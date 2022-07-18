Колаборанти в Херсоні знищили мурал на стіні міськради з вимогою розкрити вбивство Катерини Гандзюк. ФОТО
Російські окупанти знищили розташований на будівлі міської ради мурал із закликом розслідувати вбивство Катерини Гандзюк.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі фейсбук-спільноти "Хто замовив Катю Гандзюк".
"Сьогодні колаборанти в Херсоні почали знищення муралу на міськраді, що нагадував про незворотність покарання для вбивць Каті Гандзюк.
Це не дивно, адже сьогодні керівні посади в окупаційній адміністрації займають саме ті люди, яких Катя публічно називала колаборантами та агентами російських спецслужб. І тепер виявилося що вона була права. Саме тому вони так старанно знищують пам’ять про Катю, намагаються переконати самих себе в тому, що їм нема чого боятися, що розплати за зраду не буде.
Але це не так. Недолугі колаборанти ще в перші дні окупації розтрощили квартиру, де Катя жила з чоловіком та батьком. Для чого? Важко зрозуміти. Помстились дивану та комоду за патріотизм господарів. Те саме, по суті, відбувається і з муралом.
Але ці люди, як і вбивці Каті, незабаром отримають те, на що заслуговують - найвищу міру", - йдеться в дописі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Просто їм стало сцикотно за свою тупу макітру і вони зрозуміли що вижити можна тільки натягнувши вишиванку і перевзувшись в щирого патріота...