Справа Гандзюк: Мангера і Левіна заарештували до жовтня без права внесення застави. ВIДЕО

Дніпровський райсуд Києва заарештував на два місяці без права застави фігурантів справи про вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк Владислава Мангера та Олексія Левіна.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на трансляцію засідання, яку вів у Facebook адвокат Масі Найєм.

За рішенням судді Мангер і Левін арештовані до 18 жовтня 2020 року.

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Нагадаємо, 31 липня 2018 року на радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку і облили сірчаною кислотою. Гандзюк потрапила в реанімаційне відділення. 4 листопада активістка померла в лікарні.

6 червня 2019 року суд ухвалив вироки виконавцям убивства Гандзюк - вони отримали від трьох до шести з половиною років ув'язнення. Окремо судять Ігоря Павловського, якого слідство вважає посередником між замовниками та виконавцями вбивства. Підозрюваними в замовленні та організації нападу є Владислав Мангер і Олексій Левін.

У червні 2020 року досудове розслідування у справі вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк було продовжено до 29 липня

12 серпня Київський апеляційний суд закріпив справу Владислава Мангера та Олексія Левіна за Дніпровським районним судом Києва.