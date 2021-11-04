Річниця загибелі Гандзюк: на Поштовій площі відбудеться акція її пам'яті

Учасники акції зберуться о 19:00 біля муралу Каті Гандзюк на Поштовій площі Києва, щоб вшанувати пам'ять загиблої активістки та нагадати про вимогу справедливого розслідування цієї справи.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сторінку ініціативи "Хто замовив Катю Гандзюк?"

"4 листопада ми знову збираємося, щоб нагадати про справу Катерини. Цього разу - щоб висловити вдячність усім, хто боровся і бореться за справедливе розслідування у цій справі", – сказано у повідомленні.

Організатори акції перерахували те, чого їм вдалося досягти за три роки, що минули від дня смерті активістки. Справу не "злили", виконавці злочину та один із організаторів (Павловський) отримали вироки, замовник Мангер та організатор Левін перебувають у СІЗО.

"Інші замовники вбивства досі на волі. Андрій Гордєєв робить чергові спроби продовжити політичну кар'єру, а Євгена Рищука обрано головою Олешківської ОТГ у Херсонській області", - сказано в повідомленні.

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Організатори акції закликають написати сьогодні пост чи особистий блог про те, чому важливо покарати винних у вбивстві Гандзюк.

Нагадаємо, 31 липня 2018 року на радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку і облили сірчаною кислотою. Гандзюк потрапила в реанімаційне відділення. 4 листопада активістка померла в лікарні.

6 червня 2019 року суд ухвалив вироки виконавцям убивства Гандзюк - вони отримали від трьох до шести з половиною років ув'язнення. Окремо судять Ігоря Павловського, якого слідство вважає посередником між замовниками та виконавцями вбивства. Підозрюваними в замовленні та організації нападу є Владислав Мангер і Олексій Левін.

У червні 2020 року досудове розслідування у справі вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк було продовжено до 29 липня

12 серпня Київський апеляційний суд закріпив справу Владислава Мангера та Олексія Левіна за Дніпровським районним судом Києва.

На одному із засідань свідки у справі - колишній член "Правого сектору" Павло Пилипенко та бізнесмен Сергій Брага - дали свідчення в суді про причетність голови Херсонської облради Владислава Мангера та його посібника Олексія Левіна до замовлення нападу на активістку Катерину Гандзюк.