Замовник вбивста Гандзюк Рищук допомагає родині одного з організаторів нападу Левіна, - активісти. ДОКУМЕНТ

Євген Рищук, який є міським головою Олешок, розпорядився покращити житлові умови для родини Олексія Левіна, який вже понад рік перебуває у СІЗО.

Про це повідомляють на сторінці ініціативи "Хто замовив Катю Гандзюк?", інформує Цензор.НЕТ.

Активісти опублікували документ, яким Рищук розпорядився поліпшити житлові умови Валентині Сухоруці, яка є тещею Олексія Левіна. Марина Левіна, про яку також згадують в цьому розпорядженні - дружина Олексія Левіна.

"Поки Рищук сидить в теплому мерському кріслі замість твердих нар, він вирішив хоч трохи допомогти своїм друзям та підтримати їх родини. Бо чому б це не робити, якщо партія влади "Слуга народу" зараз не просто толерує, а навіть активно підтримує самого Рищука. Що буде далі за цих підтримки та сприяння?" - запитують активісти.

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