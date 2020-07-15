Дело Гандзюк: суд продлил арест Мангера до 11 сентября

Суд продлил содержание под стражей до 11 сентября подозреваемого заказчика нападения на советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк - председателя Херсонской облсовета Владислава Мангера.

Эту информацию hromadske подтвердил прокурор по делу Андрей Синюк.

Он уточнил, что Мангер находиться в изоляторе временного содержания Службы безопасности.

Напомним, 11 июня прокуратура возобновила досудебное следствие по делу Алексея Левина (Москаленко) и Владислава Мангера. 19 июня последнего взяли под стражу и через несколько дней прокуратура объявила о завершении следствия.

Напомним, 31 июля 2018 года на советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой. Гандзюк попала в реанимационное отделение. 4 ноября активистка скончалась в больнице.

6 июня 2019 года суд вынес приговоры исполнителям убийства Гандзюк - они получили от 3 до 6,5 лет заключения. Отдельно судят Игоря Павловского, которого следствие считает посредником между заказчиками и исполнителями убийства. Подозреваемыми в заказе и организации нападения являются Владислав Мангер и Алексей Левин.

В июне 2020 года досудебное расследование по делу убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк было продлено до 29 июля.

Правоохранители 16 июня доставили Мангера в Киев в Печерский районный суд, где судья начал рассмотрение ходатайства прокурора Офиса Генерального прокурора об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога. 19 июня суд поддержал обвинение и арестовал подозреваемого без права на залог до 28 июля.