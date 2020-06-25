Убийство Гандзюк: прокуратура завершила расследование по делу Мангера и Левина

Офис Генерального прокурора завершил досудебное расследование по делу убийства советника городского головы Херсона Екатерины Гандзюк по подозрению голове херсонского облсовета Владиславу Мангеру и помощнику депутата областного совета Алексею Левину, которое ранее было восстановлено из-за якобы давления Владислава Мангера на двух свидетелей по делу.

Об этом в комментарии hromadske сообщил прокурор по делу Андрей Синюк. По его словам, сейчас собраны дополнительные материалы, ради которых 11 июня следствие восстанавливали, и вскоре материалы откроют стороне защиты, передает Цензор.НЕТ.

"Выполнено все необходимые действия и собрано достаточно доказательств для принятия конечного процессуального решения, а именно — обращение в суд с обвинительным актом. Объем дополнительных доказательств не является большим, и мы рассчитываем на быстрое ознакомление сторон с материалами производства", — сказал прокурор Синюк.

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В то же время сегодня, 25 июня, суд должен был рассмотреть продление срока содержания под стражей Алексею Левину (Москаленко), впрочем, из-за отсутствия адвокатов заседание отложили.

11 июня прокуратура возобновила досудебное следствие по делу Алексея Левина (Москаленко) и Владислава Мангера.

Напомним, 31 июля 2018 года на советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой. Гандзюк попала в реанимационное отделение. 4 ноября активистка скончалась в больнице.

6 июня 2019 года суд вынес приговоры исполнителям убийства Гандзюк - они получили от 3 до 6,5 лет заключения. Отдельно судят Игоря Павловского, которого следствие считает посредником между заказчиками и исполнителями убийства. Подозреваемыми в заказе и организации нападения являются Владислав Мангер и Алексей Левин.

В июне 2020 года досудебное расследование по делу убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк было продлено до 29 июля.

Правоохранители 16 июня доставили Мангера в Киев в Печерский районный суд, где судья начал рассмотрение ходатайства прокурора Офиса Генерального прокурора об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога. 19 июня суд поддержал обвинение и арестовал подозреваемого без права на залог до 28 июля.