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Апелляционный суд в Киеве оставил Тищенко под круглосуточным домашним арестом

Рішення апеляційного суду щодо Тищенка

Киевский апелляционный суд оставил под круглосуточным домашним арестом народного депутата Украины Николая Тищенко, подозреваемого в незаконном лишении свободы военнослужащего в Днепре.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевского апелляционного суда.

"12 ноября 2024 года коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Киевского апелляционного суда рассмотрела апелляционную жалобу, поданную стороной защиты на постановление следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 19 сентября 2024 года, которым удовлетворено ходатайство Генерального прокурора и продлена подозреваемому Т. мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста", - говорится в постановлении.

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На подозреваемого Тищенко также возложены обязанности, предусмотренные частью 5 статьи 194 Уголовно-процессуального кодекса Украины, в частности ношение электронного средства контроля.

По результатам апелляционного рассмотрения постановление следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 19 сентября 2024 года оставлено без изменений, апелляционную жалобу стороны защиты - без удовлетворения.

Дело Тищенко

20 июня в городе Днепр группа неизвестных напала на бывшего бойца специального подразделения Kraken Дмитрия Павлова (Сын), когда тот гулял с ребенком. На кадрах видно, что к этому причастна якобы охрана народного депутата Николая Тищенко, с которым Павлов поспорил.

В скандальном видео из Днепра, на котором охрана нардепа Николая Тищенко напала на бывшего военного и незаконно его удерживала, также фигурировала помощница парламентария Эвелина Андриевская.

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Утром 25 июня ГБР сообщило, что нардеп Николай Тищенко был уведомлен о подозрении по факту событий в Днепре 20 июня. В ведомстве рассказали, что депутату сообщено о подозрении по факту незаконного лишения свободы потерпевшего (ч. 2 ст. 146 УК Украины).

Суд избрал меру пресечения Тищенко в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного средства контроля.

Автор: 

Апелляционный суд (411) домашний арест (187) Тищенко Николай (336)


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Топ комментарии
+5
ТЦК Тищенку не загрожує
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12.11.2024 20:53
+2
Дуже ціний спеціаліст,просто повний 3,14здець.
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12.11.2024 20:43
+2
Подождите, разве Коля Каклета ещё не инвалид? Надо его наградить и отпустить.
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12.11.2024 21:11
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ну вилитий йося кабиздох! вилитий! особливо парик)))
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12.11.2024 20:39 Ответить
Дуже ціний спеціаліст,просто повний 3,14здець.
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12.11.2024 20:43 Ответить
ТЦК Тищенку не загрожує
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12.11.2024 20:53 Ответить
КанЄШно, він же ПІДАРештом знаходиться
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12.11.2024 21:09 Ответить
А що нікому вже його взяти на поруки?
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12.11.2024 20:59 Ответить
А нахіба йому ті поруки , по ресторанах бухати у нього і без порук виходить ( фото тут люди скидали ) , а до Таїланду попляжитися поруки не допоможуть .
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12.11.2024 21:34 Ответить
ну він же не сосна, хоча може в певних колах лигибитишних.
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12.11.2024 22:23 Ответить
забросить бы в тыл врагу этого патриота, пусть там им кашу варит.
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12.11.2024 21:04 Ответить
Подождите, разве Коля Каклета ещё не инвалид? Надо его наградить и отпустить.
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12.11.2024 21:11 Ответить
Если он инвалид то пенсию буде получать не меньше 100 000 гривен.если он станет к этому времени прокурором.
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12.11.2024 21:22 Ответить
А можна і мене під домашній арешт до кінця війни? 😆
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12.11.2024 21:35 Ответить
Какое жестокое наказание. Минимум половина мужиков Украины мечтает сейчас так же сидеть под домашним арестом и желательно во дворце как у Тищенка.
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12.11.2024 21:47 Ответить
треба консерву разконсервувати та в 3 штурмову. там де до піару буде.
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12.11.2024 22:11 Ответить
Бідолага... Йому, як і Бені, вже надоїло сидіти в Буковелі, і якщо кудись виїжджати, то абсолютно інкогніто.
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12.11.2024 23:43 Ответить
А живе Тищенко у ресторації цілодобово??
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13.11.2024 00:16 Ответить
І тільки за це???? Більше причин немає засадити довічно із конфіскацією? Лайно!
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13.11.2024 07:26 Ответить
 
 