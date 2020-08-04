Верховный Суд оставил рассмотрение дела Мангера в Киеве

Верховный Суд оставил рассмотрение дела об убийстве Екатерины Гандзюк в Киеве.

Об этом информирует сообщество "Кто заказал убийство Екатерины Гандзюк?" в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

Соответствующее решение приняла коллегия судей во вторник.

"Мангер и его защитники очень хотели, чтобы приговор Мангеру по делу убийства Екатерины Гандзюк выбирал Херсонский суд. Им это было бы очень удобно, ведь в Херсоне все схвачено и местный суд принял бы то решение, которое удобно заказчику убийства Кати", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ближайшее время Апелляционный суд определит, какой именно суд будет рассматривать данное дело.

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Напомним, 31 июля 2018 года на советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой. Гандзюк попала в реанимационное отделение. 4 ноября активистка скончалась в больнице.

6 июня 2019 года суд вынес приговоры исполнителям убийства Гандзюк - они получили от 3 до 6,5 лет заключения. Отдельно судят Игоря Павловского, которого следствие считает посредником между заказчиками и исполнителями убийства. Подозреваемыми в заказе и организации нападения являются Владислав Мангер и Алексей Левин.

В июне 2020 года досудебное расследование по делу убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк было продлено до 29 июля.

Правоохранители 16 июня доставили Мангера в Киев в Печерский районный суд, где судья начал рассмотрение ходатайства прокурора Офиса Генерального прокурора об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога. 19 июня суд поддержал обвинение и арестовал подозреваемого без права на залог до 28 июля.