Павловский в суде: Левин заказал нападение на Гандзюк по просьбе Мангера
Фигурант дела об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк Игорь Павловский во время сегодняшнего судебного заседания в Одессе подтвердил причастность Владислава Мангера и Алексея Левина к данному преступлению.
Об этом сообщает группа в фейсбуке "Хто замовив Катю Гандзюк?", передает Цензор.НЕТ.
"Он (Павловский. - Ред.) сообщил о том, что во время общения с Алексеем Левиным тот неоднократно упоминал, что именно "Николаевич" заказал нападение на Катю. В августе 2018-го, когда арестовали "стрелочника" Новикова, во время одной из бесед с Левиным Павловскому стало известно, что "Николаевич" - это и есть Мангер", - говорится в посте сообщества.
По данным корреспондента УСИ, Павловский заявил, что между Мангером и Левиным не раз звучали фразы о том, что Екатерина Гандзюк своей деятельностью "всех достала", а после от них на нее и вовсе поступил "заказ". Павловский сказал, что участники планировали с ней "что-то сделать".
"Как я понял, Левин заказал Торбину (исполнителю, признал свою вину и получил 6,6 лет. - Ред.) Екатерину Гандзюк по просьбе Владислава Мангера", - сказал он.
Павловский также заявил, что он и его дочь неоднократно получали угрозы от Мангера. Именно поэтому 17 декабря 2019 он дал суду ложные показания о непричастности к убийству Гандзюк Мангера и Левина.
Семью Екатерины Гандзюк привлекли к участию в суде в Одессе в качестве потерпевших.
Следующее заседание по этому делу состоится 16 октября в 9:30 в Приморском районном суде города Одессы.
Напомним, 31 июля 2018 года на советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой. Гандзюк попала в реанимационное отделение. 4 ноября активистка скончалась в больнице.
6 июня 2019 года суд вынес приговоры исполнителям убийства Гандзюк - они получили от 3 до 6,5 лет заключения. Отдельно судят Игоря Павловского, которого следствие считает посредником между заказчиками и исполнителями убийства. Подозреваемыми в заказе и организации нападения являются Владислав Мангер и Алексей Левин.
В июне 2020 года досудебное расследование по делу убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк было продлено до 29 июля.
12 августа Киевский апелляционный суд закрепил дело Владислава Мангера и Алексея Левина за Днепровским районным судом Киева.
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у 14-му з'явився у місті не звідки і хакнув обласну Батьківщину,
випхав всіх
і став її головою в області, а потім і головою облради..
В Херсонский облсовет прошел в составе «Батькивщины».
https://hromadske.ua/ru/posts/kto-takoi-vladyslav-manher-y-pochemu-eho-podozrevaiut-v-orhanyzatsyy-ubyistva-ekateryny-handziuk