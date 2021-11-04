У справі про напад на Катерину Гандзюк оголошено 18 підозр, - Венедіктова

У рамках розслідування загибелі херсонської активістки Катерини Гандзюк та пов'язаних із ним злочинів оголошено 18 підозр.

Як передає Цензор.НЕТ, про це генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова написала у Фейсбуці 4 листопада, у треті роковини смерті активістки.

"Обвинувачені в організації та замовленні нападу на неї на лаві підсудних. Колишній голова та помічник депутата Херсонської обласної ради за клопотанням прокурора перебувають під вартою. Проведено понад 60 судових засідань. За цей час суд допитав чотирьох свідків обвинувачення та вивчив понад 70 томів наданих прокурором", - написала Венедіктова.

Генпрокурорка зазначила, що п'ятьох безпосередніх виконавців нападу на Гандзюк уже покарали.

Дивіться також: Акція пам'яті Катерини Гандзюк відбулася на Поштовій площі у Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

"Всі вони засуджені до реального позбавлення волі. Вироком Приморського районного суду також засуджено особу, яка скоїла приховування цього злочину. У ході розслідування нападу на Катерину Гандзюк та пов'язаних із ним злочинів повідомлено про підозру 18 особам. До суду направлено дев'ять кримінальних проваджень, більшість із яких вже розглянуті судами із винесенням обвинувальних вироків", - додала Венедіктова.

Вона вважає, що правоохоронці "крок за кроком рухаються до справедливості, за яку так боролася Катерина".

Нагадаємо, 31 липня 2018 року на радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку і облили сірчаною кислотою. Гандзюк потрапила в реанімаційне відділення. 4 листопада активістка померла в лікарні.

6 червня 2019 року суд ухвалив вироки виконавцям убивства Гандзюк - вони отримали від трьох до шести з половиною років ув'язнення. Окремо судять Ігоря Павловського, якого слідство вважає посередником між замовниками та виконавцями вбивства. Підозрюваними в замовленні та організації нападу є Владислав Мангер і Олексій Левін.

У червні 2020 року досудове розслідування у справі вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк було продовжено до 29 липня

12 серпня Київський апеляційний суд закріпив справу Владислава Мангера та Олексія Левіна за Дніпровським районним судом Києва.

На одному із засідань свідки у справі - колишній член "Правого сектору" Павло Пилипенко та бізнесмен Сергій Брага - дали свідчення в суді про причетність голови Херсонської облради Владислава Мангера та його посібника Олексія Левіна до замовлення нападу на активістку Катерину Гандзюк.