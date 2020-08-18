Суд розпочинає розгляд справи Гандзюк по суті: Мангер і Левін в "акваріумі". ФОТО

Дніпровський суд Києва починає слухати по суті справу про вбивство херсонської активістки Гандзюк.

Про це повідомив адвокат Масі Найєм, передає Цензор.НЕТ.

"Попереду ще багато судових засідань. Де ми будемо спостерігати, як народжується або вмирає справедливість.

Але всі ці дні з дня смерті Каті я живу з думкою, що вона все бачить. І це надихає боротися і дає надію, що всі причетні понесуть відповідальність", - написав він.

Найєм повідомив, що засідання скоро почнеться, а обвинувачені Владислав Мангер і Олексій Левін вже в залі.

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Офіс Генпрокурора направив до суду обвинувальний акт щодо Мангера і Левіна 28 липня. Згодом Київський апеляційний суд закріпив справу Мангера і Левіна за Дніпровським районним судом Києва.

Нагадаємо, 31 липня 2018 року на радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку і облили сірчаною кислотою. Гандзюк потрапила в реанімаційне відділення. 4 листопада активістка померла в лікарні.

6 червня 2019 року суд ухвалив вироки виконавцям убивства Гандзюк - вони отримали від трьох до шести з половиною років ув'язнення. Окремо судять Ігоря Павловського, якого слідство вважає посередником між замовниками та виконавцями вбивства. Підозрюваними в замовленні та організації нападу є Владислав Мангер і Олексій Левін.

У червні 2020 року досудове розслідування у справі вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк було продовжено до 29 липня

Правоохоронці 16 червня доставили Мангера до Києва в Печерський районний суд, де суддя почав розгляд клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора про обрання йому запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою без можливості внесення застави. 19 червня суд підтримав обвинувачення і заарештував підозрюваного без права на заставу до 28 липня.