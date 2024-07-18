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Новости
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Дело Гандзюк: Завтра в Киевском апелляционном суде состоится заседание

гандзюк

В Киевском апелляционном суде состоится очередное заседание по делу об убийстве активистки Екатерины Гандзюк.

Об этом сообщили в фейсбук-сообществе "Кто заказал Катю Гандзюк", передает Цензор.НЕТ.

Заседание состоится завтра, 19 июля, в 11:30 в Киевском апелляционном суде. Ул. Соломенская, 2А, зал судебных заседаний 709 (7 этаж).

Там отметили, что в июне 2023 года Мангеру и Левину был объявлен обвинительный приговор. Адвокаты и обвиняемые подали 6 апелляционных жалоб, которые стали рассматривать начиная с ноября (а фактически - только с февраля 2024 года).

"За эти 8 месяцев в суде практически не состоялось заседаний. Большая часть из них была перенесена, или состоялась неконструктивно потому, что Мангеру снова было плохо и вызвали "скорую", отводы и самоотводы судей, воздушные тревоги, надуманные ходатайства защиты без видимой цели (приобщение заказного так называемого "журналистского" так называемого "расследования" в качестве так называемого "доказательства").

Чтобы долго не погружать вас в юрню объясним очень просто: на то, чтобы найти и наказать виновных у государства есть 10 лет со дня нападения, что включает и время на расследование, и время на судебное разбирательство", - отметили в сообществе.

Со дня нападения до сегодняшнего дня прошло уже почти 6 лет.

"Таким образом, если Киевский апелляционный суд будет дальше менять судей в коллегии, позволять Мангеру и Левину обманывать судей вымышленными болезнями и историями нанятых блогеров, то самое громкое дело по убийству общественной активистки Екатерины Гандзюк будет проиграно. Обществом и государством и конкретными судьями, которые затягивали рассмотрение в апелляции и велись на манипуляции убийц", - добавили активисты.

Читайте: Зеленский о деле Гандзюк: Без давления, внимания и акций общества справедливость уничтожили бы еще в начале

Напомним, 31 июля 2018 на советницу херсонского городского головы Екатерину Гандзюк напали у подъезда ее дома и облили серной кислотой. Гандзюк попала в реанимационное отделение. 4 ноября активистка скончалась в больнице.

6 июня 2019 года суд вынес приговоры пяти исполнителям убийства Гандзюк - они получили от трех до шести с половиной лет заключения. Отдельно судят Игоря Павловского, следствие которого считает посредником между заказчиками и исполнителями убийства.

В июле 2020 года прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении главы Херсонского областного совета Владислава Мангера и экспомощника депутата Херсонского облсовета Алексея Левина за организацию нападения на Гандзюк.

12 августа Киевский апелляционный суд закрепил дело Владислава Мангера и Алексея Левина за Днепровским районным судом Киева.

На одном из свидетельских заседаний - бывший член "Правого сектора" Павел Пилипенко и бизнесмен Сергей Брага - дали показания в суде о причастности главы Херсонского облсовета Владислава Мангера и его пособника Алексея Левина к заказу нападения на активистку Екатерину Гандзюк.

Смотрите: Коллаборанты в Херсоне уничтожили на стене горсовета мурал с требованием раскрыть убийство Екатерины Гандзюк. ФОТО

26 июня 2023 года Днепровский райсуд Киева приговорил Левина и Мангера к 10 годам тюрьмы.

Автор: 

Апелляционный суд (413) Гандзюк Екатерина (549)


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Топ комментарии
+9
Дайте вгадаю.

За новою версією Татарова її вбив Червінський.
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18.07.2024 15:50 Ответить
+8
Потолкайте палками кто-то, кто там рядом, "ктоубивцев" Стерненко и Филимонова. Что-то они замолкли про "близкую подругу" Катю Гандзюк. Или она уже не такая и подруга?
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18.07.2024 15:50 Ответить
+7
Проти Стерненка закрили справу за те, що він замовк.
От і мовчить, щоб знов не вілкрили.
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18.07.2024 15:51 Ответить
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Потолкайте палками кто-то, кто там рядом, "ктоубивцев" Стерненко и Филимонова. Что-то они замолкли про "близкую подругу" Катю Гандзюк. Или она уже не такая и подруга?
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18.07.2024 15:50 Ответить
Проти Стерненка закрили справу за те, що він замовк.
От і мовчить, щоб знов не вілкрили.
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18.07.2024 15:51 Ответить
А Філімонов не вилазить з фронту після повномасштабного...
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18.07.2024 19:56 Ответить
И из Киева. Ну, и с Волками ДаВинчи получилась крайне неприятная история.
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19.07.2024 10:00 Ответить
Я розумію, що він тобі не подобається і з вовками не все так добре але відверто ******* нікому не личить.
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19.07.2024 10:54 Ответить
С волками не просто "не все добре". Там просто очень некрасиво и только война сдерживает эту вонь. И да, я его не люблю не скрывая этого, и есть за что. Ситуация с волками только подтвердила мою правоту.
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19.07.2024 16:48 Ответить
Твоя "правота" дозволяє тобі брехати, що він з Києва не вилазить?
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19.07.2024 18:22 Ответить
Где я написал что "не вылазит"? Это ты писал что он с фронта не вылазит. Но в Киеве он очень часто судя по его фото.
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19.07.2024 20:24 Ответить
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19.07.2024 21:05 Ответить
Ну и?
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19.07.2024 21:51 Ответить
Як завжди дурня вмикаємо.
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19.07.2024 22:21 Ответить
Смотри на себя. Ты прекрасно понял что именно я сказал. И я прекрасно знаю как часто люди, реально воюющие на нуле, бывают в отпусках, как часто их ротируют. Я только его интервью в Киеве журналистам и телемарафету навскидку помню 5-6 за крайних месяцев 9. Поэтому хватит рассказывать мне здесь сказки про Филю.
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20.07.2024 10:37 Ответить
Брехнею виправдовувати брехнею, це так мило...
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20.07.2024 10:55 Ответить
Так не бреши, не будет так мило
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20.07.2024 12:30 Ответить
Дайте вгадаю.

За новою версією Татарова її вбив Червінський.
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18.07.2024 15:50 Ответить
Або знову згадають про Рифмастера.
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18.07.2024 17:34 Ответить
...Тетяна Чорновол, із Стугни-П
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19.07.2024 05:03 Ответить
 
 