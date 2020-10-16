Убивство Гандзюк: Павловському дали 2 роки умовно
Приморський райсуд Одеси визнав Ігоря Павловського винним у приховуванні злочину. З урахуванням "щирого каяття", суд призначив йому покарання у вигляді 2 років позбавлення волі з випробувальним терміном - 1 рік.
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, інформує Цензор.НЕТ.
"Під час судового розгляду обвинувачений повністю визнав свою провину в скоєнні інкримінованого йому злочину і просив суд затвердити угоду про визнання винуватості між ним і прокурором", - сказано в повідомленні.
В Офісі зазначили, що потерпілі не заперечували проти затвердження угоди і відмовилися від цивільного позову. Крім цього, суд врахував "щире каяття та активне сприяння обвинуваченим розкриттю злочину".
Під час засідання Павловський вибачився перед батьком загиблої активістки Катерини Гандзюк, повідомляє "Громадське радіо".
"Я хочу публічно вибачитися перед Віктором Михайловичем і перед покійною Катериною, що не дав повних свідчень у Шевченківському суді Києва. Так вийшло, що були постійні погрози мені і моїй дочці. Тому прошу визнати угоду і визнати мене повністю винним", - сказав він.
Попри такий вирок, Павловський залишається в ізоляторі СБУ, оскільки є фігурантом справ про створення організованої злочинної групи в Херсонській області та незаконне заволодіння транспортними засобами, зазначає "Громадське".
Нагадаємо, 31 липня 2018 року на радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку і облили сірчаною кислотою. Гандзюк потрапила в реанімаційне відділення. 4 листопада активістка померла в лікарні.
6 червня 2019 року суд ухвалив вироки виконавцям убивства Гандзюк - вони отримали від трьох до шести з половиною років ув'язнення. Окремо судять Ігоря Павловського, якого слідство вважає посередником між замовниками та виконавцями вбивства. Підозрюваними в замовленні та організації нападу є Владислав Мангер і Олексій Левін.
У червні 2020 року досудове розслідування у справі вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк було продовжено до 29 липня
12 серпня Київський апеляційний суд закріпив справу Владислава Мангера та Олексія Левіна за Дніпровським районним судом Києва.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
ну и наоборот....
срок малый? - значит подельники тоже присядут...
а вообще хз о че мы
Українська компанії Екорембуд, виграла тендер в Санкт-Петербурзі на монтажні роботи у рамках проєкту "Північний Потік-2" в районі міста Виборг, де власне проходить трубопровід.
Екорембуд - українська компанія, яка належить бізнесмену Володимиру Вознюку та його сину Юрію, який зараз балотується в мери міста Рівне.
Головне - Павловський випробовував борошна совісті! Зрозуміти і пробачити!
...
Там Зайцеву ще не випустили? Бо вона теж розкаялася, а її на дискотеку не пускають!
Так що обережніше зі словесними виразами. Народ там гарячий
Мне почему-то кажется, что результаты покажутся в форме отсутствия таких дибильных новостей.
Это просто приговор и законодательству, и реформам кучерявым и судейскому корпусу!
За недонесение о преступлении надо расстреливать.
https://twitter.com/vital_ovchar
Vitalii Ovcharenko
@vital_ovchar
·https://twitter.com/vital_ovchar/status/1317121203971260418 3 ч Сьогодні одному з організаторів вбивства Катерини https://twitter.com/hashtag/%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B7%D1%8E%D0%BA?src=hashtag_click #Гандзюк - Павловському найгуманніший український суд дав УМОВНИЙ термін. Це черговий сигнал, що якщо ти маєш гроші і зв'язки - ти можеш вбити будь кого - і тобі за це нічого не буде...