Верховный Суд оставил рассмотрение дела Мангера в Киеве
Верховный Суд оставил рассмотрение дела об убийстве Екатерины Гандзюк в Киеве.
Об этом информирует сообщество "Кто заказал убийство Екатерины Гандзюк?" в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
Соответствующее решение приняла коллегия судей во вторник.
"Мангер и его защитники очень хотели, чтобы приговор Мангеру по делу убийства Екатерины Гандзюк выбирал Херсонский суд. Им это было бы очень удобно, ведь в Херсоне все схвачено и местный суд принял бы то решение, которое удобно заказчику убийства Кати", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ближайшее время Апелляционный суд определит, какой именно суд будет рассматривать данное дело.
Напомним, 31 июля 2018 года на советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой. Гандзюк попала в реанимационное отделение. 4 ноября активистка скончалась в больнице.
6 июня 2019 года суд вынес приговоры исполнителям убийства Гандзюк - они получили от 3 до 6,5 лет заключения. Отдельно судят Игоря Павловского, которого следствие считает посредником между заказчиками и исполнителями убийства. Подозреваемыми в заказе и организации нападения являются Владислав Мангер и Алексей Левин.
В июне 2020 года досудебное расследование по делу убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк было продлено до 29 июля.
Правоохранители 16 июня доставили Мангера в Киев в Печерский районный суд, где судья начал рассмотрение ходатайства прокурора Офиса Генерального прокурора об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога. 19 июня суд поддержал обвинение и арестовал подозреваемого без права на залог до 28 июля.
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