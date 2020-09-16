Убивство Гандзюк: Павловський погодився на затвердження угоди про визнання винуватості
Сьогодні в Приморському районному суді Одеси відбулося засідання, на якому мали почати розгляд обвинувального акта щодо Ігоря Павловського, підозрюваного в організації вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк.
Про це повідомляє група у фейсбуці "Хто замовив Катю Гандзюк?", передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що до розгляду обвинувального акта суддя так і не перейшла, проте "відбулися деякі важливі речі".
"Павловський погодився на затвердження угоди про визнання винуватості. Перед тим він подавав заяву про те, що підписання угоди відбулось нібито під тиском і він її не визнає. Сьогодні ж Павловський відізвав цю заяву", - йдеться в повідомленні.
Крім того, суд оголосив клопотання про залучення до справи потерпілих: батьків, чоловіка Каті Гандзюк.
Суд ухвалив рішення продовжити розгляд справи 25 вересня о 9:30.
Нагадаємо, 31 липня 2018 року на радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку і облили сірчаною кислотою. Гандзюк потрапила в реанімаційне відділення. 4 листопада активістка померла в лікарні.
6 червня 2019 року суд ухвалив вироки виконавцям убивства Гандзюк - вони отримали від трьох до шести з половиною років ув'язнення. Окремо судять Ігоря Павловського, якого слідство вважає посередником між замовниками та виконавцями вбивства. Підозрюваними в замовленні та організації нападу є Владислав Мангер і Олексій Левін.
У червні 2020 року досудове розслідування у справі вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк було продовжено до 29 липня
12 серпня Київський апеляційний суд закріпив справу Владислава Мангера та Олексія Левіна за Дніпровським районним судом Києва.
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