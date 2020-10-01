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Новости Убийство Гандзюк
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Павловский в суде: Левин заказал нападение на Гандзюк по просьбе Мангера

Павловский в суде: Левин заказал нападение на Гандзюк по просьбе Мангера

Фигурант дела об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк Игорь Павловский во время сегодняшнего судебного заседания в Одессе подтвердил причастность Владислава Мангера и Алексея Левина к данному преступлению.

Об этом сообщает группа в фейсбуке "Хто замовив Катю Гандзюк?", передает Цензор.НЕТ.

"Он (Павловский. - Ред.) сообщил о том, что во время общения с Алексеем Левиным тот неоднократно упоминал, что именно "Николаевич" заказал нападение на Катю. В августе 2018-го, когда арестовали "стрелочника" Новикова, во время одной из бесед с Левиным Павловскому стало известно, что "Николаевич" - это и есть Мангер", - говорится в посте сообщества.

По данным корреспондента УСИ, Павловский заявил, что между Мангером и Левиным не раз звучали фразы о том, что Екатерина Гандзюк своей деятельностью "всех достала", а после от них на нее и вовсе поступил "заказ". Павловский сказал, что участники планировали с ней "что-то сделать".

"Как я понял, Левин заказал Торбину (исполнителю, признал свою вину и получил 6,6 лет. - Ред.) Екатерину Гандзюк по просьбе Владислава Мангера", - сказал он.

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Павловский также заявил, что он и его дочь неоднократно получали угрозы от Мангера. Именно поэтому 17 декабря 2019 он дал суду ложные показания о непричастности к убийству Гандзюк Мангера и Левина.

Семью Екатерины Гандзюк привлекли к участию в суде в Одессе в качестве потерпевших.

Следующее заседание по этому делу состоится 16 октября в 9:30 в Приморском районном суде города Одессы.

Напомним, 31 июля 2018 года на советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой. Гандзюк попала в реанимационное отделение. 4 ноября активистка скончалась в больнице.

6 июня 2019 года суд вынес приговоры исполнителям убийства Гандзюк - они получили от 3 до 6,5 лет заключения. Отдельно судят Игоря Павловского, которого следствие считает посредником между заказчиками и исполнителями убийства. Подозреваемыми в заказе и организации нападения являются Владислав Мангер и Алексей Левин.

В июне 2020 года досудебное расследование по делу убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк было продлено до 29 июля.

12 августа Киевский апелляционный суд закрепил дело Владислава Мангера и Алексея Левина за Днепровским районным судом Киева.

Павловский в суде: Левин заказал нападение на Гандзюк по просьбе Мангера 01

Павловский Игорь (115) Гандзюк Екатерина (549) Мангер Владислав (189) Левин Алексей (69)


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Топ комментарии
+12
Еврейский геноцид против украинцев в Украине
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01.10.2020 14:30 Ответить
+12
А зедебилу лишь бы высрать тот бред,который его черепную коробку заполняет...
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01.10.2020 14:38 Ответить
+5
воно ж зебіл, які там докази
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01.10.2020 14:52 Ответить
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Еврейский геноцид против украинцев в Украине
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01.10.2020 14:30 Ответить
По факту так и есть .
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01.10.2020 14:56 Ответить
Мангер человек порошенко.
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01.10.2020 14:32 Ответить
А зедебилу лишь бы высрать тот бред,который его черепную коробку заполняет...
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01.10.2020 14:38 Ответить
Правильно, при Порошенко такого не было!!! Гандзюк убили при попустительстве Зеленского.
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01.10.2020 17:15 Ответить
Кал_Інін, ти ще висри, що він замовив, а Мангер взагалі то з Тімашонківської компанії
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01.10.2020 20:34 Ответить
Объяви это в одесском суде. Только доказательно, с фактами в руках.
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01.10.2020 14:43 Ответить
воно ж зебіл, які там докази
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01.10.2020 14:52 Ответить
більш схоже, що тюлькораст, бахіню прикривє
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01.10.2020 20:36 Ответить
Мангер-человек Журавко. Журавко-беглый рыг и "управляющий" Олешками от ОПГ.
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01.10.2020 15:14 Ответить
мангер нічий.. він сам собі..
у 14-му з'явився у місті не звідки і хакнув обласну Батьківщину,
випхав всіх
і став її головою в області, а потім і головою облради..
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01.10.2020 15:19 Ответить
Он стал ничьим, после бегства Журавко.
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01.10.2020 15:22 Ответить
а так обычный рыговский гуй
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01.10.2020 16:53 Ответить
Мангер з політичної партії "Бітьківщина", а хто там лідер? Але це не головне, бо його зразу виявили і не дивилися на членський квиток, там в Херсоні, як і в багатьох таких містах де правили регіонали створилася феодальная групіровка, яка змушує бандитів по черзі бути в різних патріях, але завжди разом і при владі.
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01.10.2020 17:23 Ответить
це тобі тімашонка проплатила, за цей висер?
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01.10.2020 20:35 Ответить
а левин был помощником депутата ставицкого с которым совсем случайно главзебил встретился летом в своём визите на ООС и этот ставицкий потом интервью раздавал - какой умный и проницательно мудрый ********** у нас в стране
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01.10.2020 15:16 Ответить
73/43%зебіли на кшалт https://censor.net/ru/user/452049 не спроможні не висрати брехню на цензорі. Те, що не висрався https://censor.net/ru/user/445858 - це прямо дивно. Ну, нічо, в нього ще все попереду.
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01.10.2020 16:17 Ответить
"льод тронулся, господа судєбниє засєдатєлі..."(с)
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01.10.2020 17:08 Ответить
В свое время МАНГЕР баллотировался в народные депутаты Украины, но безуспешно. Был помощником депутата от «Партии регионов» Алексея Журавко.


В Херсонский облсовет прошел в составе «Батькивщины».


https://hromadske.ua/ru/posts/kto-takoi-vladyslav-manher-y-pochemu-eho-podozrevaiut-v-orhanyzatsyy-ubyistva-ekateryny-handziuk
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02.10.2020 02:25 Ответить
 
 