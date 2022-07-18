Коллаборанты в Херсоне уничтожили на стене горсовета мурал с требованием раскрыть убийство Екатерины Гандзюк. ФОТО

Российские оккупанты уничтожили на городском совете мурал с призывом расследовать убийство Екатерины Гандзюк.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в фейсбук-сообществе "Хто замовив Катю Гандзюк".

Сегодня коллаборанты в Херсоне начали уничтожение мурала на горсовете, напоминавшего о необратимости наказания для убийц Кати Гандзюк.

Это не удивительно, ведь сегодня руководящие должности в оккупационной администрации занимают именно те люди, которых Катя публично называла коллаборантами и агентами российских спецслужб. И теперь оказалось, что она была права. Именно поэтому они так усердно уничтожают память о Кате, пытаются убедить самих себя в том, что им нечего бояться, что расплаты за измену не будет.

Смотрите: Оккупанты обворовали и повредили квартиру убитой активистки Екатерины Гандзюк. ФОТО

Но это не так. Непутевые коллаборанты еще в первые дни оккупации раграбили квартиру, где Катя жила с мужем и отцом. Зачем? Трудно понять. Отомстили дивану и комоду за патриотизм хозяев. То же, в сущности, происходит и с муралом.

Но эти люди, как и убийцы Кати, в скором времени получат то, чего заслуживают - высшую меру".

Также читайте: Дело Гандзюк: В суде изучили протоколы допросов активистки, после нападения на нее



