Верховний Суд залишив розгляд справи Мангера в Києві

Верховний Суд залишив розгляд справи про вбивство Катерини Гандзюк у Києві.

Про це інформує спільнота "Хто замовив убивство Катерини Гандзюк?" у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

Відповідне рішення ухвалила колегія суддів у вівторок.

"Мангер і його захисники дуже хотіли, щоб вирок Мангеру у справі вбивства Катерини Гандзюк обирав Херсонський суд. Їм це було б дуже зручно, адже в Херсоні все схвачено і місцевий суд ухвалив би те рішення, яке зручне замовнику вбивства Каті", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що найближчим часом Апеляційний суд визначить, який саме суд розглядатиме цю справу.

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Нагадаємо, 31 липня 2018 року на радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку і облили сірчаною кислотою. Гандзюк потрапила в реанімаційне відділення. 4 листопада активістка померла в лікарні.

6 червня 2019 року суд ухвалив вироки виконавцям убивства Гандзюк - вони отримали від трьох до шести з половиною років ув'язнення. Окремо судять Ігоря Павловського, якого слідство вважає посередником між замовниками та виконавцями вбивства. Підозрюваними в замовленні та організації нападу є Владислав Мангер і Олексій Левін.

У червні 2020 року досудове розслідування у справі вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк було продовжено до 29 липня

Правоохоронці 16 червня доставили Мангера до Києва в Печерський районний суд, де суддя почав розгляд клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора про обрання йому запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою без можливості внесення застави. 19 червня суд підтримав обвинувачення і заарештував підозрюваного без права на заставу до 28 липня.