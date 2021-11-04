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Новости Убийство Гандзюк
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Годовщина гибели Гандзюк: на Почтовой площади состоится акция ее памяти

Годовщина гибели Гандзюк: на Почтовой площади состоится акция ее памяти

Участники акции соберутся в 19:00 возле мурала Кати Гандзюк на Почтовой площади в Киев, чтобы почтить память погибшей активистки и напомнить о требовании справедливого расследования этого дела.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на страницу инициативы "Кто заказал Катю Гандзюк?".

"4 ноября мы вновь собираемся, чтобы напомнить о деле Катерины. На этот раз – чтобы выразить благодарность всем, кто боролся и борется за справедливое расследование по этому делу", – сказано в сообщении.

Организаторы акции перечислили то, чего им удалось достичь за три года, прошедшие со дня смерти активистки. Дело не "слили", исполнители преступления и один из организаторов (Павловский) получили приговоры, заказчик Мангер и организатор Левин находятся в СИЗО.

Читайте: Левин на допросе в суде заявил, что Гандзюк не знал, а Павловского "решили сделать виновным"

"Другие заказчики убийства до сих пор на свободе. Андрей Гордеев предпринимает очередные попытки продолжить политическую карьеру, а Евгений Рыщук избран председателем Олешковской ОТГ в Херсонской области", - сказано в сообщении.

Организаторы акции призывают написать сегодня пост или личный блог о том, почему важно наказать виновных в убийстве Гандзюк.

Напомним, 31 июля 2018 года на советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой. Гандзюк попала в реанимационное отделение. 4 ноября активистка скончалась в больнице.

6 июня 2019 года суд вынес приговоры исполнителям убийства Гандзюк - они получили от 3 до 6,5 лет заключения. Отдельно судят Игоря Павловского, которого следствие считает посредником между заказчиками и исполнителями убийства. Подозреваемыми в заказе и организации нападения являются Владислав Мангер и Алексей Левин.

В июне 2020 года досудебное расследование по делу убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк было продлено до 29 июля.

12 августа Киевский апелляционный суд закрепил дело Владислава Мангера и Алексея Левина за Днепровским районным судом Киева.

На одном из заседаний свидетели по делу - бывший член "Правого сектора" Павел Пилипенко и бизнесмен Сергей Брага - дали показания в суде о причастности главы Херсонского облсовета Владислава Мангера и его пособника Алексея Левина к заказу нападения на активистку Екатерину Гандзюк.

Годовщина гибели Гандзюк: на Почтовой площади состоится акция ее памяти 01Годовщина гибели Гандзюк: на Почтовой площади состоится акция ее памяти 02

Автор: 

акция (2425) память (1498) Гандзюк Екатерина (549)


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Катя-спасибо что ты была...
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04.11.2021 17:35 Ответить
Ага, прямо душечка. Не кликай лихо ...

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04.11.2021 18:01 Ответить
Что бы у тебя дома было таких штук пять.
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04.11.2021 18:08 Ответить
Якщо на Гордєєва і Рищука нема викривальних показів від слова "зовсім" - нафіга оці нацсуки та т.зв. "єврооптимісти" зачисляють їх до замовників?

Я не хочу сказати що Гордєєв і Рищук - білі та пухнасті (тим більше, не скажу такого про покійного, припустимо, Гепу); вони, можливо, є членами чи навіть очільники інших кримінальних угрупувань. Але напуя вимагати їх притягнути по справі, до якої вони не мають стосунку?
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04.11.2021 18:22 Ответить
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04.11.2021 19:56 Ответить
А нацжоны будут?
Они ж все бегали за Порохом с плакатами "Хто вбив Гандзюк?"
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04.11.2021 20:55 Ответить
Херсонська активістка і посадовець Катерина Гандзюк ще у 2017 році висловила думку про Володимира Зеленського, який нині претендує на пост Президента України.

Скріншот із допису активістки у Фейсбуці https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2425683340777732&set=a.370548849624535&type=3&theater оприлюднив письменник Юрій Винничук.

Да, мерзкий Зеленский, который переходит на украинский язик каждый раз, когда хочет кого-то перекривлять или показать в уничижительном свете

Но нам с вами, ребятцы, надо очень многое понять про Украину.

Пока не поймем с выработкой стратегий развития, законами концепциями

реформирования урбанистикой надо повременить…

https://zik.ua/news/2019/04/15/merzkyy_zelenskyy_kateryna_gandzyuk_shche_u_2017_rotsi_vyslovylasya_pro_1552303
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04.11.2021 21:04 Ответить
 
 