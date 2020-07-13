Дело Гандзюк: Апелляционный суд оставил Мангера под стражей
Апелляционный суд оставил под стражей подозреваемого в заказе нападения на советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк - председателя Херсонской облгосадминистрации Владислава Мангера.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.
Жалобу на содержание под стражей подали адвокаты подозреваемого, подчеркивая, что подозрение является необоснованным, а дело сфальсифицированным.
Прокурор Андрей Синюк просил суд оставить Мангера под стражей, подчеркивая, что существовала реальная угроза жизни и здоровью свидетелей и поэтому они обратились в суд с просьбой изменить подозреваемому меру пресечения. По словам прокурора, угрозы свидетелям и их родственникам поступали через телефонные звонки, записки, словесно. Сами свидетели считают, что за этими угрозами стоит Владислав Мангер.
По мнению защиты, угрозы к одному из свидетелей Пилипенко, если и были, то в истории с ограбления фуры с контрабандой сигарет в 2014 году. Но не из-за Мангера. Также сторона защиты отметила, что недавно Пилипенко был освобожден на основании соглашения со следствием. Его приговорили к 5 годам условно с отсрочкой на 3 года.
Также адвокаты предоставили обращение от 40 депутатов областного совета, и от Федерации бокса с просьбой не арестовывать Мангера.
Сторона защиты отметила, что вина Мангера не доказана ничем кроме слов о "Николаевиче" о котором якобы вспоминал Левин во время разговора с Торбиным со слов последнего, а также в первоочередных показах Игоря Павловского. Однако впоследствии Павловский о них забыл. Сторона защиты также отметила, что на Павловского давят в ИВС СБУ и он подавал более 10 заявлений на этот счет.
Сам Мангер просил суд освободить его из-под стражи и отмечал причастность к убийству Гандзюк СБУ, в частности генерала Даниила Доценко, который отказался от прохождения полиграфа в деле Гандзюк. Мангер отметил, что все доводы следствия основываются на показаниях "преступников, которые готовы на все, чтобы не сидеть".
Напомним, 11 июня прокуратура возобновила досудебное следствие по делу Алексея Левина (Москаленко) и Владислава Мангера. 19 июня последнего взяли под стражу и через несколько дней прокуратура объявила о завершении следствия.
Напомним, 31 июля 2018 года на советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой. Гандзюк попала в реанимационное отделение. 4 ноября активистка скончалась в больнице.
6 июня 2019 года суд вынес приговоры исполнителям убийства Гандзюк - они получили от 3 до 6,5 лет заключения. Отдельно судят Игоря Павловского, которого следствие считает посредником между заказчиками и исполнителями убийства. Подозреваемыми в заказе и организации нападения являются Владислав Мангер и Алексей Левин.
В июне 2020 года досудебное расследование по делу убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк было продлено до 29 июля.
Правоохранители 16 июня доставили Мангера в Киев в Печерский районный суд, где судья начал рассмотрение ходатайства прокурора Офиса Генерального прокурора об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога. 19 июня суд поддержал обвинение и арестовал подозреваемого без права на залог до 28 июля.
