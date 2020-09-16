УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5501 відвідувач онлайн
Новини Убивство Гандзюк
5 524 6
суд (11505) Павловський Ігор (109) Гандзюк (549)

Убивство Гандзюк: Павловський погодився на затвердження угоди про визнання винуватості

Убивство Гандзюк: Павловський погодився на затвердження угоди про визнання винуватості

Сьогодні в Приморському районному суді Одеси відбулося засідання, на якому мали почати розгляд обвинувального акта щодо Ігоря Павловського, підозрюваного в організації вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк.

Про це повідомляє група у фейсбуці "Хто замовив Катю Гандзюк?", передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що до розгляду обвинувального акта суддя так і не перейшла, проте "відбулися деякі важливі речі".

"Павловський погодився на затвердження угоди про визнання винуватості. Перед тим він подавав заяву про те, що підписання угоди відбулось нібито під тиском і він її не визнає. Сьогодні ж Павловський відізвав цю заяву", - йдеться в повідомленні.

Крім того, суд оголосив клопотання про залучення до справи потерпілих: батьків, чоловіка Каті Гандзюк.

Також читайте: Справа Гандзюк: суд 28 серпня розпочне розгляд обвинувального акта щодо Мангера і Левіна

Суд ухвалив рішення продовжити розгляд справи 25 вересня о 9:30.

Нагадаємо, 31 липня 2018 року на радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку і облили сірчаною кислотою. Гандзюк потрапила в реанімаційне відділення. 4 листопада активістка померла в лікарні.

6 червня 2019 року суд ухвалив вироки виконавцям убивства Гандзюк - вони отримали від трьох до шести з половиною років ув'язнення. Окремо судять Ігоря Павловського, якого слідство вважає посередником між замовниками та виконавцями вбивства. Підозрюваними в замовленні та організації нападу є Владислав Мангер і Олексій Левін.

У червні 2020 року досудове розслідування у справі вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк було продовжено до 29 липня

12 серпня Київський апеляційний суд закріпив справу Владислава Мангера та Олексія Левіна за Дніпровським районним судом Києва.

Убивство Гандзюк: Павловський погодився на затвердження угоди про визнання винуватості 01

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
3 и 6 лет за умышленную инвалидность и убийство... трындец. и это правосудие?
показати весь коментар
16.09.2020 14:11 Відповісти
причем по предварительному сговору.
показати весь коментар
16.09.2020 14:12 Відповісти
наскільки я зрозумів, Павловський в тому зговорі участі не брав, лише знав, і не доніс.
показати весь коментар
16.09.2020 14:16 Відповісти
Значить, Мангеру - піпец.
показати весь коментар
16.09.2020 14:15 Відповісти
лед тронулся? или в след. пятилетке?
показати весь коментар
16.09.2020 14:22 Відповісти
Мабуть, виторгував собі умовний термін?
показати весь коментар
16.09.2020 14:37 Відповісти
 
 