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Новини Убивство Гандзюк
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Павловський у суді: Левін замовив напад на Гандзюк на прохання Мангера

Павловський у суді: Левін замовив напад на Гандзюк на прохання Мангера

Фігурант справи про вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк Ігор Павловський під час сьогоднішнього судового засідання в Одесі підтвердив причетність Владислава Мангера та Олексія Левіна до цього злочину.

Про це повідомляє група у фейсбуці "Хто замовив Катю Гандзюк?", передає Цензор.НЕТ.

"Він (Павловський. - Ред.) повідомив про те, що під час спілкування з Олексієм Левіним той неодноразово згадував, що саме "Миколайович" замовив напад на Катю. У серпні 2018-го, коли заарештували "стрілочника" Новікова, під час однієї з розмов з Левіним Павловському стало відомо, що "Миколайович" - це і є Мангер", - йдеться в дописі спільноти.

За даними кореспондента УСІ, Павловський заявив, що між Мангером і Левіним не раз лунали фрази про те, що Катерина Гандзюк своєю діяльністю "всіх дістала", а потім від них на неї і зовсім надійшло "замовлення". Павловський сказав, що учасники планували з нею "щось зробити".

"Як я зрозумів, Левін замовив Торбіну (виконавцю, визнав свою провину і отримав 6,6 років. - Ред.) Катерину Гандзюк на прохання Владислава Мангера", - сказав він.

Також читайте: Убивство Гандзюк: Павловський погодився на затвердження угоди про визнання винуватості

Павловський також заявив, що він і його дочка неодноразово отримували погрози від Мангера. Саме тому 17 грудня 2019 року він дав суду неправдиві свідчення про непричетність до вбивства Гандзюк Мангера і Левіна.

Сім'ю Катерини Гандзюк залучили до участі в суді в Одесі як потерпілих.

Наступне засідання у цій справі відбудеться 16 жовтня о 9:30 в Приморському районному суді міста Одеси.

Нагадаємо, 31 липня 2018 року на радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку і облили сірчаною кислотою. Гандзюк потрапила в реанімаційне відділення. 4 листопада активістка померла в лікарні.

6 червня 2019 року суд ухвалив вироки виконавцям убивства Гандзюк - вони отримали від трьох до шести з половиною років ув'язнення. Окремо судять Ігоря Павловського, якого слідство вважає посередником між замовниками та виконавцями вбивства. Підозрюваними в замовленні та організації нападу є Владислав Мангер і Олексій Левін.

У червні 2020 року досудове розслідування у справі вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк було продовжено до 29 липня

12 серпня Київський апеляційний суд закріпив справу Владислава Мангера та Олексія Левіна за Дніпровським районним судом Києва.

Павловський у суді: Левін замовив напад на Гандзюк на прохання Мангера 01

Автор: 

Павловський Ігор (109) Гандзюк Катерина (549) Мангер Владислав (185) Левін Олексій (68)


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Топ коментарі
+12
Еврейский геноцид против украинцев в Украине
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01.10.2020 14:30 Відповісти
+12
А зедебилу лишь бы высрать тот бред,который его черепную коробку заполняет...
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01.10.2020 14:38 Відповісти
+5
воно ж зебіл, які там докази
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01.10.2020 14:52 Відповісти
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Еврейский геноцид против украинцев в Украине
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01.10.2020 14:30 Відповісти
По факту так и есть .
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01.10.2020 14:56 Відповісти
Мангер человек порошенко.
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01.10.2020 14:32 Відповісти
А зедебилу лишь бы высрать тот бред,который его черепную коробку заполняет...
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01.10.2020 14:38 Відповісти
Правильно, при Порошенко такого не было!!! Гандзюк убили при попустительстве Зеленского.
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01.10.2020 17:15 Відповісти
Кал_Інін, ти ще висри, що він замовив, а Мангер взагалі то з Тімашонківської компанії
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01.10.2020 20:34 Відповісти
Объяви это в одесском суде. Только доказательно, с фактами в руках.
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01.10.2020 14:43 Відповісти
воно ж зебіл, які там докази
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01.10.2020 14:52 Відповісти
більш схоже, що тюлькораст, бахіню прикривє
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01.10.2020 20:36 Відповісти
Мангер-человек Журавко. Журавко-беглый рыг и "управляющий" Олешками от ОПГ.
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01.10.2020 15:14 Відповісти
мангер нічий.. він сам собі..
у 14-му з'явився у місті не звідки і хакнув обласну Батьківщину,
випхав всіх
і став її головою в області, а потім і головою облради..
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01.10.2020 15:19 Відповісти
Он стал ничьим, после бегства Журавко.
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01.10.2020 15:22 Відповісти
а так обычный рыговский гуй
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01.10.2020 16:53 Відповісти
Мангер з політичної партії "Бітьківщина", а хто там лідер? Але це не головне, бо його зразу виявили і не дивилися на членський квиток, там в Херсоні, як і в багатьох таких містах де правили регіонали створилася феодальная групіровка, яка змушує бандитів по черзі бути в різних патріях, але завжди разом і при владі.
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01.10.2020 17:23 Відповісти
це тобі тімашонка проплатила, за цей висер?
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01.10.2020 20:35 Відповісти
а левин был помощником депутата ставицкого с которым совсем случайно главзебил встретился летом в своём визите на ООС и этот ставицкий потом интервью раздавал - какой умный и проницательно мудрый ********** у нас в стране
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01.10.2020 15:16 Відповісти
73/43%зебіли на кшалт https://censor.net/ru/user/452049 не спроможні не висрати брехню на цензорі. Те, що не висрався https://censor.net/ru/user/445858 - це прямо дивно. Ну, нічо, в нього ще все попереду.
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01.10.2020 16:17 Відповісти
"льод тронулся, господа судєбниє засєдатєлі..."(с)
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01.10.2020 17:08 Відповісти
В свое время МАНГЕР баллотировался в народные депутаты Украины, но безуспешно. Был помощником депутата от «Партии регионов» Алексея Журавко.


В Херсонский облсовет прошел в составе «Батькивщины».


https://hromadske.ua/ru/posts/kto-takoi-vladyslav-manher-y-pochemu-eho-podozrevaiut-v-orhanyzatsyy-ubyistva-ekateryny-handziuk
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02.10.2020 02:25 Відповісти
 
 