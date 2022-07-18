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Новини Фото Агресія Росії проти України Убивство Гандзюк Війна
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Колаборанти в Херсоні знищили мурал на стіні міськради з вимогою розкрити вбивство Катерини Гандзюк. ФОТО

Російські окупанти знищили розташований на будівлі міської ради мурал із закликом розслідувати вбивство Катерини Гандзюк.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі фейсбук-спільноти "Хто замовив Катю Гандзюк".  

"Сьогодні колаборанти в Херсоні почали знищення муралу на міськраді, що нагадував про незворотність покарання для вбивць Каті Гандзюк.

Це не дивно, адже сьогодні керівні посади в окупаційній адміністрації займають саме ті люди, яких Катя публічно називала колаборантами та агентами російських спецслужб. І тепер виявилося що вона була права. Саме тому вони так старанно знищують пам’ять про Катю, намагаються переконати самих себе в тому, що їм нема чого боятися, що розплати за зраду не буде.

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Але це не так. Недолугі колаборанти ще в перші дні окупації розтрощили квартиру, де Катя жила з чоловіком та батьком. Для чого? Важко зрозуміти. Помстились дивану та комоду за патріотизм господарів. Те саме, по суті, відбувається і з муралом.

Але ці люди, як і вбивці Каті, незабаром отримають те, на що заслуговують - найвищу міру", - йдеться в дописі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Справа Гандзюк: Прокуратура скасувала постанову ДБР про закриття провадження щодо неналежного проведення досудового розслідування

Колаборанти в Херсоні знищили мурал на стіні міськради з вимогою розкрити вбивство Катерини Гандзюк 01
Колаборанти в Херсоні знищили мурал на стіні міськради з вимогою розкрити вбивство Катерини Гандзюк 02

Автор: 

окупація (6717) Херсон (3377) Гандзюк Катерина (549)


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Топ коментарі
+17
Колоборанти колоборантами, але як назвати того, хто дав вказівку відкрити дорогу на Херсон і здати його воргу без бою?
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18.07.2022 22:52
+14
Вже відомо хто дав команду пустити орків на Херсон. Вище керівництво. Це вже усі знають.
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18.07.2022 22:55
+11
******** *************,как и те,кто сдал Херсон из жопы на Банковой.
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18.07.2022 22:55
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Колоборанти колоборантами, але як назвати того, хто дав вказівку відкрити дорогу на Херсон і здати його воргу без бою?
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18.07.2022 22:52 Відповісти
Вже відомо хто дав команду пустити орків на Херсон. Вище керівництво. Це вже усі знають.
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18.07.2022 22:55 Відповісти
Проблема Украины...В ЛОЯЛЬНОСТИ.... ОТСУТСТВИЕ РАССТРЕЛОВ МАССОВЫХ КАЗНЕЙ ПРЕДАТЕЛЕЙ И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ.... УВЫ УВЫ ТОЛЬКО ГОВОРИТ О БЕЗНАКАЗАННОСТИ да плевать на всякие там обязанности перед Европой,..... все до до сраки и то было без фактора войны а война она ***** такая..... не понмиает прощение ибо прощение порождает рост таких вот *********...и отвечать должны все и рядовой и Президент....... корректировщик попался взяли к стенке и расстреляли или повесили и по ТВ крутить 24 часа круглый год.. начинаяс 1 класса детям.. перешел на сторону врага расстрел или повесили.. сдал места дислокации нашей армии расстрел или веревка на шею... начал орать я люблю Россию расстрел или веревка на шею..
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18.07.2022 23:19 Відповісти
Підтримую!
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18.07.2022 23:31 Відповісти
Мали здати всю Україну, стало на заваді військо. боневтіка поставили перед фактом і тоді він уже змушений був стати великим патріотом. Знаю зараз буде наїзд на мене. Для тих хто йому вірить кілька запитан. Скільки персонально він і його сім"я вклали в перемогу? Чому його капітали в офшорах (якщо погане законодавство-поміняйте)? Чому здали південь (могли б оборонятися найдовше), хто відповсть за знищені міста і села, а головне за людські життя?
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19.07.2022 09:24 Відповісти
Так здати без бою, що цілу неділю взяти не могли
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18.07.2022 23:32 Відповісти
вазелін клован жидомойши і його мусорки?)
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19.07.2022 01:38 Відповісти
На вору шапка горит.
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18.07.2022 22:53 Відповісти
******** *************,как и те,кто сдал Херсон из жопы на Банковой.
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18.07.2022 22:55 Відповісти
знову відволікають..справа Гонгадзе теж вспливала..беркутівці теж були..цікаво, чим ще будуть увагу відволікати?
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18.07.2022 22:57 Відповісти
Все уроды против кого Катя боролась остались на свободе и перешли на сторону РФ. Кто из покрывал, неужели Путин?
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18.07.2022 22:58 Відповісти
враховуючи скільки запроданців при владі та як вони посприяли вторгненню навіть дивно де знайшлись сили та резерви протистояти оркам
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18.07.2022 23:01 Відповісти
народ проти влади
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18.07.2022 23:11 Відповісти
Попробуйте проаналізувати склад війська - регіонально (і все стане зрозуміло).
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19.07.2022 09:27 Відповісти
А якби херсонці краще підтримували Катю і помстилися за її смерть, то зараз мабуть і в окупації не були б. Бо зібрали б майдан і вигнали б всіх колаборантів з Херсону ще кілька років тому. От до чого призводить пофігізм, політична не активність і зацікавленість лише в особистих побутових проблемах, коли в твоєму місті біда стається.
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18.07.2022 23:17 Відповісти
Та ты шо?Може тоді б в Путін не напав?Може уйопкап таким як ти не потрібно було голосувати за сіплого?
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19.07.2022 01:22 Відповісти
Сьогодні і в неокупованій частині України колаборанти і колишні совки у владі.
Просто їм стало сцикотно за свою тупу макітру і вони зрозуміли що вижити можна тільки натягнувши вишиванку і перевзувшись в щирого патріота...
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18.07.2022 23:53 Відповісти
интересно, непосредственных исполнителей с кисточкой кто-то взял на карандаш?
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19.07.2022 00:08 Відповісти
 
 