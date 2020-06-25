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Убийство Гандзюк: прокуратура завершила расследование по делу Мангера и Левина

Убийство Гандзюк: прокуратура завершила расследование по делу Мангера и Левина

Офис Генерального прокурора завершил досудебное расследование по делу убийства советника городского головы Херсона Екатерины Гандзюк по подозрению голове херсонского облсовета Владиславу Мангеру и помощнику депутата областного совета Алексею Левину, которое ранее было восстановлено из-за якобы давления Владислава Мангера на двух свидетелей по делу.

Об этом в комментарии hromadske сообщил прокурор по делу Андрей Синюк. По его словам, сейчас собраны дополнительные материалы, ради которых 11 июня следствие восстанавливали, и вскоре материалы откроют стороне защиты, передает Цензор.НЕТ.

"Выполнено все необходимые действия и собрано достаточно доказательств для принятия конечного процессуального решения, а именно — обращение в суд с обвинительным актом. Объем дополнительных доказательств не является большим, и мы рассчитываем на быстрое ознакомление сторон с материалами производства", — сказал прокурор Синюк.

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В то же время сегодня, 25 июня, суд должен был рассмотреть продление срока содержания под стражей Алексею Левину (Москаленко), впрочем, из-за отсутствия адвокатов заседание отложили.

11 июня прокуратура возобновила досудебное следствие по делу Алексея Левина (Москаленко) и Владислава Мангера. 

Напомним, 31 июля 2018 года на советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой. Гандзюк попала в реанимационное отделение. 4 ноября активистка скончалась в больнице.

6 июня 2019 года суд вынес приговоры исполнителям убийства Гандзюк - они получили от 3 до 6,5 лет заключения. Отдельно судят Игоря Павловского, которого следствие считает посредником между заказчиками и исполнителями убийства. Подозреваемыми в заказе и организации нападения являются Владислав Мангер и Алексей Левин.

В июне 2020 года досудебное расследование по делу убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк было продлено до 29 июля.

Правоохранители 16 июня доставили Мангера в Киев в Печерский районный суд, где судья начал рассмотрение ходатайства прокурора Офиса Генерального прокурора об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога. 19 июня суд поддержал обвинение и арестовал подозреваемого без права на залог до 28 июля.

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Топ комментарии
+5
Редкостные упыри и выродки: заказать такое варварское убийство женщины, как будто вурдалаки из тьмы средневековья.

Мангер, кстати, похож на упыря до такой степени, что его можно снимать в роли Дракулы без всякого дополнительного грима.
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25.06.2020 17:17
+3
Глубоко неуважаемые "потрохоботы", ЗЕлупинские йолопы [ и прочие дегенераты-юлефобы ], если вас интересуют события, которые по вашему субъективному мнению имеют признаки уголовно наказуемых деяний Юлии Тимошенко, то об этом не стоит "болтать ерундой" в сети, а необходимо обращаться в доблестные правоохранительные и где то даже антикоррупционные органы[все находятся под контролем главных юлефобов Петьки Барыги и ЗЕлупы Янелоха], где вам, прежде чем изложить свои обвинения, необходимо будет подписать документ о том, что вы предупреждены об уголовной ответственности за распространение информации, которая не соответствует действительности (заведомо неправдивой).
За сим, всяческих успехов вам, на нелёгкой ниве практической борьбы с "**************************************************"!
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25.06.2020 20:15
+2
Прокуратура покриває Мангера і його політичну кришу - Тимошенко, екс губернатора та його політичну кришу порошенка! Тому що організатор вбивства - багаторічний кілер Левін-Москал все життя займається вбивствами! Він вбивав ще будучи дитиною, в банді свого батька Москала старшого - мочив дальнобойщиків за пару сотень доларів які були у водіїв в кишені, вбивав після того як його дивом випустили з тюрми (менти випустили бо їм потрібен був штатний кілер на Херсонщині). Тепер Левін-Москал може дати такі покази по результату свого кілерського життя, що багато хто опиниться в тюрмі до кінця своїх днів. Тому Левіна-Москала активно вигоражують щоб він не давав ніяких свідчень! Бо ДУЖЕ багато людей і Тимошенко і порошенко зацікавлені щоб Левін-Москал мовчав! Тому швиденько припиняють слідство щоб припинти допити Левіна-Москала! Але слідтство має бути продовжене і Левін-Москал має давати свідчення і всі причетні до замовних вбивств на Херсонщині мають сісти - і навіть ті хто знаходться в Києві! Вбивство Гандзюк має перерости в трибунал над мафією в Україні! Десятиріччями брудні політики замовляли вбивства активістів та політичних опонентів - і зараз прийшов час правосуддя!
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25.06.2020 17:38
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Правила форума Совет форумчан
Редкостные упыри и выродки: заказать такое варварское убийство женщины, как будто вурдалаки из тьмы средневековья.

Мангер, кстати, похож на упыря до такой степени, что его можно снимать в роли Дракулы без всякого дополнительного грима.
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25.06.2020 17:17 Ответить
Прокуратура покриває Мангера і його політичну кришу - Тимошенко, екс губернатора та його політичну кришу порошенка! Тому що організатор вбивства - багаторічний кілер Левін-Москал все життя займається вбивствами! Він вбивав ще будучи дитиною, в банді свого батька Москала старшого - мочив дальнобойщиків за пару сотень доларів які були у водіїв в кишені, вбивав після того як його дивом випустили з тюрми (менти випустили бо їм потрібен був штатний кілер на Херсонщині). Тепер Левін-Москал може дати такі покази по результату свого кілерського життя, що багато хто опиниться в тюрмі до кінця своїх днів. Тому Левіна-Москала активно вигоражують щоб він не давав ніяких свідчень! Бо ДУЖЕ багато людей і Тимошенко і порошенко зацікавлені щоб Левін-Москал мовчав! Тому швиденько припиняють слідство щоб припинти допити Левіна-Москала! Але слідтство має бути продовжене і Левін-Москал має давати свідчення і всі причетні до замовних вбивств на Херсонщині мають сісти - і навіть ті хто знаходться в Києві! Вбивство Гандзюк має перерости в трибунал над мафією в Україні! Десятиріччями брудні політики замовляли вбивства активістів та політичних опонентів - і зараз прийшов час правосуддя!
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25.06.2020 17:38 Ответить
шота у вас Порошенко и Тимошенко, а Коломойского забыли ?
не забудьте подяку Охметову отвесить
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25.06.2020 17:44 Ответить
Левін ще коли казав,що Рищук(БПП)-замовник,але Тимошенчиха підстрахувалася-Мангера викинула з партії і це стало виглядати ніби Мангер віртуально винуватий.Побачимо,що нарили і що з того вийде,але вже зараз можна сказати,що справа таки зрушилася з мертвої крапки.
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25.06.2020 17:59 Ответить
Юлефоб хоть немножко, но брехонуть и плюнуьб дерьмом просто обязан.

Йолоп ты пеньковатый, Мангера никто никуд не выкидывал, он сам ушел из ВО "Батькивщина"
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25.06.2020 20:18 Ответить
Чого пінишся,хамло-президія рекомендувала і виключила 8-го лютого 2019-го.
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25.06.2020 20:57 Ответить
Вважаю її ситуітивним союзником,але подібні вам хами не можуть бути з "Батьківщини"-вони провокатори з лахти-нехай там ссуть *****.
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25.06.2020 21:45 Ответить
Зате подібні тобі брехуни запросто можуть емігрувати в США. і брехати вже звідти
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26.06.2020 07:15 Ответить
Ви знову за своє?Ось цитата"Євген Рищук просив якось покарати Катерину Гандзюк" - Левін .Про "порекомендували Мангеру покинути пост" я вже писав.Чи критикувати БЮТ за надмірне "кидалово" своїх та партнерів(як з Саакашвілі)-це вже стало у вас табу?
То про яке "дерьмо" мова?В США не настільки однобока позиція на неоднозначну Юлю чи навіть на диктатора Петра,як це подають олігархічні ЗМІ України,але кодекс журналіста тут не дозволяє шельмувати діючу владу та закон.
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26.06.2020 08:03 Ответить
они уже сидят? По Шеремету сидят без доказательства вины, а эти все болеют.
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25.06.2020 17:45 Ответить
Глубоко неуважаемые "потрохоботы", ЗЕлупинские йолопы [ и прочие дегенераты-юлефобы ], если вас интересуют события, которые по вашему субъективному мнению имеют признаки уголовно наказуемых деяний Юлии Тимошенко, то об этом не стоит "болтать ерундой" в сети, а необходимо обращаться в доблестные правоохранительные и где то даже антикоррупционные органы[все находятся под контролем главных юлефобов Петьки Барыги и ЗЕлупы Янелоха], где вам, прежде чем изложить свои обвинения, необходимо будет подписать документ о том, что вы предупреждены об уголовной ответственности за распространение информации, которая не соответствует действительности (заведомо неправдивой).
За сим, всяческих успехов вам, на нелёгкой ниве практической борьбы с "**************************************************"!
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25.06.2020 20:15 Ответить
А що там по сбу-шному хенералу на якого вказав манхер, як замовника вбивства Каті, нікому не цікаво, від слова взагалі....
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25.06.2020 20:56 Ответить
ф*СБУшних ********* в українських тюрмах ніколи не було і не буде, які б злочини вони не творили. От, наприклад, за вбивство Мужчіля-Лісника пецін холуй Васька Грицак мав би сидіти пожиттєво, а він на волі та цвіте та пахне.
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25.06.2020 21:41 Ответить
бег на месте, или карусель для дебилов.
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25.06.2020 23:28 Ответить
 
 