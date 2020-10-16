Убийство Гандзюк: Павловскому дали 2 года условно

Приморский райсуд Одессы признал Игоря Павловского виновным в сокрытии преступления. С учетом "искреннего раскаяния", суд назначил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы с испытательным сроком - 1 год.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора, информирует Цензор.НЕТ.

"В ходе судебного разбирательства обвиняемый полностью признал свою вину в совершении инкриминируемого ему преступления и просил суд утвердить соглашение о признании виновности между ним и прокурором", - сказано в сообщении.

В Офисе отметили, что потерпевшие не возражали против утверждения соглашения и отказались от гражданского иска. Кроме этого, суд учел "искреннее раскаяние и активное содействие обвиняемым раскрытию преступления".

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Во время заседания Павловский извинился перед отцом погибшей активистки Екатерины Гандзюк, сообщает "Громадське радіо".

"Я хочу публично извиниться перед Виктором Михайловичем и перед покойной Екатериной, что не дал полных показаний в Шевченковском суде Киева. Так получилось, что были постоянные угрозы мне и моей дочери. Поэтому прошу признать сделку и признать меня полностью виновным", - сказал он.

Несмотря на такой приговор, Павловский остается в изоляторе СБУ, поскольку является фигурантом дел о создании организованной преступной группы в Херсонской области и незаконном завладении транспортными средствами, отмечает "Громадське".

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Напомним, 31 июля 2018 года на советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой. Гандзюк попала в реанимационное отделение. 4 ноября активистка скончалась в больнице.

6 июня 2019 года суд вынес приговоры исполнителям убийства Гандзюк - они получили от 3 до 6,5 лет заключения. Отдельно судят Игоря Павловского, которого следствие считает посредником между заказчиками и исполнителями убийства. Подозреваемыми в заказе и организации нападения являются Владислав Мангер и Алексей Левин.

В июне 2020 года досудебное расследование по делу убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк было продлено до 29 июля.

12 августа Киевский апелляционный суд закрепил дело Владислава Мангера и Алексея Левина за Днепровским районным судом Киева.