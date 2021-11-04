По делу о нападении на Екатерину Гандзюк объявлено 18 подозрений, - Венедиктова

В рамках расследования гибели херсонской активистки Екатерины Гандзюк и связанных с ним преступлений объявлено 18 подозрений.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова написала в Фейсбуке 4 ноября, в третью годовщину смерти активистки.

"Обвиняемые в организации и заказе нападения на нее на скамье подсудимых. Бывший председатель и помощник депутата Херсонского областного совета по ходатайству прокурора находятся под стражей. Проведено более 60 судебных заседаний. За это время суд допросил четырех свидетелей обвинения и изучил более 70 томов письменных доказательств, предоставленных прокурором", - написала Венедиктова.



Генпрокурор отметила, что пятерых непосредственных исполнителей нападения на Гандзюк уже наказали.

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"Все они приговорены к реальному лишению свободы. Приговором Приморского районного суда также осуждено лицо, совершившее сокрытие этого преступления. В ходе расследования нападения на Катерину Гандзюк и связанных с ним преступлений сообщено о подозрении 18 лицам. В суд направлено девять уголовных производств, большинство из которых уже рассмотрены судами с вынесением обвинительных приговоров", - добавила Венедиктова.



Она считает, что правоохранительные органы "шаг за шагом двигаются к справедливости, за которую так боролась Катерина".

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Напомним, 31 июля 2018 года на советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой. Гандзюк попала в реанимационное отделение. 4 ноября активистка скончалась в больнице.

6 июня 2019 года суд вынес приговоры исполнителям убийства Гандзюк - они получили от 3 до 6,5 лет заключения. Отдельно судят Игоря Павловского, которого следствие считает посредником между заказчиками и исполнителями убийства. Подозреваемыми в заказе и организации нападения являются Владислав Мангер и Алексей Левин.

В июне 2020 года досудебное расследование по делу убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк было продлено до 29 июля.

12 августа Киевский апелляционный суд закрепил дело Владислава Мангера и Алексея Левина за Днепровским районным судом Киева.

На одном из заседаний свидетели по делу - бывший член "Правого сектора" Павел Пилипенко и бизнесмен Сергей Брага - дали показания в суде о причастности главы Херсонского облсовета Владислава Мангера и его пособника Алексея Левина к заказу нападения на активистку Екатерину Гандзюк.