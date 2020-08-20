Справа Гандзюк: суд 28 серпня розпочне розгляд обвинувального акта щодо Мангера і Левіна

Судовий розгляд обвинувального акта щодо голови Херсонської облради Владислава Мангера і експомічника депутата Херсонської облради Олексія Левіна призначено на 28 серпня.

Про це повідомляється на сайті Офісу Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

"Дніпровським районним судом міста Києва 20 серпня 2020 року завершено проведення підготовчого судового засідання і призначено на 28 серпня 2020 року судовий розгляд обвинувального акта щодо голови та колишнього помічника депутата Херсонської обласної ради, які звинувачуються в замовленні та організації нападу на Катерину Гандзюк 31 липня 2018 року", - йдеться в повідомленні.

В Офісі Генпрокурора також зазначають, що суд обрав обвинуваченим запобіжний захід у вигляді утримання під вартою до 18 жовтня без права внесення застави.

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Нагадаємо, 31 липня 2018 року на радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку і облили сірчаною кислотою. Гандзюк потрапила в реанімаційне відділення. 4 листопада активістка померла в лікарні.

6 червня 2019 року суд ухвалив вироки виконавцям убивства Гандзюк - вони отримали від трьох до шести з половиною років ув'язнення. Окремо судять Ігоря Павловського, якого слідство вважає посередником між замовниками та виконавцями вбивства. Підозрюваними в замовленні та організації нападу є Владислав Мангер і Олексій Левін.

У червні 2020 року досудове розслідування у справі вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк було продовжено до 29 липня

12 серпня Київський апеляційний суд закріпив справу Владислава Мангера та Олексія Левіна за Дніпровським районним судом Києва.