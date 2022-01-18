Справа Гандзюк: Прокуратура скасувала постанову ДБР про закриття провадження щодо неналежного проведення досудового розслідування

Херсонська обласна прокуратура скасувала постанову слідчого територіального управління Державного бюро розслідувань про закриття кримінального провадження щодо неналежного проведення досудового розслідування у справі посягання на життя Катерини Гандзюк.

Про це Укрінформу повідомила речниця обласної прокуратури Анна Чернявська, передає Цензор.НЕТ.

"Так, відповідний документ про скасування постанови підписаний 17 січня заступником керівника Херсонської обласної прокуратури", - розповіла Чернявська.

У постанові обласної прокуратури, зокрема, зазначається, що територіальне управління ДБР, розташоване у Мелітополі, здійснювало досудове розслідування у кримінальному провадженні від 6 червня 2019 року щодо неналежного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні за фактом посягання на життя Катерини Гандзюк. За результатами досудового розслідування 25 квітня 2020 року кримінальне провадження було закрите.

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"Перевіркою обґрунтованості прийнятого рішення встановлено, що слідчим не забезпечено проведення всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження", - йдеться у постанові.

Зокрема, не допитали всіх працівників поліції, які залучалися до розслідування кримінального правопорушення стосовно посягання на життя Гандзюк, не витребувана інформація щодо проведення службових розслідувань з питань неналежного досудового розслідування кримінального правопорушення працівниками поліції, не допитали жодного процесуального керівника у провадженні, а також керівництво обласної прокуратури, не долучили звіт Тимчасової слідчої комісії ВР для проведення розслідування відомостей щодо нападів на Гандзюк та інших громадських діячів.

Відповідну постанову Херсонської обласної прокуратури також оприлюднив і адвокат Масі Найєм.

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"Тепер Державне бюро розслідувань таки має розслідувати дану справу. Відтепер всі дії по цій справі будуть під увагою суспільства і слідчі ДБР мають зрозуміти відповідні наслідки", - зазначив адвокат.

Нагадаємо, 31 липня 2018 року на радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку і облили сірчаною кислотою. Гандзюк потрапила в реанімаційне відділення. 4 листопада активістка померла в лікарні.

6 червня 2019 року суд ухвалив вироки п'яти виконавцям убивства Гандзюк - вони отримали від трьох до шести з половиною років ув'язнення. Окремо судять Ігоря Павловського, якого слідство вважає посередником між замовниками та виконавцями вбивства.

У липні 2020 року прокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо голови Херсонської обласної ради Владислава Мангера і експомічника депутата Херсонської облради Олексія Левіна за організацію нападу на Гандзюк.

12 серпня Київський апеляційний суд закріпив справу Владислава Мангера та Олексія Левіна за Дніпровським районним судом Києва.

На одному із засідань свідки у справі - колишній член "Правого сектору" Павло Пилипенко та бізнесмен Сергій Брага - дали свідчення в суді про причетність голови Херсонської облради Владислава Мангера та його посібника Олексія Левіна до замовлення нападу на активістку Катерину Гандзюк.