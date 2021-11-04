Закликаємо владу притягнути до відповідальності всіх, хто стоїть за нападом на Гандзюк, - посольство США

Посольство США в Україні у річницю смерті херсонської активістки Катерини Гандзюк закликає владу притягнути до відповідальності тих, хто стоїть за нападом на неї.

"У третю річницю її смерті, ми згадуємо громадянську правозахисницю та антикорупційну активістку Катерину Гандзюк. Ми шануємо її відвагу та відданість, і ми закликаємо владу притягнути до відповідальності всіх тих, хто стоїть за нападом, який забрав її життя", - йдеться у повідомленні посольства у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Нагадаємо, 31 липня 2018 року на радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку і облили сірчаною кислотою. Гандзюк потрапила в реанімаційне відділення. 4 листопада активістка померла в лікарні.

Фігуранти справи - голова Херсонської облради Мангер, помічник колишнього народного депутата Ігор Павловський, ексучасник АТО Сергій Торбін та Олексій Левін (Москаленко) звинувачуються в скоєнні кримінального злочину, передбаченого ч.3 ст.27 (види співучасті), п.п.4 , 6, 11, 12 ч.2 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

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Судом визнано винними і засуджено до позбавлення волі п'ятьох безпосередніх виконавців нападу на Гандзюк.

Приморський районний суд Одеси ухвалив Павловському вирок, призначивши йому покарання у вигляді 2 років позбавлення волі з випробувальним терміном – 1 рік.