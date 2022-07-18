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Коллаборанты в Херсоне уничтожили на стене горсовета мурал с требованием раскрыть убийство Екатерины Гандзюк. ФОТО

Российские оккупанты уничтожили на городском совете мурал с призывом расследовать убийство Екатерины Гандзюк.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в фейсбук-сообществе "Хто замовив Катю Гандзюк".

Сегодня коллаборанты в Херсоне начали уничтожение мурала на горсовете, напоминавшего о необратимости наказания для убийц Кати Гандзюк.

Это не удивительно, ведь сегодня руководящие должности в оккупационной администрации занимают именно те люди, которых Катя публично называла коллаборантами и агентами российских спецслужб. И теперь оказалось, что она была права. Именно поэтому они так усердно уничтожают память о Кате, пытаются убедить самих себя в том, что им нечего бояться, что расплаты за измену не будет.

Смотрите: Оккупанты обворовали и повредили квартиру убитой активистки Екатерины Гандзюк. ФОТО

Но это не так. Непутевые коллаборанты еще в первые дни оккупации раграбили квартиру, где Катя жила с мужем и отцом. Зачем? Трудно понять. Отомстили дивану и комоду за патриотизм хозяев. То же, в сущности, происходит и с муралом.

Но эти люди, как и убийцы Кати, в скором времени получат то, чего заслуживают - высшую меру".

Также читайте: Дело Гандзюк: В суде изучили протоколы допросов активистки, после нападения на нее

Коллаборанты в Херсоне уничтожили на стене горсовета мурал с требованием раскрыть убийство Екатерины Гандзюк 01
Коллаборанты в Херсоне уничтожили на стене горсовета мурал с требованием раскрыть убийство Екатерины Гандзюк 02

оккупация (10164) Херсон (2834) Гандзюк Екатерина (549)


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Топ комментарии
+17
Колоборанти колоборантами, але як назвати того, хто дав вказівку відкрити дорогу на Херсон і здати його воргу без бою?
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18.07.2022 22:52
+14
Вже відомо хто дав команду пустити орків на Херсон. Вище керівництво. Це вже усі знають.
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18.07.2022 22:55
+11
******** *************,как и те,кто сдал Херсон из жопы на Банковой.
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18.07.2022 22:55
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Колоборанти колоборантами, але як назвати того, хто дав вказівку відкрити дорогу на Херсон і здати його воргу без бою?
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18.07.2022 22:52 Ответить
Вже відомо хто дав команду пустити орків на Херсон. Вище керівництво. Це вже усі знають.
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18.07.2022 22:55 Ответить
Проблема Украины...В ЛОЯЛЬНОСТИ.... ОТСУТСТВИЕ РАССТРЕЛОВ МАССОВЫХ КАЗНЕЙ ПРЕДАТЕЛЕЙ И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ.... УВЫ УВЫ ТОЛЬКО ГОВОРИТ О БЕЗНАКАЗАННОСТИ да плевать на всякие там обязанности перед Европой,..... все до до сраки и то было без фактора войны а война она ***** такая..... не понмиает прощение ибо прощение порождает рост таких вот *********...и отвечать должны все и рядовой и Президент....... корректировщик попался взяли к стенке и расстреляли или повесили и по ТВ крутить 24 часа круглый год.. начинаяс 1 класса детям.. перешел на сторону врага расстрел или повесили.. сдал места дислокации нашей армии расстрел или веревка на шею... начал орать я люблю Россию расстрел или веревка на шею..
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18.07.2022 23:19 Ответить
Підтримую!
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18.07.2022 23:31 Ответить
Мали здати всю Україну, стало на заваді військо. боневтіка поставили перед фактом і тоді він уже змушений був стати великим патріотом. Знаю зараз буде наїзд на мене. Для тих хто йому вірить кілька запитан. Скільки персонально він і його сім"я вклали в перемогу? Чому його капітали в офшорах (якщо погане законодавство-поміняйте)? Чому здали південь (могли б оборонятися найдовше), хто відповсть за знищені міста і села, а головне за людські життя?
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19.07.2022 09:24 Ответить
Так здати без бою, що цілу неділю взяти не могли
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18.07.2022 23:32 Ответить
вазелін клован жидомойши і його мусорки?)
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19.07.2022 01:38 Ответить
На вору шапка горит.
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18.07.2022 22:53 Ответить
******** *************,как и те,кто сдал Херсон из жопы на Банковой.
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18.07.2022 22:55 Ответить
знову відволікають..справа Гонгадзе теж вспливала..беркутівці теж були..цікаво, чим ще будуть увагу відволікати?
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18.07.2022 22:57 Ответить
Все уроды против кого Катя боролась остались на свободе и перешли на сторону РФ. Кто из покрывал, неужели Путин?
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18.07.2022 22:58 Ответить
враховуючи скільки запроданців при владі та як вони посприяли вторгненню навіть дивно де знайшлись сили та резерви протистояти оркам
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18.07.2022 23:01 Ответить
народ проти влади
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18.07.2022 23:11 Ответить
Попробуйте проаналізувати склад війська - регіонально (і все стане зрозуміло).
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19.07.2022 09:27 Ответить
А якби херсонці краще підтримували Катю і помстилися за її смерть, то зараз мабуть і в окупації не були б. Бо зібрали б майдан і вигнали б всіх колаборантів з Херсону ще кілька років тому. От до чого призводить пофігізм, політична не активність і зацікавленість лише в особистих побутових проблемах, коли в твоєму місті біда стається.
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18.07.2022 23:17 Ответить
Та ты шо?Може тоді б в Путін не напав?Може уйопкап таким як ти не потрібно було голосувати за сіплого?
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19.07.2022 01:22 Ответить
Сьогодні і в неокупованій частині України колаборанти і колишні совки у владі.
Просто їм стало сцикотно за свою тупу макітру і вони зрозуміли що вижити можна тільки натягнувши вишиванку і перевзувшись в щирого патріота...
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18.07.2022 23:53 Ответить
интересно, непосредственных исполнителей с кисточкой кто-то взял на карандаш?
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19.07.2022 00:08 Ответить
 
 