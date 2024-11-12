Апелляционный суд в Киеве оставил Тищенко под круглосуточным домашним арестом

Киевский апелляционный суд оставил под круглосуточным домашним арестом народного депутата Украины Николая Тищенко, подозреваемого в незаконном лишении свободы военнослужащего в Днепре.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевского апелляционного суда.

"12 ноября 2024 года коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Киевского апелляционного суда рассмотрела апелляционную жалобу, поданную стороной защиты на постановление следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 19 сентября 2024 года, которым удовлетворено ходатайство Генерального прокурора и продлена подозреваемому Т. мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста", - говорится в постановлении.

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На подозреваемого Тищенко также возложены обязанности, предусмотренные частью 5 статьи 194 Уголовно-процессуального кодекса Украины, в частности ношение электронного средства контроля.

По результатам апелляционного рассмотрения постановление следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 19 сентября 2024 года оставлено без изменений, апелляционную жалобу стороны защиты - без удовлетворения.

Дело Тищенко

20 июня в городе Днепр группа неизвестных напала на бывшего бойца специального подразделения Kraken Дмитрия Павлова (Сын), когда тот гулял с ребенком. На кадрах видно, что к этому причастна якобы охрана народного депутата Николая Тищенко, с которым Павлов поспорил.

В скандальном видео из Днепра, на котором охрана нардепа Николая Тищенко напала на бывшего военного и незаконно его удерживала, также фигурировала помощница парламентария Эвелина Андриевская.

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Утром 25 июня ГБР сообщило, что нардеп Николай Тищенко был уведомлен о подозрении по факту событий в Днепре 20 июня. В ведомстве рассказали, что депутату сообщено о подозрении по факту незаконного лишения свободы потерпевшего (ч. 2 ст. 146 УК Украины).

Суд избрал меру пресечения Тищенко в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного средства контроля.