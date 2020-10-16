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Новости Убийство Гандзюк
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Убийство Гандзюк: Павловскому дали 2 года условно

Убийство Гандзюк: Павловскому дали 2 года условно

Приморский райсуд Одессы признал Игоря Павловского виновным в сокрытии преступления. С учетом "искреннего раскаяния", суд назначил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы с испытательным сроком - 1 год.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора, информирует Цензор.НЕТ.

"В ходе судебного разбирательства обвиняемый полностью признал свою вину в совершении инкриминируемого ему преступления и просил суд утвердить соглашение о признании виновности между ним и прокурором", - сказано в сообщении.

В Офисе отметили, что потерпевшие не возражали против утверждения соглашения и отказались от гражданского иска. Кроме этого, суд учел "искреннее раскаяние и активное содействие обвиняемым раскрытию преступления".

Читайте на Цензор.НЕТ: Павловский в суде: Левин заказал нападение на Гандзюк по просьбе Мангера

Во время заседания Павловский извинился перед отцом погибшей активистки Екатерины Гандзюк, сообщает "Громадське радіо".

"Я хочу публично извиниться перед Виктором Михайловичем и перед покойной Екатериной, что не дал полных показаний в Шевченковском суде Киева. Так получилось, что были постоянные угрозы мне и моей дочери. Поэтому прошу признать сделку и признать меня полностью виновным", - сказал он.

Несмотря на такой приговор, Павловский остается в изоляторе СБУ, поскольку является фигурантом дел о создании организованной преступной группы в Херсонской области и незаконном завладении транспортными средствами, отмечает "Громадське".

Также на Цензор.НЕТ: Убийство Гандзюк: на суде двое свидетелей дали показания о причастности Мангера и Левина

Напомним, 31 июля 2018 года на советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой. Гандзюк попала в реанимационное отделение. 4 ноября активистка скончалась в больнице.

6 июня 2019 года суд вынес приговоры исполнителям убийства Гандзюк - они получили от 3 до 6,5 лет заключения. Отдельно судят Игоря Павловского, которого следствие считает посредником между заказчиками и исполнителями убийства. Подозреваемыми в заказе и организации нападения являются Владислав Мангер и Алексей Левин.

В июне 2020 года досудебное расследование по делу убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк было продлено до 29 июля.

12 августа Киевский апелляционный суд закрепил дело Владислава Мангера и Алексея Левина за Днепровским районным судом Киева.

Автор: 

приговор (1210) Павловский Игорь (115) Гандзюк Екатерина (549)


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Топ комментарии
+43
Убийство Гандзюк: Павловскому дали 2 года условно - Цензор.НЕТ 974
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16.10.2020 19:32
+30
это шо - шутка дня???
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16.10.2020 19:28
+25
І *****, що Катя померла страшною смертю. А перед цим були місяці болю та жаху.
Головне - Павловський випробовував борошна совісті! Зрозуміти і пробачити!
...
Там Зайцеву ще не випустили? Бо вона теж розкаялася, а її на дискотеку не пускають!
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16.10.2020 19:39
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Правила форума Совет форумчан
это шо - шутка дня???
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16.10.2020 19:28 Ответить
Та якось не смішно - від таких жартів хіба що криворота сардонічна гримаса декадента...
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16.10.2020 19:40 Ответить
поразительно, зелёные паскуды держат добробатов в сизо просто потому, что какой-то имбицил утвердает, что та же походка! тут, полное раскаяние - 2 года условно! сюрр
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16.10.2020 19:50 Ответить
Мангер ввалил в Зелю и его команду 20 лимонов. Вот и весь очень простой ответ.
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16.10.2020 20:01 Ответить
ну он же типа пошел на сделку со следствием. Но хера толку от той сделки???
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16.10.2020 19:55 Ответить
тут показатель тока один - срок малый? - значит хер был...
ну и наоборот....
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16.10.2020 20:16 Ответить
хер будет когда сядут те кого он типа сдал. Пока они на свободе не о каких малых сроках ему говорить рановато!
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16.10.2020 22:47 Ответить
мы с вами об одном и том же, шановный...
срок малый? - значит подельники тоже присядут...
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16.10.2020 22:55 Ответить
Скорее подельники сядут так же как и он...
а вообще хз о че мы
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16.10.2020 23:03 Ответить
забыли - проехали
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16.10.2020 23:07 Ответить
Это цена человеческой жизни в Украине, для "элит".
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17.10.2020 00:20 Ответить
Ви хочете інваліда засудити? Хіба не бачите, що він уже з милицями?
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17.10.2020 17:44 Ответить
Весна придет - сажать будем. Добробатов, волонтеров и политических оппонентов. Зелебобики, вы правда думаете, что это ноу-хау клоунской власти ? Я вас огорчу: Зеленский - это пародия на Кучму.
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16.10.2020 19:31 Ответить
Убивство Гандзюк: Павловському дали 2 роки умовно - Цензор.НЕТ 1792
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16.10.2020 20:04 Ответить
Убийство Гандзюк: Павловскому дали 2 года условно - Цензор.НЕТ 974
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16.10.2020 19:32 Ответить
Убийство Гандзюк: Павловскому дали 2 года условно - Цензор.НЕТ 5861
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16.10.2020 19:41 Ответить
не якби, а коло свині обирають, то далі так і виходить
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17.10.2020 13:03 Ответить
да здгаствуєт наш зельоний суд! самий гуманий суд в мірє! слава Зелі
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16.10.2020 19:36 Ответить
https://newsua.one/news/kompaniya-voznyuka-v-obhid-sankcii-buduvatime-pivnichnii-potik-2.html КОМПАНІЯ ВОЗНЮКА В ОБХІД САНКЦІЙ БУДУВАТИМЕ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2

Українська компанії Екорембуд, виграла тендер в Санкт-Петербурзі на монтажні роботи у рамках проєкту "Північний Потік-2" в районі міста Виборг, де власне проходить трубопровід.

Екорембуд - українська компанія, яка належить бізнесмену Володимиру Вознюку та його сину Юрію, який зараз балотується в мери міста Рівне.

Убийство Гандзюк: Павловскому дали 2 года условно - Цензор.НЕТ 4950
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16.10.2020 19:38 Ответить
Это какой-то...позор (с)
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16.10.2020 22:28 Ответить
І *****, що Катя померла страшною смертю. А перед цим були місяці болю та жаху.
Головне - Павловський випробовував борошна совісті! Зрозуміти і пробачити!
...
Там Зайцеву ще не випустили? Бо вона теж розкаялася, а її на дискотеку не пускають!
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16.10.2020 19:39 Ответить
100%
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16.10.2020 19:46 Ответить
Була на Цензорі тема про Зайцеву. Засмагає у шезлонгу з бокалом мартіні. Регулярно їздить в місто. На території зони тільки ночує. Але, подейкують, не завжди.
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16.10.2020 19:59 Ответить
Убивство Гандзюк: Павловському дали 2 роки умовно - Цензор.НЕТ 7530
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16.10.2020 20:00 Ответить
Так, бачив це фото із шезлонгом... Чомусь не здивований.
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16.10.2020 20:05 Ответить
Печаль и ПБ, я не призываю. но пока пулями не пройтись по судебной прокладке коррупции, ничего не изменится.
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16.10.2020 20:25 Ответить
Не потому. Потому что она сидит в колонии, а не тюрьме. За такие поступки к зэкам не сажают.
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16.10.2020 22:49 Ответить
байрактара не хватает.
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16.10.2020 20:50 Ответить
Яке брутальне ім'я у турка-стриптизера...
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16.10.2020 22:24 Ответить
Байрактар то зять Ердогана.
Так що обережніше зі словесними виразами. Народ там гарячий
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17.10.2020 11:24 Ответить
обычный коптер и вог )))
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16.10.2020 22:43 Ответить
Купила шезлонг у Малюськи? Чи де наше не пропадало - всю зону?
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17.10.2020 12:05 Ответить
А люди думают что она варешки шьет.
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17.10.2020 15:39 Ответить
Вот у меня простой вопрос. А можно вот взять и послать ВСЕХ наших судей на@уй, без права заниматься юриспруденцией пару-тройку лет, а на их место пригласить судей из Е.С.?
Мне почему-то кажется, что результаты покажутся в форме отсутствия таких дибильных новостей.
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17.10.2020 09:13 Ответить
Забыл в каком штате закон есть :если использовали ваше оружие а выде и не знали об убийстве и были в 1000 милях от преступления - Вас будут судить вместе с убийцами по статье убийство ...Эта ситуации была с Анджелой Девис
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16.10.2020 19:45 Ответить
нехер тут пропагандировать епаных комуняк!
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16.10.2020 22:50 Ответить
Мерзотні фСБ(у)шники рятують свою агентуру, все ж зрозуміло. Саме вони вбили свою позаштатну співробітницю Гандзюк, саме вони силоміць і незаконно(!) забрали слідство у МВС, саме вони фальшували справу з самого початку.
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16.10.2020 19:51 Ответить
Бредишь?
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17.10.2020 15:37 Ответить
Это согласно какому "законодательству" такое возможно?!
Это просто приговор и законодательству, и реформам кучерявым и судейскому корпусу!
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16.10.2020 20:00 Ответить
Действительно.
За недонесение о преступлении надо расстреливать.
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16.10.2020 20:03 Ответить
А за посредничество? За поиск исполнителей убийства? За оплату?
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16.10.2020 20:40 Ответить
Вы всегда побежите сдавать своих друзей???
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17.10.2020 00:43 Ответить
Друзья - это те которые убийцы?
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17.10.2020 15:36 Ответить
Я задал конкретный вопрос... У вас есть друзья... Вы побежите их сдавать, если узнаете, что они совершили преступление??? И не имеет значение, какое именно преступление...
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17.10.2020 15:46 Ответить
О, зеленым главное очернить Мангера -он член Батьківщини Юлії ТИМОШЕНКО, і Павловского - он помощник депутата от Блка ПОРОШЕНКО Николая Паламарчука. Типа зеленые воруют, но никого не убивают
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16.10.2020 20:16 Ответить
линчевать вот это будет справедивость
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16.10.2020 20:53 Ответить
может быть, потому что он дал показания против Мангера. Они там друг друга знатно топили.
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16.10.2020 21:14 Ответить
https://twitter.com/vital_ovchar
https://twitter.com/vital_ovchar

Vitalii Ovcharenko

@vital_ovchar

·https://twitter.com/vital_ovchar/status/1317121203971260418 3 ч Сьогодні одному з організаторів вбивства Катерини https://twitter.com/hashtag/%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B7%D1%8E%D0%BA?src=hashtag_click #Гандзюк - Павловському найгуманніший український суд дав УМОВНИЙ термін. Це черговий сигнал, що якщо ти маєш гроші і зв'язки - ти можеш вбити будь кого - і тобі за це нічого не буде...
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16.10.2020 21:20 Ответить
Угрозы ему и его дочери?!! Пипец, имея дочь, ты, с*ка, идёшь, практически, убивать чужую дочь. Гори в огне.
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16.10.2020 23:14 Ответить
Согласно материалам следствия, он узнал о преступлении уже ПОСЛЕ его совершения... И не донес об этом... Вот за это и получил срок...
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17.10.2020 00:46 Ответить
Ну тогда да, не оправдываю, но тут я не судья.
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21.10.2020 09:56 Ответить
Слава Богу, что не извинились перед ним....
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17.10.2020 02:01 Ответить
Горе батька потрібно було використати для передвиборчої боротьби і не більше. І це все ще не дніще, для цинізму зеленої влади.
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17.10.2020 11:23 Ответить
Врахували, що було "важко нести". Пробував, але не хватило сили "донести".
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17.10.2020 12:09 Ответить
2 роки за вбивство? За хабар у 1 000 баксів довше сидять. Чи колишні помічники нардепа мають преференції. З цією країною щось не так
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17.10.2020 12:41 Ответить
ЗА КРАЖУ НА БАЗАРЕ 5 ЛЕТ, А ЗА УЧАСТИИ В УБИЙСТВЕ 2 ГОДА УСЛОВНО !!!??? ТАК ДОЛГО ПРОДОЛЖАТЬСЯ НЕ МОЖЕТ !!!
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17.10.2020 14:19 Ответить
Интересно, если кто-то влепит аттентат клоуну, ему тоже дадут всего 2 года условно?
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17.10.2020 16:18 Ответить
И насколько искренне он раскаялся - на лимон или поболее?
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17.10.2020 15:32 Ответить
Интересно, если кто-то влепит аттентат клоуну, ему тоже дадут всего 2 года условно?
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17.10.2020 16:18 Ответить
Может, ее слишком поздно прихлопнули, потому срок мал?
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17.10.2020 16:30 Ответить
Что за дерьмо?
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17.10.2020 19:35 Ответить
Медаль ему не дали?...
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19.10.2020 11:00 Ответить
 
 