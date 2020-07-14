Адвокат Мангера в суді у справі Гандзюк скаржиться, що обвинувачення "зовсім не згадує" Рищука, який "провалив поліграф". ВIДЕО
Адвокат Владислава Мангера, підозрюваного у справі про вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк, згадав у суді про ексзаступника голови Херсонської ОДА Євгена Рищука, якого, за його словами, обвинувачення ніяк не згадує, хоча його результат на поліграфі дає підстави робити це.
Про це йдеться в групі "Хто замовив Катю Гандзюк?", передає Цензор.НЕТ.
"Владислав Мангер вже почав звалювати свою провину на інших своїх колег-замовників.
От відео, де адвокат Мангера Дмитро Ільченко розповідає, що в усьому винен один Рищук", - йдеться в коментарі до відео.
Нагадаємо, 11 червня прокуратура відновила досудове слідство у справі Олексія Левіна (Москаленка) та Владислава Мангера. 19 червня останнього взяли під варту і за кілька днів прокуратура оголосила про завершення слідства.
Нагадаємо, 31 липня 2018 року на радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку і облили сірчаною кислотою. Гандзюк потрапила в реанімаційне відділення. 4 листопада активістка померла в лікарні.
6 червня 2019 року суд ухвалив вироки виконавцям убивства Гандзюк - вони отримали від трьох до шести з половиною років ув'язнення. Окремо судять Ігоря Павловського, якого слідство вважає посередником між замовниками та виконавцями вбивства. Підозрюваними в замовленні та організації нападу є Владислав Мангер і Олексій Левін.
У червні 2020 року досудове розслідування у справі вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк було продовжено до 29 липня
Правоохоронці 16 червня доставили Мангера до Києва в Печерський районний суд, де суддя почав розгляд клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора про обрання йому запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою без можливості внесення застави. 19 червня суд підтримав обвинувачення і заарештував підозрюваного без права на заставу до 28 липня.
Батько покійної Катерини Гандзюк раніше заявляв, що ексзаступник голови Херсонської ОДА Євген Рищук співпрацює з організатором вбивства доньки. Сама ж Гандзюк перед смертю називала його ймовірним замовником нападу.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ну может из Левина выбъют какое-то свидетельство. Но опять таки это слова преступника. Ни один нормальный суд их учитывать не станет.