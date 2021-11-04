Годовщина гибели Гандзюк: на Почтовой площади состоится акция ее памяти
Участники акции соберутся в 19:00 возле мурала Кати Гандзюк на Почтовой площади в Киев, чтобы почтить память погибшей активистки и напомнить о требовании справедливого расследования этого дела.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на страницу инициативы "Кто заказал Катю Гандзюк?".
"4 ноября мы вновь собираемся, чтобы напомнить о деле Катерины. На этот раз – чтобы выразить благодарность всем, кто боролся и борется за справедливое расследование по этому делу", – сказано в сообщении.
Организаторы акции перечислили то, чего им удалось достичь за три года, прошедшие со дня смерти активистки. Дело не "слили", исполнители преступления и один из организаторов (Павловский) получили приговоры, заказчик Мангер и организатор Левин находятся в СИЗО.
"Другие заказчики убийства до сих пор на свободе. Андрей Гордеев предпринимает очередные попытки продолжить политическую карьеру, а Евгений Рыщук избран председателем Олешковской ОТГ в Херсонской области", - сказано в сообщении.
Организаторы акции призывают написать сегодня пост или личный блог о том, почему важно наказать виновных в убийстве Гандзюк.
Напомним, 31 июля 2018 года на советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой. Гандзюк попала в реанимационное отделение. 4 ноября активистка скончалась в больнице.
6 июня 2019 года суд вынес приговоры исполнителям убийства Гандзюк - они получили от 3 до 6,5 лет заключения. Отдельно судят Игоря Павловского, которого следствие считает посредником между заказчиками и исполнителями убийства. Подозреваемыми в заказе и организации нападения являются Владислав Мангер и Алексей Левин.
В июне 2020 года досудебное расследование по делу убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк было продлено до 29 июля.
12 августа Киевский апелляционный суд закрепил дело Владислава Мангера и Алексея Левина за Днепровским районным судом Киева.
На одном из заседаний свидетели по делу - бывший член "Правого сектора" Павел Пилипенко и бизнесмен Сергей Брага - дали показания в суде о причастности главы Херсонского облсовета Владислава Мангера и его пособника Алексея Левина к заказу нападения на активистку Екатерину Гандзюк.
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Я не хочу сказати що Гордєєв і Рищук - білі та пухнасті (тим більше, не скажу такого про покійного, припустимо, Гепу); вони, можливо, є членами чи навіть очільники інших кримінальних угрупувань. Але напуя вимагати їх притягнути по справі, до якої вони не мають стосунку?
Они ж все бегали за Порохом с плакатами "Хто вбив Гандзюк?"
Скріншот із допису активістки у Фейсбуці https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2425683340777732&set=a.370548849624535&type=3&theater оприлюднив письменник Юрій Винничук.
Да, мерзкий Зеленский, который переходит на украинский язик каждый раз, когда хочет кого-то перекривлять или показать в уничижительном свете
Но нам с вами, ребятцы, надо очень многое понять про Украину.
Пока не поймем с выработкой стратегий развития, законами концепциями
реформирования урбанистикой надо повременить…
https://zik.ua/news/2019/04/15/merzkyy_zelenskyy_kateryna_gandzyuk_shche_u_2017_rotsi_vyslovylasya_pro_1552303