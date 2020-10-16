Убивство Гандзюк: Павловському дали 2 роки умовно

Приморський райсуд Одеси визнав Ігоря Павловського винним у приховуванні злочину. З урахуванням "щирого каяття", суд призначив йому покарання у вигляді 2 років позбавлення волі з випробувальним терміном - 1 рік.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, інформує Цензор.НЕТ.

"Під час судового розгляду обвинувачений повністю визнав свою провину в скоєнні інкримінованого йому злочину і просив суд затвердити угоду про визнання винуватості між ним і прокурором", - сказано в повідомленні.

В Офісі зазначили, що потерпілі не заперечували проти затвердження угоди і відмовилися від цивільного позову. Крім цього, суд врахував "щире каяття та активне сприяння обвинуваченим розкриттю злочину".

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Під час засідання Павловський вибачився перед батьком загиблої активістки Катерини Гандзюк, повідомляє "Громадське радіо".

"Я хочу публічно вибачитися перед Віктором Михайловичем і перед покійною Катериною, що не дав повних свідчень у Шевченківському суді Києва. Так вийшло, що були постійні погрози мені і моїй дочці. Тому прошу визнати угоду і визнати мене повністю винним", - сказав він.

Попри такий вирок, Павловський залишається в ізоляторі СБУ, оскільки є фігурантом справ про створення організованої злочинної групи в Херсонській області та незаконне заволодіння транспортними засобами, зазначає "Громадське".

Нагадаємо, 31 липня 2018 року на радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку і облили сірчаною кислотою. Гандзюк потрапила в реанімаційне відділення. 4 листопада активістка померла в лікарні.

6 червня 2019 року суд ухвалив вироки виконавцям убивства Гандзюк - вони отримали від трьох до шести з половиною років ув'язнення. Окремо судять Ігоря Павловського, якого слідство вважає посередником між замовниками та виконавцями вбивства. Підозрюваними в замовленні та організації нападу є Владислав Мангер і Олексій Левін.

У червні 2020 року досудове розслідування у справі вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк було продовжено до 29 липня

12 серпня Київський апеляційний суд закріпив справу Владислава Мангера та Олексія Левіна за Дніпровським районним судом Києва.