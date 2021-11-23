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Гандзюк (548) Рищук (30) Левін Олексій (68)

Замовник вбивста Гандзюк Рищук допомагає родині одного з організаторів нападу Левіна, - активісти. ДОКУМЕНТ

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Замовник вбивста Гандзюк Рищук допомагає родині одного з організаторів нападу Левіна, - активісти. ДОКУМЕНТ

Євген Рищук, який є міським головою Олешок, розпорядився покращити житлові умови для родини Олексія Левіна, який вже понад рік перебуває у СІЗО.

Про це повідомляють на сторінці ініціативи "Хто замовив Катю Гандзюк?", інформує Цензор.НЕТ.

Активісти опублікували документ, яким Рищук розпорядився поліпшити житлові умови Валентині Сухоруці, яка є тещею Олексія Левіна. Марина Левіна, про яку також згадують в цьому розпорядженні - дружина Олексія Левіна.

"Поки Рищук сидить в теплому мерському кріслі замість твердих нар, він вирішив хоч трохи допомогти своїм друзям та підтримати їх родини. Бо чому б це не робити, якщо партія влади "Слуга народу" зараз не просто толерує, а навіть активно підтримує самого Рищука. Що буде далі за цих підтримки та сприяння?" - запитують активісти.

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Замовник вбивста Гандзюк Рищук допомагає родині одного з організаторів нападу Левіна, - активісти 01

Автор: Ольга Лузан
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Нац дружинам це вже не цікаво....
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23.11.2021 19:03 Відповісти
пока тварей не начнут отстреливать они будут продолжать ссать нам в глаза!
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23.11.2021 20:50 Відповісти
Бабло все решает
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24.11.2021 06:38 Відповісти
Тут вражеские агенты на самых высших постах! А такую мелочь как мечтные царьки и подавно никто не будет садить
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24.11.2021 17:12 Відповісти
 
 