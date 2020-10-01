Павловський у суді: Левін замовив напад на Гандзюк на прохання Мангера
Фігурант справи про вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк Ігор Павловський під час сьогоднішнього судового засідання в Одесі підтвердив причетність Владислава Мангера та Олексія Левіна до цього злочину.
Про це повідомляє група у фейсбуці "Хто замовив Катю Гандзюк?", передає Цензор.НЕТ.
"Він (Павловський. - Ред.) повідомив про те, що під час спілкування з Олексієм Левіним той неодноразово згадував, що саме "Миколайович" замовив напад на Катю. У серпні 2018-го, коли заарештували "стрілочника" Новікова, під час однієї з розмов з Левіним Павловському стало відомо, що "Миколайович" - це і є Мангер", - йдеться в дописі спільноти.
За даними кореспондента УСІ, Павловський заявив, що між Мангером і Левіним не раз лунали фрази про те, що Катерина Гандзюк своєю діяльністю "всіх дістала", а потім від них на неї і зовсім надійшло "замовлення". Павловський сказав, що учасники планували з нею "щось зробити".
"Як я зрозумів, Левін замовив Торбіну (виконавцю, визнав свою провину і отримав 6,6 років. - Ред.) Катерину Гандзюк на прохання Владислава Мангера", - сказав він.
Павловський також заявив, що він і його дочка неодноразово отримували погрози від Мангера. Саме тому 17 грудня 2019 року він дав суду неправдиві свідчення про непричетність до вбивства Гандзюк Мангера і Левіна.
Сім'ю Катерини Гандзюк залучили до участі в суді в Одесі як потерпілих.
Наступне засідання у цій справі відбудеться 16 жовтня о 9:30 в Приморському районному суді міста Одеси.
Нагадаємо, 31 липня 2018 року на радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку і облили сірчаною кислотою. Гандзюк потрапила в реанімаційне відділення. 4 листопада активістка померла в лікарні.
6 червня 2019 року суд ухвалив вироки виконавцям убивства Гандзюк - вони отримали від трьох до шести з половиною років ув'язнення. Окремо судять Ігоря Павловського, якого слідство вважає посередником між замовниками та виконавцями вбивства. Підозрюваними в замовленні та організації нападу є Владислав Мангер і Олексій Левін.
У червні 2020 року досудове розслідування у справі вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк було продовжено до 29 липня
12 серпня Київський апеляційний суд закріпив справу Владислава Мангера та Олексія Левіна за Дніпровським районним судом Києва.
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у 14-му з'явився у місті не звідки і хакнув обласну Батьківщину,
випхав всіх
і став її головою в області, а потім і головою облради..
В Херсонский облсовет прошел в составе «Батькивщины».
https://hromadske.ua/ru/posts/kto-takoi-vladyslav-manher-y-pochemu-eho-podozrevaiut-v-orhanyzatsyy-ubyistva-ekateryny-handziuk