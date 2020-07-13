Справа Гандзюк: Апеляційний суд залишив Мангера під вартою

Апеляційний суд залишив під вартою підозрюваного замовника нападу на радницю міського голови Херсона Катерину Гандзюк — голову Херсонської облдержадміністрації Владислава Мангера.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

Скаргу на тримання під вартою подали адвокати підозрюваного, наголошуючи на тому, що підозра є необґрунтованою, а справа сфальсифікованою.

На думку захисту, погрози до одного зі свідків Пилипенка, якщо і були, то за історію з пограбування фури із контрабандою цигарок у 2014 році. Але не через Мангера. Також сторона захисту наголосила на тому, що нещодавно Пилипенка було звільнено на підставі угоди зі слідством. Його засудили до 5 років умовно з відтермінуванням у 3 роки.

Прокурор Андрій Синюк просив суд залишити Мангера під вартою, підкреслюючи, що існувала реальна загроза життю і здоров'ю свідків і тому вони звернулися до суду з проханням змінити підозрюваному запобіжний захід. За словами прокурора, загрози свідкам і їх родичам надходили через телефонні дзвінки, записки, словесно. Самі свідки вважають, що за цими погрозами стоїть Владислав Мангер.

Також адвокати надали звернення від 40 депутатів обласної ради, та від Федерації боксу з проханням не ув'язнювати Мангера.

Сторона захисту зазначила, що вина Мангера не доведена нічим окрім слів про "Миколайовича" про якого нібито згадував Левін під час розмови з Торбіним зі слів останнього, а також у першочергових показах Ігор Павловський. Однак згодом Павловський про них забув. Сторона захисту також наголосила на тому, що на Павловського тиснуть в ІТТ СБУ і він подавав понад 10 заяв щодо цього.

Сам Мангер просив звільнити його з-під варти та наголошував на причетності до вбивства Катерини Гандзюк СБУ, зокрема генерала Данила Доценка, який відмовився від проходження поліграфу у справі Гандзюк. Мангер наголосив, що всі доводи слідства ґрунтуються на свідченнях "злочинців, які готові на все, щоб не сидіти".

Нагадаємо, 11 червня прокуратура відновила досудове слідство у справі Олексія Левіна (Москаленка) та Владислава Мангера. 19 червня останнього взяли під варту і за кілька днів прокуратура оголосила про завершення слідства.

Нагадаємо, 31 липня 2018 року на радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку і облили сірчаною кислотою. Гандзюк потрапила в реанімаційне відділення. 4 листопада активістка померла в лікарні.

6 червня 2019 року суд ухвалив вироки виконавцям убивства Гандзюк - вони отримали від трьох до шести з половиною років ув'язнення. Окремо судять Ігоря Павловського, якого слідство вважає посередником між замовниками та виконавцями вбивства. Підозрюваними в замовленні та організації нападу є Владислав Мангер і Олексій Левін.

У червні 2020 року досудове розслідування у справі вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк було продовжено до 29 липня

Правоохоронці 16 червня доставили Мангера до Києва в Печерський районний суд, де суддя почав розгляд клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора про обрання йому запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою без можливості внесення застави. 19 червня суд підтримав обвинувачення і заарештував підозрюваного без права на заставу до 28 липня.