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Новини Убивство Гандзюк
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Справа Гандзюк: Мангера і Левіна заарештували до жовтня без права внесення застави. ВIДЕО

Дніпровський райсуд Києва заарештував на два місяці без права застави фігурантів справи про вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк Владислава Мангера та Олексія Левіна.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на трансляцію засідання, яку вів у Facebook адвокат Масі Найєм.

За рішенням судді Мангер і Левін арештовані до 18 жовтня 2020 року.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Суд розпочинає розгляд справи Гандзюк по суті: Мангер і Левін в "акваріумі". ФОТО

Нагадаємо, 31 липня 2018 року на радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку і облили сірчаною кислотою. Гандзюк потрапила в реанімаційне відділення. 4 листопада активістка померла в лікарні.

6 червня 2019 року суд ухвалив вироки виконавцям убивства Гандзюк - вони отримали від трьох до шести з половиною років ув'язнення. Окремо судять Ігоря Павловського, якого слідство вважає посередником між замовниками та виконавцями вбивства. Підозрюваними в замовленні та організації нападу є Владислав Мангер і Олексій Левін.

У червні 2020 року досудове розслідування у справі вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк було продовжено до 29 липня

12 серпня Київський апеляційний суд закріпив справу Владислава Мангера та Олексія Левіна за Дніпровським районним судом Києва.

Автор: 

арешт (2540) Київ (19799) суд (11765) юстиція (732) Мангер Владислав (185) Левін Олексій (68)


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Із статті незрозуміло що нового стосовно обвинувачення Мангера і Левіна побачив суд.
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20.08.2020 02:03 Відповісти
Как раз єтим ублюдкам -- заказчикам нужно дать по полной !!! Из за таких (царьков) которые считают что схватили бога за бороду у нас безвластие
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20.08.2020 05:26 Відповісти
Можливо, але треба говорити за що раніше випустили, а тепер утримують.
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20.08.2020 07:23 Відповісти
Скаженому звіру місце тільки за гратами.
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20.08.2020 06:45 Відповісти
Шо там Свинарчуки през? А?
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20.08.2020 12:23 Відповісти
Зачем снимать беззвучную глухоту? От Герасима..
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20.08.2020 13:48 Відповісти
 
 