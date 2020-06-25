Вбивство Гандзюк: прокуратура завершила розслідування у справі Мангера і Левіна

Офіс генерального прокурора завершив досудове розслідування у справі вбивства радниці міського голови Херсона Катерини Гандзюк за підозрою голові херсонської облради Владиславу Мангеру та помічнику депутата обласної ради Олексію Левіну, яке раніше було відновлене через нібито тиск Владислава Мангера на двох свідків у справі.

Про це у коментарі hromadske повідомив прокурор у справі Андрій Синюк. За його словами, наразі зібрані додаткові матеріали, задля який 11 червня слідство відновлювали, і невдовзі матеріали відкриють стороні захисту, передає Цензор.НЕТ.

"Виконано всі необхідні дії та зібрано достатньо доказів для прийняття кінцевого процесуального рішення, а саме — звернення до суду з обвинувальним актом. Об’єм додаткових доказів не є великим, і ми розраховуємо на швидке ознайомлення сторін із матеріалами провадження", — сказав прокурор Синюк.

Водночас сьогодні, 25 червня, суд мав розглянути продовження терміну тримання під вартою Олексію Левіну (Москаленку), втім, через відсутність адвокатів засідання відклали.

11 червня прокуратура відновила досудове слідство у справі Олексія Левіна (Москаленка) та Владислава Мангера.

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Нагадаємо, 31 липня 2018 року на радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку і облили сірчаною кислотою. Гандзюк потрапила в реанімаційне відділення. 4 листопада активістка померла в лікарні.

6 червня 2019 року суд ухвалив вироки виконавцям убивства Гандзюк - вони отримали від трьох до шести з половиною років ув'язнення. Окремо судять Ігоря Павловського, якого слідство вважає посередником між замовниками та виконавцями вбивства. Підозрюваними в замовленні та організації нападу є Владислав Мангер і Олексій Левін.

У червні 2020 року досудове розслідування у справі вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк було продовжено до 29 липня

Правоохоронці 16 червня доставили Мангера до Києва в Печерський районний суд, де суддя почав розгляд клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора про обрання йому запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою без можливості внесення застави. 19 червня суд підтримав обвинувачення і заарештував підозрюваного без права на заставу до 28 липня.