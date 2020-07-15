Справа Гандзюк: суд продовжив арешт Мангера до 11 вересня
Суд продовжив тримання під вартою до 11 вересня підозрюваного замовника нападу на радницю мера Херсона Катерину Гандзюк - голови Херсонської облради Владислава Мангера.
Цю інформацію hromadske підтвердив прокурор у справі Андрій Синюк.
Він уточнив, що Мангер перебуватиме в ізоляторі тимчасового тримання Служби безпеки
Нагадаємо, 11 червня прокуратура відновила досудове слідство у справі Олексія Левіна (Москаленка) та Владислава Мангера. 19 червня останнього взяли під варту і за кілька днів прокуратура оголосила про завершення слідства.
Нагадаємо, 31 липня 2018 року на радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку і облили сірчаною кислотою. Гандзюк потрапила в реанімаційне відділення. 4 листопада активістка померла в лікарні.
6 червня 2019 року суд ухвалив вироки виконавцям убивства Гандзюк - вони отримали від трьох до шести з половиною років ув'язнення. Окремо судять Ігоря Павловського, якого слідство вважає посередником між замовниками та виконавцями вбивства. Підозрюваними в замовленні та організації нападу є Владислав Мангер і Олексій Левін.
У червні 2020 року досудове розслідування у справі вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк було продовжено до 29 липня
Правоохоронці 16 червня доставили Мангера до Києва в Печерський районний суд, де суддя почав розгляд клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора про обрання йому запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою без можливості внесення застави. 19 червня суд підтримав обвинувачення і заарештував підозрюваного без права на заставу до 28 липня.
После того как человек указал заказчиком генерала СБУ. Его поместили в застенки СБУ
Такое возможно только в тоталитарных бантустанах.