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Новини Відео Убивство Гандзюк
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Адвокат Мангера в суді у справі Гандзюк скаржиться, що обвинувачення "зовсім не згадує" Рищука, який "провалив поліграф". ВIДЕО

Адвокат Владислава Мангера, підозрюваного у справі про вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк, згадав у суді про ексзаступника голови Херсонської ОДА Євгена Рищука, якого, за його словами, обвинувачення ніяк не згадує, хоча його результат на поліграфі дає підстави робити це.

Про це йдеться в групі "Хто замовив Катю Гандзюк?", передає Цензор.НЕТ.

"Владислав Мангер вже почав звалювати свою провину на інших своїх колег-замовників.

От відео, де адвокат Мангера Дмитро Ільченко розповідає, що в усьому винен один Рищук", - йдеться в коментарі до відео.

Також читайте: Справа Гандзюк: Апеляційний суд залишив Мангера під вартою

Нагадаємо, 11 червня прокуратура відновила досудове слідство у справі Олексія Левіна (Москаленка) та Владислава Мангера. 19 червня останнього взяли під варту і за кілька днів прокуратура оголосила про завершення слідства.

Нагадаємо, 31 липня 2018 року на радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку і облили сірчаною кислотою. Гандзюк потрапила в реанімаційне відділення. 4 листопада активістка померла в лікарні.

6 червня 2019 року суд ухвалив вироки виконавцям убивства Гандзюк - вони отримали від трьох до шести з половиною років ув'язнення. Окремо судять Ігоря Павловського, якого слідство вважає посередником між замовниками та виконавцями вбивства. Підозрюваними в замовленні та організації нападу є Владислав Мангер і Олексій Левін.

У червні 2020 року досудове розслідування у справі вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк було продовжено до 29 липня

Правоохоронці 16 червня доставили Мангера до Києва в Печерський районний суд, де суддя почав розгляд клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора про обрання йому запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою без можливості внесення застави. 19 червня суд підтримав обвинувачення і заарештував підозрюваного без права на заставу до 28 липня.

Батько покійної Катерини Гандзюк раніше заявляв, що ексзаступник голови Херсонської ОДА Євген Рищук співпрацює з організатором вбивства доньки. Сама ж Гандзюк перед смертю називала його ймовірним замовником нападу.

Адвокат Мангера в суді у справі Гандзюк скаржиться, що обвинувачення зовсім не згадує Рищука, який провалив поліграф 01

Автор: 

Гандзюк Катерина (549) Мангер Владислав (185) Рищук Євген (30)


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Рищука не можна-Петро обявить "політичне переслідування".
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14.07.2020 15:41 Відповісти
Ну да, это-же не Мангер заказал Левину?
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14.07.2020 16:10 Відповісти
Топит... Чего самому на нары идти? Одному там скучно. С товарищем сподручней.
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14.07.2020 16:22 Відповісти
Да он и так сидит, как и Антоненко. Без суда фактически и без доказательств. Когда шум уляжется их выпустят втихаря в обмен на бумажку "претензий не имею" .

Ну может из Левина выбъют какое-то свидетельство. Но опять таки это слова преступника. Ни один нормальный суд их учитывать не станет.
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14.07.2020 16:47 Відповісти
 
 