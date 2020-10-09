Вбивство Гандзюк: на суді двоє свідків підтвердили причетність Мангера і Левіна

Двоє свідків підтвердили у суді причетність голови Херсонської облради Владислава Мангера та його пособника Олексія Левіна до замовлення нападу на активістку Катерину Гандзюк.

Це відбулося на засіданні Дніпровського районного суду Києва, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Було допитано свідків Павла Пилипенка, колишнього члена "Правого сектора", та бізнесмена Сергія Брагу.

Зокрема, Пилипенко розповів, що став свідком розмови, як Левін говорив Сергію Торбіну (безпосередній організатор нападу на Гандзюк — ред.), що потрібно "для Ніколаєвича" (Мангера - ред.) здійснити напад на Гандзюк. За його словами, він став свідком ще однієї розмови, у якій Левін сказав, що "ця Гандзюк задовбала, треба її облити зеленкою або фекаліями".

Окрім того, Пилипенко став свідком ще однієї розмови між Торбіним і Левіним. У цій розмові Левін цікавиться, коли буде виконано замовлення щодо нападу на Гандзюк, на що Торбін відповідає: "Все нормально. Люди працюють".

Інший свідок - Брага, фактично повторив свідчення, які дав Пилипенко, зокрема, він розповів, що у приймальню народного депутата 8 скликання Миколи Паламарчука у Херсоні зайшов Левін і, звертаючись до Торбіна, сказав, що "ця Гандзюк вже задовбала і що її треба люструвати, що потрібно зібрати людей, тому що ми з Ніколаєвичем хочемо, щоб її облили зеленкою або фекаліями".

Брага також сказав, що чув, як Левін цікавився у Торбіна, коли буде виконано замовлення, оскільки "Ніколаєвич хвилюється". Він також нагадав Торбіну, що "ви вже взяли гроші". На це Торбін відповів, що "все нормально, люди працюють".

Своєю чергою, адвокати Мангера та Левіна вважають ці свідчення неправдивими, що вони були дані під тиском прокуратури, яка пообіцяла обом фігурантам пом’якшення або уникнення покарання в іншому кримінальному провадженні щодо масових заворушень в місті Олешки Херсонської області.

Сьогодні суд не розглядав подовження запобіжного заходу для Мангера, оскільки суддя Юлія Іваніна погодилася на клопотання його захисників перенести розгляд цього клопотання у зв’язку з тим, що 15 жовтня зранку апеляційна інстанція має розглянути скаргу захисників Мангера на діючий для нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, 31 липня 2018 року на радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку і облили сірчаною кислотою. Гандзюк потрапила в реанімаційне відділення. 4 листопада активістка померла в лікарні.

6 червня 2019 року суд ухвалив вироки виконавцям убивства Гандзюк - вони отримали від трьох до шести з половиною років ув'язнення. Окремо судять Ігоря Павловського, якого слідство вважає посередником між замовниками та виконавцями вбивства. Підозрюваними в замовленні та організації нападу є Владислав Мангер і Олексій Левін.

У червні 2020 року досудове розслідування у справі вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк було продовжено до 29 липня

12 серпня Київський апеляційний суд закріпив справу Владислава Мангера та Олексія Левіна за Дніпровським районним судом Києва.