуть .
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12.11.2024 21:34 Відповісти
ну він же не сосна, хоча може в певних колах лигибитишних.
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12.11.2024 22:23 Відповісти
забросить бы в тыл врагу этого патриота, пусть там им кашу варит.
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12.11.2024 21:04 Відповісти
Подождите, разве Коля Каклета ещё не инвалид? Надо его наградить и отпустить.
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12.11.2024 21:11 Відповісти
Если он инвалид то пенсию буде получать не меньше 100 000 гривен.если он станет к этому времени прокурором.
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12.11.2024 21:22 Відповісти
А можна і мене під домашній арешт до кінця війни? 😆
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12.11.2024 21:35 Відповісти
Какое жестокое наказание. Минимум половина мужиков Украины мечтает сейчас так же сидеть под домашним арестом и желательно во дворце как у Тищенка.
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12.11.2024 21:47 Відповісти
треба консерву разконсервувати та в 3 штурмову. там де до піару буде.
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12.11.2024 22:11 Відповісти
Бідолага... Йому, як і Бені, вже надоїло сидіти в Буковелі, і якщо кудись виїжджати, то абсолютно інкогніто.
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12.11.2024 23:43 Відповісти
А живе Тищенко у ресторації цілодобово??
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13.11.2024 00:16 Відповісти
І тільки за це???? Більше причин немає засадити довічно із конфіскацією? Лайно!
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13.11.2024 07:26 Відповісти
 
 