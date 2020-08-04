Справа Гандзюк: Апеляційний суд залишив Мангера під вартою

Київський Апеляційний суд залишив під вартою підозрюваного у замовленні нападу на радницю мера Херсона Катерину Гандзюк - голову Херсонської обласної державної адміністрації Владислава Мангера.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу суду.

"Судова колегія з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду розглянула апеляційні скарги, подані стороною захисту на рішення слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 14 липня 2020 року, яким задоволено клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора і продовжено стосовно підозрюваного М. термін дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 11 вересня 2020 року", - йдеться в повідомленні.

За результатом апеляційного розгляду ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 14 липня 2020 року залишено без змін, апеляційні скарги сторони захисту – без задоволення.

Нагадаємо, 31 липня 2018 року на радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку і облили сірчаною кислотою. Гандзюк потрапила в реанімаційне відділення. 4 листопада активістка померла в лікарні.

6 червня 2019 року суд ухвалив вироки виконавцям убивства Гандзюк - вони отримали від трьох до шести з половиною років ув'язнення. Окремо судять Ігоря Павловського, якого слідство вважає посередником між замовниками та виконавцями вбивства. Підозрюваними в замовленні та організації нападу є Владислав Мангер і Олексій Левін.

У червні 2020 року досудове розслідування у справі вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк було продовжено до 29 липня

Правоохоронці 16 червня доставили Мангера до Києва в Печерський районний суд, де суддя почав розгляд клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора про обрання йому запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою без можливості внесення застави. 19 червня суд підтримав обвинувачення і заарештував підозрюваного без права на заставу до 28 липня.

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