Коллаборанты в Херсоне уничтожили на стене горсовета мурал с требованием раскрыть убийство Екатерины Гандзюк. ФОТО
Российские оккупанты уничтожили на городском совете мурал с призывом расследовать убийство Екатерины Гандзюк.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в фейсбук-сообществе "Хто замовив Катю Гандзюк".
Сегодня коллаборанты в Херсоне начали уничтожение мурала на горсовете, напоминавшего о необратимости наказания для убийц Кати Гандзюк.
Это не удивительно, ведь сегодня руководящие должности в оккупационной администрации занимают именно те люди, которых Катя публично называла коллаборантами и агентами российских спецслужб. И теперь оказалось, что она была права. Именно поэтому они так усердно уничтожают память о Кате, пытаются убедить самих себя в том, что им нечего бояться, что расплаты за измену не будет.
Но это не так. Непутевые коллаборанты еще в первые дни оккупации раграбили квартиру, где Катя жила с мужем и отцом. Зачем? Трудно понять. Отомстили дивану и комоду за патриотизм хозяев. То же, в сущности, происходит и с муралом.
Но эти люди, как и убийцы Кати, в скором времени получат то, чего заслуживают - высшую меру".
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Просто їм стало сцикотно за свою тупу макітру і вони зрозуміли що вижити можна тільки натягнувши вишиванку і перевзувшись в щирого патріота...