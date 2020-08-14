Депутати Херсонської облради вирішили підтримати фігуранта справи про вбивство Гандзюк Мангера

Херсонська облрада виступає за неупереджений судовий розгляд справи щодо голови обласної ради Владислава Мангера, який підозрюється в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", відповідне рішення Херсонської обласної ради "Про підтримку голови обласної ради Владислава Мангера" на сесії 14 серпня підтримали 35 депутатів.

"Підтримати голову обласної ради Владислава Мангера щодо неупередженого судового розгляду", - йдеться в рішенні.

На сесії зазначалося, що це своє рішення обласна рада направить до Генеральної прокуратури України.

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Нагадаємо, 31 липня 2018 року на радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку і облили сірчаною кислотою. Гандзюк потрапила в реанімаційне відділення. 4 листопада активістка померла в лікарні.

6 червня 2019 року суд ухвалив вироки виконавцям убивства Гандзюк - вони отримали від трьох до шести з половиною років ув'язнення. Окремо судять Ігоря Павловського, якого слідство вважає посередником між замовниками та виконавцями вбивства. Підозрюваними в замовленні та організації нападу є Владислав Мангер і Олексій Левін.

У червні 2020 року досудове розслідування у справі вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк було продовжено до 29 липня

Правоохоронці 16 червня доставили Мангера до Києва в Печерський районний суд, де суддя почав розгляд клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора про обрання йому запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою без можливості внесення застави. 19 червня суд підтримав обвинувачення і заарештував підозрюваного без права на заставу до 28 липня.