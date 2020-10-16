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Новини Убивство Гандзюк
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Убивство Гандзюк: Павловському дали 2 роки умовно

Убивство Гандзюк: Павловському дали 2 роки умовно

Приморський райсуд Одеси визнав Ігоря Павловського винним у приховуванні злочину. З урахуванням "щирого каяття", суд призначив йому покарання у вигляді 2 років позбавлення волі з випробувальним терміном - 1 рік.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, інформує Цензор.НЕТ.

"Під час судового розгляду обвинувачений повністю визнав свою провину в скоєнні інкримінованого йому злочину і просив суд затвердити угоду про визнання винуватості між ним і прокурором", - сказано в повідомленні.

В Офісі зазначили, що потерпілі не заперечували проти затвердження угоди і відмовилися від цивільного позову. Крім цього, суд врахував "щире каяття та активне сприяння обвинуваченим розкриттю злочину".

Читайте також: Вбивство Гандзюк: на суді двоє свідків підтвердили причетність Мангера і Левіна

Під час засідання Павловський вибачився перед батьком загиблої активістки Катерини Гандзюк, повідомляє "Громадське радіо".

"Я хочу публічно вибачитися перед Віктором Михайловичем і перед покійною Катериною, що не дав повних свідчень у Шевченківському суді Києва. Так вийшло, що були постійні погрози мені і моїй дочці. Тому прошу визнати угоду і визнати мене повністю винним", - сказав він.

Попри такий вирок, Павловський залишається в ізоляторі СБУ, оскільки є фігурантом справ про створення організованої злочинної групи в Херсонській області та незаконне заволодіння транспортними засобами, зазначає "Громадське".

Нагадаємо, 31 липня 2018 року на радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку і облили сірчаною кислотою. Гандзюк потрапила в реанімаційне відділення. 4 листопада активістка померла в лікарні.

6 червня 2019 року суд ухвалив вироки виконавцям убивства Гандзюк - вони отримали від трьох до шести з половиною років ув'язнення. Окремо судять Ігоря Павловського, якого слідство вважає посередником між замовниками та виконавцями вбивства. Підозрюваними в замовленні та організації нападу є Владислав Мангер і Олексій Левін.

У червні 2020 року досудове розслідування у справі вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк було продовжено до 29 липня

12 серпня Київський апеляційний суд закріпив справу Владислава Мангера та Олексія Левіна за Дніпровським районним судом Києва.

Автор: 

вирок (1063) Павловський Ігор (109) Гандзюк Катерина (549)


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Топ коментарі
+43
Убийство Гандзюк: Павловскому дали 2 года условно - Цензор.НЕТ 974
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16.10.2020 19:32
+30
это шо - шутка дня???
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16.10.2020 19:28
+25
І *****, що Катя померла страшною смертю. А перед цим були місяці болю та жаху.
Головне - Павловський випробовував борошна совісті! Зрозуміти і пробачити!
...
Там Зайцеву ще не випустили? Бо вона теж розкаялася, а її на дискотеку не пускають!
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16.10.2020 19:39
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это шо - шутка дня???
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16.10.2020 19:28 Відповісти
Та якось не смішно - від таких жартів хіба що криворота сардонічна гримаса декадента...
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16.10.2020 19:40 Відповісти
поразительно, зелёные паскуды держат добробатов в сизо просто потому, что какой-то имбицил утвердает, что та же походка! тут, полное раскаяние - 2 года условно! сюрр
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16.10.2020 19:50 Відповісти
Мангер ввалил в Зелю и его команду 20 лимонов. Вот и весь очень простой ответ.
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16.10.2020 20:01 Відповісти
ну он же типа пошел на сделку со следствием. Но хера толку от той сделки???
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16.10.2020 19:55 Відповісти
тут показатель тока один - срок малый? - значит хер был...
ну и наоборот....
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16.10.2020 20:16 Відповісти
хер будет когда сядут те кого он типа сдал. Пока они на свободе не о каких малых сроках ему говорить рановато!
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16.10.2020 22:47 Відповісти
мы с вами об одном и том же, шановный...
срок малый? - значит подельники тоже присядут...
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16.10.2020 22:55 Відповісти
Скорее подельники сядут так же как и он...
а вообще хз о че мы
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16.10.2020 23:03 Відповісти
забыли - проехали
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16.10.2020 23:07 Відповісти
Это цена человеческой жизни в Украине, для "элит".
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17.10.2020 00:20 Відповісти
Ви хочете інваліда засудити? Хіба не бачите, що він уже з милицями?
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17.10.2020 17:44 Відповісти
Весна придет - сажать будем. Добробатов, волонтеров и политических оппонентов. Зелебобики, вы правда думаете, что это ноу-хау клоунской власти ? Я вас огорчу: Зеленский - это пародия на Кучму.
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16.10.2020 19:31 Відповісти
Убивство Гандзюк: Павловському дали 2 роки умовно - Цензор.НЕТ 1792
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16.10.2020 20:04 Відповісти
Убийство Гандзюк: Павловскому дали 2 года условно - Цензор.НЕТ 974
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16.10.2020 19:32 Відповісти
Убийство Гандзюк: Павловскому дали 2 года условно - Цензор.НЕТ 5861
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16.10.2020 19:41 Відповісти
не якби, а коло свині обирають, то далі так і виходить
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17.10.2020 13:03 Відповісти
да здгаствуєт наш зельоний суд! самий гуманий суд в мірє! слава Зелі
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16.10.2020 19:36 Відповісти
https://newsua.one/news/kompaniya-voznyuka-v-obhid-sankcii-buduvatime-pivnichnii-potik-2.html КОМПАНІЯ ВОЗНЮКА В ОБХІД САНКЦІЙ БУДУВАТИМЕ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2

Українська компанії Екорембуд, виграла тендер в Санкт-Петербурзі на монтажні роботи у рамках проєкту "Північний Потік-2" в районі міста Виборг, де власне проходить трубопровід.

Екорембуд - українська компанія, яка належить бізнесмену Володимиру Вознюку та його сину Юрію, який зараз балотується в мери міста Рівне.

Убийство Гандзюк: Павловскому дали 2 года условно - Цензор.НЕТ 4950
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16.10.2020 19:38 Відповісти
Это какой-то...позор (с)
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16.10.2020 22:28 Відповісти
І *****, що Катя померла страшною смертю. А перед цим були місяці болю та жаху.
Головне - Павловський випробовував борошна совісті! Зрозуміти і пробачити!
...
Там Зайцеву ще не випустили? Бо вона теж розкаялася, а її на дискотеку не пускають!
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16.10.2020 19:39 Відповісти
100%
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16.10.2020 19:46 Відповісти
Була на Цензорі тема про Зайцеву. Засмагає у шезлонгу з бокалом мартіні. Регулярно їздить в місто. На території зони тільки ночує. Але, подейкують, не завжди.
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16.10.2020 19:59 Відповісти
Убивство Гандзюк: Павловському дали 2 роки умовно - Цензор.НЕТ 7530
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16.10.2020 20:00 Відповісти
Так, бачив це фото із шезлонгом... Чомусь не здивований.
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16.10.2020 20:05 Відповісти
Печаль и ПБ, я не призываю. но пока пулями не пройтись по судебной прокладке коррупции, ничего не изменится.
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16.10.2020 20:25 Відповісти
Не потому. Потому что она сидит в колонии, а не тюрьме. За такие поступки к зэкам не сажают.
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16.10.2020 22:49 Відповісти
байрактара не хватает.
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16.10.2020 20:50 Відповісти
Яке брутальне ім'я у турка-стриптизера...
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16.10.2020 22:24 Відповісти
Байрактар то зять Ердогана.
Так що обережніше зі словесними виразами. Народ там гарячий
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17.10.2020 11:24 Відповісти
обычный коптер и вог )))
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16.10.2020 22:43 Відповісти
Купила шезлонг у Малюськи? Чи де наше не пропадало - всю зону?
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17.10.2020 12:05 Відповісти
А люди думают что она варешки шьет.
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17.10.2020 15:39 Відповісти
Вот у меня простой вопрос. А можно вот взять и послать ВСЕХ наших судей на@уй, без права заниматься юриспруденцией пару-тройку лет, а на их место пригласить судей из Е.С.?
Мне почему-то кажется, что результаты покажутся в форме отсутствия таких дибильных новостей.
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17.10.2020 09:13 Відповісти
Забыл в каком штате закон есть :если использовали ваше оружие а выде и не знали об убийстве и были в 1000 милях от преступления - Вас будут судить вместе с убийцами по статье убийство ...Эта ситуации была с Анджелой Девис
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16.10.2020 19:45 Відповісти
нехер тут пропагандировать епаных комуняк!
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16.10.2020 22:50 Відповісти
Мерзотні фСБ(у)шники рятують свою агентуру, все ж зрозуміло. Саме вони вбили свою позаштатну співробітницю Гандзюк, саме вони силоміць і незаконно(!) забрали слідство у МВС, саме вони фальшували справу з самого початку.
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16.10.2020 19:51 Відповісти
Бредишь?
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17.10.2020 15:37 Відповісти
Это согласно какому "законодательству" такое возможно?!
Это просто приговор и законодательству, и реформам кучерявым и судейскому корпусу!
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16.10.2020 20:00 Відповісти
Действительно.
За недонесение о преступлении надо расстреливать.
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16.10.2020 20:03 Відповісти
А за посредничество? За поиск исполнителей убийства? За оплату?
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16.10.2020 20:40 Відповісти
Вы всегда побежите сдавать своих друзей???
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17.10.2020 00:43 Відповісти
Друзья - это те которые убийцы?
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17.10.2020 15:36 Відповісти
Я задал конкретный вопрос... У вас есть друзья... Вы побежите их сдавать, если узнаете, что они совершили преступление??? И не имеет значение, какое именно преступление...
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17.10.2020 15:46 Відповісти
О, зеленым главное очернить Мангера -он член Батьківщини Юлії ТИМОШЕНКО, і Павловского - он помощник депутата от Блка ПОРОШЕНКО Николая Паламарчука. Типа зеленые воруют, но никого не убивают
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16.10.2020 20:16 Відповісти
линчевать вот это будет справедивость
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16.10.2020 20:53 Відповісти
может быть, потому что он дал показания против Мангера. Они там друг друга знатно топили.
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16.10.2020 21:14 Відповісти
https://twitter.com/vital_ovchar
https://twitter.com/vital_ovchar

Vitalii Ovcharenko

@vital_ovchar

·https://twitter.com/vital_ovchar/status/1317121203971260418 3 ч Сьогодні одному з організаторів вбивства Катерини https://twitter.com/hashtag/%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B7%D1%8E%D0%BA?src=hashtag_click #Гандзюк - Павловському найгуманніший український суд дав УМОВНИЙ термін. Це черговий сигнал, що якщо ти маєш гроші і зв'язки - ти можеш вбити будь кого - і тобі за це нічого не буде...
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16.10.2020 21:20 Відповісти
Угрозы ему и его дочери?!! Пипец, имея дочь, ты, с*ка, идёшь, практически, убивать чужую дочь. Гори в огне.
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16.10.2020 23:14 Відповісти
Согласно материалам следствия, он узнал о преступлении уже ПОСЛЕ его совершения... И не донес об этом... Вот за это и получил срок...
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17.10.2020 00:46 Відповісти
Ну тогда да, не оправдываю, но тут я не судья.
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21.10.2020 09:56 Відповісти
Слава Богу, что не извинились перед ним....
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17.10.2020 02:01 Відповісти
Горе батька потрібно було використати для передвиборчої боротьби і не більше. І це все ще не дніще, для цинізму зеленої влади.
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17.10.2020 11:23 Відповісти
Врахували, що було "важко нести". Пробував, але не хватило сили "донести".
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17.10.2020 12:09 Відповісти
2 роки за вбивство? За хабар у 1 000 баксів довше сидять. Чи колишні помічники нардепа мають преференції. З цією країною щось не так
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17.10.2020 12:41 Відповісти
ЗА КРАЖУ НА БАЗАРЕ 5 ЛЕТ, А ЗА УЧАСТИИ В УБИЙСТВЕ 2 ГОДА УСЛОВНО !!!??? ТАК ДОЛГО ПРОДОЛЖАТЬСЯ НЕ МОЖЕТ !!!
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17.10.2020 14:19 Відповісти
Интересно, если кто-то влепит аттентат клоуну, ему тоже дадут всего 2 года условно?
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17.10.2020 16:18 Відповісти
И насколько искренне он раскаялся - на лимон или поболее?
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17.10.2020 15:32 Відповісти
Интересно, если кто-то влепит аттентат клоуну, ему тоже дадут всего 2 года условно?
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17.10.2020 16:18 Відповісти
Может, ее слишком поздно прихлопнули, потому срок мал?
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17.10.2020 16:30 Відповісти
Что за дерьмо?
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17.10.2020 19:35 Відповісти
Медаль ему не дали?...
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19.10.2020 11:00 Відповісти
 
 