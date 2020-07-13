Дело Гандзюк: Апелляционный суд оставил Мангера под стражей

Апелляционный суд оставил под стражей подозреваемого в заказе нападения на советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк - председателя Херсонской облгосадминистрации Владислава Мангера.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

Жалобу на содержание под стражей подали адвокаты подозреваемого, подчеркивая, что подозрение является необоснованным, а дело сфальсифицированным.

Прокурор Андрей Синюк просил суд оставить Мангера под стражей, подчеркивая, что существовала реальная угроза жизни и здоровью свидетелей и поэтому они обратились в суд с просьбой изменить подозреваемому меру пресечения. По словам прокурора, угрозы свидетелям и их родственникам поступали через телефонные звонки, записки, словесно. Сами свидетели считают, что за этими угрозами стоит Владислав Мангер.

По мнению защиты, угрозы к одному из свидетелей Пилипенко, если и были, то в истории с ограбления фуры с контрабандой сигарет в 2014 году. Но не из-за Мангера. Также сторона защиты отметила, что недавно Пилипенко был освобожден на основании соглашения со следствием. Его приговорили к 5 годам условно с отсрочкой на ​​3 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Убийство Гандзюк: суд ограничил до 24 июля защите Мангера и Левина ознакомление с материалами дела

Также адвокаты предоставили обращение от 40 депутатов областного совета, и от Федерации бокса с просьбой не арестовывать Мангера.

Сторона защиты отметила, что вина Мангера не доказана ничем кроме слов о "Николаевиче" о котором якобы вспоминал Левин во время разговора с Торбиным со слов последнего, а также в первоочередных показах Игоря Павловского. Однако впоследствии Павловский о них забыл. Сторона защиты также отметила, что на Павловского давят в ИВС СБУ и он подавал более 10 заявлений на этот счет.

Сам Мангер просил суд освободить его из-под стражи и отмечал причастность к убийству Гандзюк СБУ, в частности генерала Даниила Доценко, который отказался от прохождения полиграфа в деле Гандзюк. Мангер отметил, что все доводы следствия основываются на показаниях "преступников, которые готовы на все, чтобы не сидеть".

Также смотрите: "Куда все? Какой все?", - кадры задержания Мангера, подозреваемого в организации убийства Гандзюк. ВИДЕО

Напомним, 11 июня прокуратура возобновила досудебное следствие по делу Алексея Левина (Москаленко) и Владислава Мангера. 19 июня последнего взяли под стражу и через несколько дней прокуратура объявила о завершении следствия.

Напомним, 31 июля 2018 года на советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой. Гандзюк попала в реанимационное отделение. 4 ноября активистка скончалась в больнице.

6 июня 2019 года суд вынес приговоры исполнителям убийства Гандзюк - они получили от 3 до 6,5 лет заключения. Отдельно судят Игоря Павловского, которого следствие считает посредником между заказчиками и исполнителями убийства. Подозреваемыми в заказе и организации нападения являются Владислав Мангер и Алексей Левин.

В июне 2020 года досудебное расследование по делу убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк было продлено до 29 июля.

Правоохранители 16 июня доставили Мангера в Киев в Печерский районный суд, где судья начал рассмотрение ходатайства прокурора Офиса Генерального прокурора об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога. 19 июня суд поддержал обвинение и арестовал подозреваемого без права на залог до 28 июля.