Дело Гандзюк: Завтра в Киевском апелляционном суде состоится заседание

В Киевском апелляционном суде состоится очередное заседание по делу об убийстве активистки Екатерины Гандзюк.

Об этом сообщили в фейсбук-сообществе "Кто заказал Катю Гандзюк", передает Цензор.НЕТ.

Заседание состоится завтра, 19 июля, в 11:30 в Киевском апелляционном суде. Ул. Соломенская, 2А, зал судебных заседаний 709 (7 этаж).

Там отметили, что в июне 2023 года Мангеру и Левину был объявлен обвинительный приговор. Адвокаты и обвиняемые подали 6 апелляционных жалоб, которые стали рассматривать начиная с ноября (а фактически - только с февраля 2024 года).

"За эти 8 месяцев в суде практически не состоялось заседаний. Большая часть из них была перенесена, или состоялась неконструктивно потому, что Мангеру снова было плохо и вызвали "скорую", отводы и самоотводы судей, воздушные тревоги, надуманные ходатайства защиты без видимой цели (приобщение заказного так называемого "журналистского" так называемого "расследования" в качестве так называемого "доказательства").

Чтобы долго не погружать вас в юрню объясним очень просто: на то, чтобы найти и наказать виновных у государства есть 10 лет со дня нападения, что включает и время на расследование, и время на судебное разбирательство", - отметили в сообществе.

Со дня нападения до сегодняшнего дня прошло уже почти 6 лет.

"Таким образом, если Киевский апелляционный суд будет дальше менять судей в коллегии, позволять Мангеру и Левину обманывать судей вымышленными болезнями и историями нанятых блогеров, то самое громкое дело по убийству общественной активистки Екатерины Гандзюк будет проиграно. Обществом и государством и конкретными судьями, которые затягивали рассмотрение в апелляции и велись на манипуляции убийц", - добавили активисты.

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Напомним, 31 июля 2018 на советницу херсонского городского головы Екатерину Гандзюк напали у подъезда ее дома и облили серной кислотой. Гандзюк попала в реанимационное отделение. 4 ноября активистка скончалась в больнице.

6 июня 2019 года суд вынес приговоры пяти исполнителям убийства Гандзюк - они получили от трех до шести с половиной лет заключения. Отдельно судят Игоря Павловского, следствие которого считает посредником между заказчиками и исполнителями убийства.

В июле 2020 года прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении главы Херсонского областного совета Владислава Мангера и экспомощника депутата Херсонского облсовета Алексея Левина за организацию нападения на Гандзюк.

12 августа Киевский апелляционный суд закрепил дело Владислава Мангера и Алексея Левина за Днепровским районным судом Киева.

На одном из свидетельских заседаний - бывший член "Правого сектора" Павел Пилипенко и бизнесмен Сергей Брага - дали показания в суде о причастности главы Херсонского облсовета Владислава Мангера и его пособника Алексея Левина к заказу нападения на активистку Екатерину Гандзюк.

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26 июня 2023 года Днепровский райсуд Киева приговорил Левина и Мангера к 10 годам тюрьмы.