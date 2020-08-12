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Новини Убивство Гандзюк
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Убивство Гандзюк: Справу Мангера і Левіна розглядатиме Дніпровський суд Києва

Убивство Гандзюк: Справу Мангера і Левіна розглядатиме Дніпровський суд Києва

Київський апеляційний суд закріпив справу Владислава Мангера і Олексія Левіна за Дніпровським районним судом Києва. Обидва є фігурантами справи про вбивство активістки Катерини Гандзюк.

Таку інформацію РБК-Україна підтвердили в суді, передає Цензор.НЕТ.

Повідомляється, що територіальна підсудність цієї справи визначена за Дніпровським судом Києва. Захист наполягав на тому, щоб справу передали Херсонському суду.

Також читайте: Верховний Суд залишив розгляд справи Мангера в Києві

Нагадаємо, 31 липня 2018 року на радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку і облили сірчаною кислотою. Гандзюк потрапила в реанімаційне відділення. 4 листопада активістка померла в лікарні.

6 червня 2019 року суд ухвалив вироки виконавцям убивства Гандзюк - вони отримали від трьох до шести з половиною років ув'язнення. Окремо судять Ігоря Павловського, якого слідство вважає посередником між замовниками та виконавцями вбивства. Підозрюваними в замовленні та організації нападу є Владислав Мангер і Олексій Левін.

У червні 2020 року досудове розслідування у справі вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк було продовжено до 29 липня

Правоохоронці 16 червня доставили Мангера до Києва в Печерський районний суд, де суддя почав розгляд клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора про обрання йому запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою без можливості внесення застави. 19 червня суд підтримав обвинувачення і заарештував підозрюваного без права на заставу до 28 липня.

Автор: 

суд (11761) юстиція (732) Гандзюк Катерина (549) Мангер Владислав (185) Левін Олексій (68)


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Чемоданы понесли уже?
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12.08.2020 12:49 Відповісти
в смысле - кейсы? или таки чемоданами?
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12.08.2020 12:58 Відповісти
Что-то мне подсказывает, что чемоданами.
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12.08.2020 13:11 Відповісти
Какие чудные славянские фамилии
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12.08.2020 12:58 Відповісти
Мангер это который из Кармиэля?! Аарон! Аарон Мангер! Если шо звони Моне в Одэсу!
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12.08.2020 13:06 Відповісти
А справу Андрія Гордєєва та Євгена Рищука де?
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12.08.2020 13:57 Відповісти
 
 