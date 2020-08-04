Дело Гандзюк: Апелляционный суд оставил Мангера под стражей

Киевский Апелляционный суд оставил под стражей подозреваемого в заказе нападения на советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк - председателя Херсонской облгосадминистрации Владислава Мангера.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу суда.

"Судебная коллегия по рассмотрению уголовных дел Киевского апелляционного суда рассмотрела апелляционные жалобы, поданные стороной защиты на решение следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 14 июля 2020 года, которым удовлетворено ходатайство прокурора Офиса Генерального прокурора и продлен в отношении подозреваемого М. срок действия меры пресечения в виде содержания под стражей до 11 сентября 2020 года", - говорится в сообщении.

По результатам апелляционного рассмотрения постановление следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 14 июля 2020 оставлено без изменений, апелляционные жалобы стороны защиты - без удовлетворения.

Напомним, 31 июля 2018 года на советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой. Гандзюк попала в реанимационное отделение. 4 ноября активистка скончалась в больнице.

6 июня 2019 года суд вынес приговоры исполнителям убийства Гандзюк - они получили от 3 до 6,5 лет заключения. Отдельно судят Игоря Павловского, которого следствие считает посредником между заказчиками и исполнителями убийства. Подозреваемыми в заказе и организации нападения являются Владислав Мангер и Алексей Левин.

В июне 2020 года досудебное расследование по делу убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк было продлено до 29 июля.

Правоохранители 16 июня доставили Мангера в Киев в Печерский районный суд, где судья начал рассмотрение ходатайства прокурора Офиса Генерального прокурора об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога. 19 июня суд поддержал обвинение и арестовал подозреваемого без права на залог до 28 июля.

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