Апеляційний суд у Києві залишив Тищенка під цілодобовим домашнім арештом

Київський апеляційний суд залишив під цілодобовим домашнім арештом народного депутата України Миколу Тищенка, підозрюваного у незаконному позбавленні волі військовослужбовця у Дніпрі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київського апеляційного суду.

"12 листопада 2024 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду розглянула апеляційну скаргу, подану стороною захисту на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 19 вересня 2024 року, якою задоволено клопотання Генерального прокурора і продовжено підозрюваному Т. запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту", - ідеться в ухвалі.

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На підозрюваного Тищенка також покладені обов’язки, передбачені частиною 5 статті 194 Кримінального процесуального кодексу України, зокрема носіння електронного засобу контролю.

За результатом апеляційного розгляду ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 19 вересня 2024 року залишено без змін, апеляційну скаргу сторони захисту – без задоволення.

Справа Тищенка

20 червня у місті Дніпро група невідомих напала на колишнього бійця спеціального підрозділу Kraken Дмитра Павлова (Син), коли той гуляв із дитиною. На кадрах видно що до цього причетна нібито охорона народного депутата Миколи Тищенка, з яким Павлов посперечався.

У скандальному відео з Дніпра, на якому охорона нардепа Миколи Тищенка напала на колишнього військового та незаконно його утримувала, також фігурувала помічниця парламентарія Евеліна Андрієвська.

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Вранці 25 червня ДБР повідомило, що нардеп Микола Тищенко був повідомлений про підозру за фактом подій у Дніпрі 20 червня. У відомстві розповіли, що депутату повідомлено про підозру за фактом незаконного позбавлення волі потерпілого (ч. 2 ст. 146 КК України).

Суд обрав запобіжний захід Тищенку у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного засобу контролю.