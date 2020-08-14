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Новости Убийство Гандзюк
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Депутаты Херсонского облсовета решили поддержать фигуранта дела об убийстве Гандзюк Мангера

Депутаты Херсонского облсовета решили поддержать фигуранта дела об убийстве Гандзюк Мангера

Херсонский облсовет выступает за непредвзятое судебное разбирательство дела в отношении председателя областного совета Владислава Мангера, который подозревается в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", соответствующее решение Херсонского областного совета "О поддержке председателя областного совета Владислава Мангера" на сессии 14 августа поддержали 35 депутатов.

"Поддержать председателя областного совета Владислава Мангера относительно непредвзятого судебного разбирательства", - говорится в решении.

На сессии было отмечалось, что это свое решение областной совет направит в Генеральную прокуратуру Украины.

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Напомним, 31 июля 2018 года на советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой. Гандзюк попала в реанимационное отделение. 4 ноября активистка скончалась в больнице.

6 июня 2019 года суд вынес приговоры исполнителям убийства Гандзюк - они получили от 3 до 6,5 лет заключения. Отдельно судят Игоря Павловского, которого следствие считает посредником между заказчиками и исполнителями убийства. Подозреваемыми в заказе и организации нападения являются Владислав Мангер и Алексей Левин.

В июне 2020 года досудебное расследование по делу убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк было продлено до 29 июля.

Правоохранители 16 июня доставили Мангера в Киев в Печерский районный суд, где судья начал рассмотрение ходатайства прокурора Офиса Генерального прокурора об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога. 19 июня суд поддержал обвинение и арестовал подозреваемого без права на залог до 28 июля.

Автор: 

Херсон (2921) Гандзюк Екатерина (549) Мангер Владислав (189)


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Топ комментарии
+15
Такие же мрази как и этот магнер!!
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14.08.2020 16:24 Ответить
+6
Будут брать на поруки ?
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14.08.2020 16:23 Ответить
+5
Свій ло свого по своє!! Потвори пигороджуют одне одного!! Таких Мегер в Україні тисячи !!))
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14.08.2020 16:31 Ответить
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Будут брать на поруки ?
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14.08.2020 16:23 Ответить
Політична корупція , це ,це злочин проти держави,покарання має бути по макс. з повним конфіскатом !!)))
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14.08.2020 16:40 Ответить
Такие же мрази как и этот магнер!!
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14.08.2020 16:24 Ответить
Повна інвазія України цими гельмінтами!!)))
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14.08.2020 16:36 Ответить
да точно как ты
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15.08.2020 17:31 Ответить
А у них есть доказательства предвзятости? Или на всякий случай приняли?
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14.08.2020 16:26 Ответить
Які докази ,коли мова іде про свого!!))
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14.08.2020 16:47 Ответить
Свій ло свого по своє!! Потвори пигороджуют одне одного!! Таких Мегер в Україні тисячи !!))
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14.08.2020 16:31 Ответить
***********...
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14.08.2020 16:35 Ответить
Банда Мангера, сделавшая его своим председателем, приняла решение, которое совсем не влияет на досудебное расследование? А поддержать наказание убийц Катерины Гандзюк они не хотят?
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14.08.2020 16:35 Ответить
Законність і мораль, в країні, руйнуються в "турборежимі".
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14.08.2020 16:36 Ответить
В країні з 100% корумпованой спільнотой !!! Нема в Україні не клаптика землі вільного від корупціі !!))
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14.08.2020 16:46 Ответить
Подельнички. Ворье обнаглело сейчас, при скоморохах. Этот списочек да в разработку, НОРМАЛЬНЫМ следователям и нормальным журналистам.
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14.08.2020 16:39 Ответить
Чоколадні рехворми закінчились , почались зелені рехворми ,рішучи та всеосяжні !!!)))
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14.08.2020 16:42 Ответить
Нехай ті депутати поселяться в сізо і там його підтримують.
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14.08.2020 16:46 Ответить
Як сидів Лозінський відомо !!)))
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14.08.2020 16:52 Ответить
Як би не сидів, головне щоб в тюрмі.
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14.08.2020 20:31 Ответить
А лучше , гнить под землей этим живодерам ,******** кислотой ,в адских муках ! Загубили девочку
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14.08.2020 22:20 Ответить
Так давно феодальні відносини. Одна банда, тільки по черзі йдуть під різними політичними прапорами.
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14.08.2020 16:46 Ответить
Ци гельмінти постійно мімікруючись мігруют з одного кубла(партіі) до іншого, головне ,як ближче до корита !!)))
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14.08.2020 16:50 Ответить
Ну и чмыри. Это же теперь груповуха называется, а их контора ОПГ.
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14.08.2020 17:42 Ответить
Або ОПЗЖ...кому як...
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14.08.2020 19:47 Ответить
Херсон это вообще днище ,какой-то отстойник для подонков .
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14.08.2020 20:31 Ответить
знаю трохи меньше десяти людей - всі притомні проукраїнськи. Вони кажуть таких як вони багато. Таке ж саме несуть про Харків (теж невірно).
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14.08.2020 20:43 Ответить
да, в Херсоне полный п**дец: полицейские - латентные русскомирцы и взяточники, женщины - проститутки, пацанва - наркоманы. Всё руководство области насквозь коррумпировано. И да, есть нормальные люди, как раз столько, сколько вы насчитали
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14.08.2020 21:56 Ответить
 
 