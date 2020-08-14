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Новини Убивство Гандзюк
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Депутати Херсонської облради вирішили підтримати фігуранта справи про вбивство Гандзюк Мангера

Депутати Херсонської облради вирішили підтримати фігуранта справи про вбивство Гандзюк Мангера

Херсонська облрада виступає за неупереджений судовий розгляд справи щодо голови обласної ради Владислава Мангера, який підозрюється в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", відповідне рішення Херсонської обласної ради "Про підтримку голови обласної ради Владислава Мангера" на сесії 14 серпня підтримали 35 депутатів.

"Підтримати голову обласної ради Владислава Мангера щодо неупередженого судового розгляду", - йдеться в рішенні.

На сесії зазначалося, що це своє рішення обласна рада направить до Генеральної прокуратури України.

Також читайте: Убивство Гандзюк: Справу Мангера і Левіна розглядатиме Дніпровський суд Києва

Нагадаємо, 31 липня 2018 року на радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку і облили сірчаною кислотою. Гандзюк потрапила в реанімаційне відділення. 4 листопада активістка померла в лікарні.

6 червня 2019 року суд ухвалив вироки виконавцям убивства Гандзюк - вони отримали від трьох до шести з половиною років ув'язнення. Окремо судять Ігоря Павловського, якого слідство вважає посередником між замовниками та виконавцями вбивства. Підозрюваними в замовленні та організації нападу є Владислав Мангер і Олексій Левін.

У червні 2020 року досудове розслідування у справі вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк було продовжено до 29 липня

Правоохоронці 16 червня доставили Мангера до Києва в Печерський районний суд, де суддя почав розгляд клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора про обрання йому запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою без можливості внесення застави. 19 червня суд підтримав обвинувачення і заарештував підозрюваного без права на заставу до 28 липня.

Автор: 

Херсон (3466) Гандзюк Катерина (549) Мангер Владислав (185)


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Топ коментарі
+15
Такие же мрази как и этот магнер!!
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14.08.2020 16:24 Відповісти
+6
Будут брать на поруки ?
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14.08.2020 16:23 Відповісти
+5
Свій ло свого по своє!! Потвори пигороджуют одне одного!! Таких Мегер в Україні тисячи !!))
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14.08.2020 16:31 Відповісти
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Будут брать на поруки ?
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14.08.2020 16:23 Відповісти
Політична корупція , це ,це злочин проти держави,покарання має бути по макс. з повним конфіскатом !!)))
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14.08.2020 16:40 Відповісти
Такие же мрази как и этот магнер!!
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14.08.2020 16:24 Відповісти
Повна інвазія України цими гельмінтами!!)))
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14.08.2020 16:36 Відповісти
да точно как ты
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15.08.2020 17:31 Відповісти
А у них есть доказательства предвзятости? Или на всякий случай приняли?
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14.08.2020 16:26 Відповісти
Які докази ,коли мова іде про свого!!))
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14.08.2020 16:47 Відповісти
Свій ло свого по своє!! Потвори пигороджуют одне одного!! Таких Мегер в Україні тисячи !!))
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14.08.2020 16:31 Відповісти
***********...
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14.08.2020 16:35 Відповісти
Банда Мангера, сделавшая его своим председателем, приняла решение, которое совсем не влияет на досудебное расследование? А поддержать наказание убийц Катерины Гандзюк они не хотят?
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14.08.2020 16:35 Відповісти
Законність і мораль, в країні, руйнуються в "турборежимі".
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14.08.2020 16:36 Відповісти
В країні з 100% корумпованой спільнотой !!! Нема в Україні не клаптика землі вільного від корупціі !!))
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14.08.2020 16:46 Відповісти
Подельнички. Ворье обнаглело сейчас, при скоморохах. Этот списочек да в разработку, НОРМАЛЬНЫМ следователям и нормальным журналистам.
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14.08.2020 16:39 Відповісти
Чоколадні рехворми закінчились , почались зелені рехворми ,рішучи та всеосяжні !!!)))
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14.08.2020 16:42 Відповісти
Нехай ті депутати поселяться в сізо і там його підтримують.
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14.08.2020 16:46 Відповісти
Як сидів Лозінський відомо !!)))
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14.08.2020 16:52 Відповісти
Як би не сидів, головне щоб в тюрмі.
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14.08.2020 20:31 Відповісти
А лучше , гнить под землей этим живодерам ,******** кислотой ,в адских муках ! Загубили девочку
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14.08.2020 22:20 Відповісти
Так давно феодальні відносини. Одна банда, тільки по черзі йдуть під різними політичними прапорами.
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14.08.2020 16:46 Відповісти
Ци гельмінти постійно мімікруючись мігруют з одного кубла(партіі) до іншого, головне ,як ближче до корита !!)))
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14.08.2020 16:50 Відповісти
Ну и чмыри. Это же теперь груповуха называется, а их контора ОПГ.
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14.08.2020 17:42 Відповісти
Або ОПЗЖ...кому як...
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14.08.2020 19:47 Відповісти
Херсон это вообще днище ,какой-то отстойник для подонков .
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14.08.2020 20:31 Відповісти
знаю трохи меньше десяти людей - всі притомні проукраїнськи. Вони кажуть таких як вони багато. Таке ж саме несуть про Харків (теж невірно).
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14.08.2020 20:43 Відповісти
да, в Херсоне полный п**дец: полицейские - латентные русскомирцы и взяточники, женщины - проститутки, пацанва - наркоманы. Всё руководство области насквозь коррумпировано. И да, есть нормальные люди, как раз столько, сколько вы насчитали
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14.08.2020 21:56 Відповісти
 
 