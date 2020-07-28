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Новини Убивство Гандзюк
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Убивство Гандзюк: Офіс Генпрокурора направив до суду обвинувальний акт щодо Мангера і Левіна

Убивство Гандзюк: Офіс Генпрокурора направив до суду обвинувальний акт щодо Мангера і Левіна

Прокурори Офісу Генерального прокурора направили до суду обвинувальний акт стосовно голови Херсонської облради Владислава Мангера та експомічника депутата Херсонської обласної ради Олексія Левіна за фактом замовлення й організації нападу на Катерину Гандзюк 31 липня 2018 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

Досудовим розслідуванням встановлено, що голова Херсонської обласної ради та екстрадований в Україну з Болгарії громадянин організували вчинення за попередньою змовою групою осіб умисного тяжкого тілесного ушкодження у спосіб, що має характер особливого мучення та спричинило смерть потерпілої Катерини Гандзюк (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 121 КК України).

Наразі обоє перебувають під вартою: строк запобіжного заходу голови облради продовжено до 11 вересня 2020 року, а іншого підозрюваного – до 24 серпня 2020 року.

Раніше судом визнано винними та засуджено до позбавлення волі п’ятьох безпосередніх виконавців нападу на Катерину Гандзюк.

Також читайте: Справа Гандзюк: суд продовжив арешт Мангера до 11 вересня

Нагадаємо, 31 липня 2018 року на радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку і облили сірчаною кислотою. Гандзюк потрапила в реанімаційне відділення. 4 листопада активістка померла в лікарні.

6 червня 2019 року суд ухвалив вироки виконавцям убивства Гандзюк - вони отримали від трьох до шести з половиною років ув'язнення. Окремо судять Ігоря Павловського, якого слідство вважає посередником між замовниками та виконавцями вбивства. Підозрюваними в замовленні та організації нападу є Владислав Мангер і Олексій Левін.

У червні 2020 року досудове розслідування у справі вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк було продовжено до 29 липня

Правоохоронці 16 червня доставили Мангера до Києва в Печерський районний суд, де суддя почав розгляд клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора про обрання йому запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою без можливості внесення застави. 19 червня суд підтримав обвинувачення і заарештував підозрюваного без права на заставу до 28 липня.

Читайте: Справа Гандзюк: Апеляційний суд залишив Мангера під вартою

Автор: 

Мангер Владислав (185) Левін Олексій (68) Офіс Генпрокурора (3274)


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Топ коментарі
+4
Нарешті передали до суду, цього якраз найбіше вимагали адвокати Мангера. Доказів нуль, справа розвалиться без сумніву, Мангер буде визнаний невинним, як воно і є, але справжій замовник вбивства Гандзюк не буде покараний, бо з самого початку його "відмазували" щосили, знищуючи та фальшуючи "докази", і є величезний сумнів, що тепер взагалі можна в судовому порядку покарати справжнього вбивцю, навіть якщо станеться диво, і знайдеться хоча б один чесний слідчий і один чесний прокурор. А це фантастика.
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28.07.2020 11:19 Відповісти
+2
та не посадять, бо ніякий не "упирь", справа тупо зфальшована фСБ(у)шниками під вибори за наказом Свині. Просто тепер за це потрібно відповідати, а фСБ(у)шні хєнєрали цього дуууже не хочуть.
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28.07.2020 11:14 Відповісти
+2
З Днем Хрещення Русі-України русинів-укра'нців вітає безликий і не конституційний "офіс президента", справу до суду продаж знову ж таки безликий "офіс генпрокурора". Ні одного прізвища, ні однієї персональної відповідальності.
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28.07.2020 11:23 Відповісти
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интересно, примут упыря в суде?
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28.07.2020 10:47 Відповісти
та не посадять, бо ніякий не "упирь", справа тупо зфальшована фСБ(у)шниками під вибори за наказом Свині. Просто тепер за це потрібно відповідати, а фСБ(у)шні хєнєрали цього дуууже не хочуть.
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28.07.2020 11:14 Відповісти
Нарешті передали до суду, цього якраз найбіше вимагали адвокати Мангера. Доказів нуль, справа розвалиться без сумніву, Мангер буде визнаний невинним, як воно і є, але справжій замовник вбивства Гандзюк не буде покараний, бо з самого початку його "відмазували" щосили, знищуючи та фальшуючи "докази", і є величезний сумнів, що тепер взагалі можна в судовому порядку покарати справжнього вбивцю, навіть якщо станеться диво, і знайдеться хоча б один чесний слідчий і один чесний прокурор. А це фантастика.
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28.07.2020 11:19 Відповісти
Швидше за все Україні ще й доведеться за олігархічне ф*СБУ та "суди" відповідати в ЄСПЛ і заплатити Мангеру чималий штраф. Погане для Мангера тільки одне - доведеться довго чекати черги, коли його справа в Стразбузі буде розглянута.
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28.07.2020 12:10 Відповісти
через 1 місяць додому! мародер все порішав!
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28.07.2020 12:46 Відповісти
Вопрос: они не выйдут случайно на свободу, сразу после суда, по закону гади?
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28.07.2020 11:21 Відповісти
З Днем Хрещення Русі-України русинів-укра'нців вітає безликий і не конституційний "офіс президента", справу до суду продаж знову ж таки безликий "офіс генпрокурора". Ні одного прізвища, ні однієї персональної відповідальності.
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28.07.2020 11:23 Відповісти
Куда направил ? В суд ? А с каких это пор в Украине появился суд ? Или я что-то пропустил ?
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28.07.2020 11:25 Відповісти
Убивство Гандзюк: Офіс Генпрокурора направив до суду обвинувальний акт щодо Мангера і Левіна - Цензор.НЕТ 8411
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28.07.2020 12:13 Відповісти
вони всі друзі мародера-зрадника порошенка і вони виконували їх заказ стосовно Каті!
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28.07.2020 12:45 Відповісти
Дурний ти! Не знаю, як там з Левіним, а за Мангера ф*СБУ взялось виключно за те, що він був членом партії "Батьківщина" та сказав, що Гандзюк замовив ф*СБУшний генерал Данило Доценко, який кришував порубщиків реліктових сосен на Херсонщині.

"Глава Херсонского облсовета https://lb.ua/file/person/4538_manger_vladislav_nikolaevich.html Владислав Мангер , которого следствие считает заказчиком https://lb.ua/society/2018/11/04/411562_umerla_ekaterina_gandzyuk.html убийства Екатерины Гандзюк , во время судебного заседания обвинил в этом генерала СБУ Даниила Доценко.
"Мне известно, что Екатерина сотрудничала со Службой безопасности Украины и находилась в прямом подчинении генерала СБУ Даниила Доценко. Заявляю, что в личной беседе Даниил Доценко неоднократно сообщал мне о своей личной ненависти к партии "Батькивщина" и нашего лидера Юлии Тимошенко и что он сделает все, чтобы уничтожить "Батькивщину" на территории Херсонской области", - заявил Мангер." https://lb.ua/news/2019/02/13/419679_manger_napadenie_gandzyuk_zakazal.html
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28.07.2020 16:05 Відповісти
два петушиных гребня, ****** ска
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28.07.2020 14:38 Відповісти
Следствие проведено спустя рукава и этот суд на пользу заказчику убийства Мангеру, т.к. после такого "суда" садить Мангера не за что. Позор такому кривосудию.
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28.07.2020 16:45 Відповісти
Всі сліди ведуть до агента російських спецслужб Порошенко (лоліта).
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28.07.2020 16:53 Відповісти
Убивство Гандзюк: Офіс Генпрокурора направив до суду обвинувальний акт щодо Мангера і Левіна - Цензор.НЕТ 6568
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28.07.2020 21:44 Відповісти
 
 