Убийство Гандзюк: Павловскому дали 2 года условно
Приморский райсуд Одессы признал Игоря Павловского виновным в сокрытии преступления. С учетом "искреннего раскаяния", суд назначил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы с испытательным сроком - 1 год.
Об этом сообщает Офис генерального прокурора, информирует Цензор.НЕТ.
"В ходе судебного разбирательства обвиняемый полностью признал свою вину в совершении инкриминируемого ему преступления и просил суд утвердить соглашение о признании виновности между ним и прокурором", - сказано в сообщении.
В Офисе отметили, что потерпевшие не возражали против утверждения соглашения и отказались от гражданского иска. Кроме этого, суд учел "искреннее раскаяние и активное содействие обвиняемым раскрытию преступления".
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Во время заседания Павловский извинился перед отцом погибшей активистки Екатерины Гандзюк, сообщает "Громадське радіо".
"Я хочу публично извиниться перед Виктором Михайловичем и перед покойной Екатериной, что не дал полных показаний в Шевченковском суде Киева. Так получилось, что были постоянные угрозы мне и моей дочери. Поэтому прошу признать сделку и признать меня полностью виновным", - сказал он.
Несмотря на такой приговор, Павловский остается в изоляторе СБУ, поскольку является фигурантом дел о создании организованной преступной группы в Херсонской области и незаконном завладении транспортными средствами, отмечает "Громадське".
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Напомним, 31 июля 2018 года на советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой. Гандзюк попала в реанимационное отделение. 4 ноября активистка скончалась в больнице.
6 июня 2019 года суд вынес приговоры исполнителям убийства Гандзюк - они получили от 3 до 6,5 лет заключения. Отдельно судят Игоря Павловского, которого следствие считает посредником между заказчиками и исполнителями убийства. Подозреваемыми в заказе и организации нападения являются Владислав Мангер и Алексей Левин.
В июне 2020 года досудебное расследование по делу убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк было продлено до 29 июля.
12 августа Киевский апелляционный суд закрепил дело Владислава Мангера и Алексея Левина за Днепровским районным судом Киева.
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ну и наоборот....
срок малый? - значит подельники тоже присядут...
а вообще хз о че мы
Українська компанії Екорембуд, виграла тендер в Санкт-Петербурзі на монтажні роботи у рамках проєкту "Північний Потік-2" в районі міста Виборг, де власне проходить трубопровід.
Екорембуд - українська компанія, яка належить бізнесмену Володимиру Вознюку та його сину Юрію, який зараз балотується в мери міста Рівне.
Головне - Павловський випробовував борошна совісті! Зрозуміти і пробачити!
...
Там Зайцеву ще не випустили? Бо вона теж розкаялася, а її на дискотеку не пускають!
Так що обережніше зі словесними виразами. Народ там гарячий
Мне почему-то кажется, что результаты покажутся в форме отсутствия таких дибильных новостей.
Это просто приговор и законодательству, и реформам кучерявым и судейскому корпусу!
За недонесение о преступлении надо расстреливать.
https://twitter.com/vital_ovchar
Vitalii Ovcharenko
@vital_ovchar
·https://twitter.com/vital_ovchar/status/1317121203971260418 3 ч Сьогодні одному з організаторів вбивства Катерини https://twitter.com/hashtag/%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B7%D1%8E%D0%BA?src=hashtag_click #Гандзюк - Павловському найгуманніший український суд дав УМОВНИЙ термін. Це черговий сигнал, що якщо ти маєш гроші і зв'язки - ти можеш вбити будь кого - і тобі за це нічого не буде...