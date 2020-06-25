Убийство Гандзюк: прокуратура завершила расследование по делу Мангера и Левина
Офис Генерального прокурора завершил досудебное расследование по делу убийства советника городского головы Херсона Екатерины Гандзюк по подозрению голове херсонского облсовета Владиславу Мангеру и помощнику депутата областного совета Алексею Левину, которое ранее было восстановлено из-за якобы давления Владислава Мангера на двух свидетелей по делу.
Об этом в комментарии hromadske сообщил прокурор по делу Андрей Синюк. По его словам, сейчас собраны дополнительные материалы, ради которых 11 июня следствие восстанавливали, и вскоре материалы откроют стороне защиты, передает Цензор.НЕТ.
"Выполнено все необходимые действия и собрано достаточно доказательств для принятия конечного процессуального решения, а именно — обращение в суд с обвинительным актом. Объем дополнительных доказательств не является большим, и мы рассчитываем на быстрое ознакомление сторон с материалами производства", — сказал прокурор Синюк.
В то же время сегодня, 25 июня, суд должен был рассмотреть продление срока содержания под стражей Алексею Левину (Москаленко), впрочем, из-за отсутствия адвокатов заседание отложили.
11 июня прокуратура возобновила досудебное следствие по делу Алексея Левина (Москаленко) и Владислава Мангера.
Напомним, 31 июля 2018 года на советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой. Гандзюк попала в реанимационное отделение. 4 ноября активистка скончалась в больнице.
6 июня 2019 года суд вынес приговоры исполнителям убийства Гандзюк - они получили от 3 до 6,5 лет заключения. Отдельно судят Игоря Павловского, которого следствие считает посредником между заказчиками и исполнителями убийства. Подозреваемыми в заказе и организации нападения являются Владислав Мангер и Алексей Левин.
В июне 2020 года досудебное расследование по делу убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк было продлено до 29 июля.
Правоохранители 16 июня доставили Мангера в Киев в Печерский районный суд, где судья начал рассмотрение ходатайства прокурора Офиса Генерального прокурора об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога. 19 июня суд поддержал обвинение и арестовал подозреваемого без права на залог до 28 июля.
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Мангер, кстати, похож на упыря до такой степени, что его можно снимать в роли Дракулы без всякого дополнительного грима.
не забудьте подяку Охметову отвесить
Йолоп ты пеньковатый, Мангера никто никуд не выкидывал, он сам ушел из ВО "Батькивщина"
То про яке "дерьмо" мова?В США не настільки однобока позиція на неоднозначну Юлю чи навіть на диктатора Петра,як це подають олігархічні ЗМІ України,але кодекс журналіста тут не дозволяє шельмувати діючу владу та закон.
За сим, всяческих успехов вам, на нелёгкой ниве практической борьбы с "**************************************************"!