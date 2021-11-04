УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8307 відвідувачів онлайн
Новини Убивство Гандзюк
2 061 17

Закликаємо владу притягнути до відповідальності всіх, хто стоїть за нападом на Гандзюк, - посольство США

Закликаємо владу притягнути до відповідальності всіх, хто стоїть за нападом на Гандзюк, - посольство США

Посольство США в Україні у річницю смерті херсонської активістки Катерини Гандзюк закликає владу притягнути до відповідальності тих, хто стоїть за нападом на неї.

"У третю річницю її смерті, ми згадуємо громадянську правозахисницю та антикорупційну активістку Катерину Гандзюк. Ми шануємо її відвагу та відданість, і ми закликаємо владу притягнути до відповідальності всіх тих, хто стоїть за нападом, який забрав її життя", - йдеться у повідомленні посольства у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Нагадаємо, 31 липня 2018 року на радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку і облили сірчаною кислотою. Гандзюк потрапила в реанімаційне відділення. 4 листопада активістка померла в лікарні.

Фігуранти справи - голова Херсонської облради Мангер, помічник колишнього народного депутата Ігор Павловський, ексучасник АТО Сергій Торбін та Олексій Левін (Москаленко) звинувачуються в скоєнні кримінального злочину, передбаченого ч.3 ст.27 (види співучасті), п.п.4 , 6, 11, 12 ч.2 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Також читайте: Справа про вбивство Гандзюк: райсуд Києва залишив Мангера і Левіна під вартою

Судом визнано винними і засуджено до позбавлення волі п'ятьох безпосередніх виконавців нападу на Гандзюк.

Приморський районний суд Одеси ухвалив Павловському вирок, призначивши йому покарання у вигляді 2 років позбавлення волі з випробувальним терміном – 1 рік.

Автор: 

США (23613) Гандзюк Катерина (549)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+7
Зеублюдок пропиарился на стадионе и , что дальше ?
показати весь коментар
04.11.2021 14:35 Відповісти
+6
А где же хороводы от всяких борцунов с плакатми, и от нацщенков? А где все эти типа "друзья" Маляр, Филя или Стерненко? Уже стало совсем насрать? А какие хороводы Пороху водили, шлюхи продажные.
показати весь коментар
04.11.2021 14:32 Відповісти
+3
зебіл, а нічо що саме з-за Луценка були встановлені всі причетні до цього злочину?
А нічо, що вже йде судовий процес? А що він затягнувся лише з огляду на відсутність на лаві підсудних Левіна - тобі невідомо?
Ну, тоді тобі не втямити, що амбасада США своїм закликом вимагає покарання встановлених злочинців, щоб їх не відпустили з з залу суду непокараними...
показати весь коментар
04.11.2021 14:35 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну а расследовать убийство Полякова не надо. И так хорошо.
показати весь коментар
04.11.2021 14:21 Відповісти
Зеублюдок пропиарился на стадионе и , что дальше ?
показати весь коментар
04.11.2021 14:35 Відповісти
Про Тимчука вже навіть не згадують...
показати весь коментар
04.11.2021 16:21 Відповісти
Да уж Прежней власти не удалось( Или не хотелось?) И теперешней тоже.Лакмусовая бумажка.Суды у нас пока -главная власть.С незашитыми карманами.Колядуют.
показати весь коментар
04.11.2021 14:21 Відповісти
зебіл, а нічо що саме з-за Луценка були встановлені всі причетні до цього злочину?
А нічо, що вже йде судовий процес? А що він затягнувся лише з огляду на відсутність на лаві підсудних Левіна - тобі невідомо?
Ну, тоді тобі не втямити, що амбасада США своїм закликом вимагає покарання встановлених злочинців, щоб їх не відпустили з з залу суду непокараними...
показати весь коментар
04.11.2021 14:35 Відповісти
Тоді справу швиденько передали замовнику нападу. Тобто в СБУ. Там швидко фальсифікували та знайшли цапа-відбувайла з числа опозиційної партії.

Тепер ніхто не знає що з цим лайном робити і випадкові люди роками сидять у буцегарні без суду.
показати весь коментар
04.11.2021 15:34 Відповісти
припиняй брехати, типовий 73/43%зебіл , тим більше брехати фейками своєї пришибленої юді. Не відмазуй чергових злочинців в матіківщині, Мангера і Левіна - очільників одного з херсонських ОЗУ.

Навпаки! СБУ розслідувало цю справу і довело її до суду! А мало би - місцеве МВС, але вони там всі були пов'язані з ОЗУ Мангера+Левіна. Тільки завдяку Юрію Луценку (який своїми правами, на прохання самої Ганзюк, передав розслідування в СБУ) ця справа дійшла до суду!
показати весь коментар
04.11.2021 19:34 Відповісти
Спасибо, шо призвали.
показати весь коментар
04.11.2021 14:24 Відповісти
А где же хороводы от всяких борцунов с плакатми, и от нацщенков? А где все эти типа "друзья" Маляр, Филя или Стерненко? Уже стало совсем насрать? А какие хороводы Пороху водили, шлюхи продажные.
показати весь коментар
04.11.2021 14:32 Відповісти


Психолог Далай Ламы @DarkSoulsFan12 · https://twitter.com/DarkSoulsFan12/status/1455962438059298817 21h
Один з виконавців вбивства Гандзюк вийшов на волю. Вітя Горбунов, відповідальний за кислоту, вийшов по удо. Нагадаю, посадили його на три роки при Зе. Влітку 2019-го.

https://www.instagram.com/p/CVBKSJVAPuE/ А стерненка ищет хтозамовел гандзюк в Барселоне
показати весь коментар
04.11.2021 17:31 Відповісти
Там тепло, там комфортнее искать.
показати весь коментар
04.11.2021 17:36 Відповісти
бесполезно ... никто не будет наказан... либо какого то козла отпущения накажут показательно... нет аеры ниодной ветви власти.. один сплошной гнойник..............................................................
показати весь коментар
04.11.2021 14:37 Відповісти
Луценко - Видомый Юрист .Слава ему!!В ФРГ его чего- то задержали.За танцы с песиком?
показати весь коментар
04.11.2021 14:45 Відповісти
Країна без права і закону. Сильний пожирає слабого.
показати весь коментар
04.11.2021 15:36 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B1%D0%B8%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8_%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B7%D1%8E%D0%BA Перелік причетних тане разом з рядами протестувальників. Вочевидь призначенням потрібних відбувайлів вони свого вже досягли.
показати весь коментар
04.11.2021 18:17 Відповісти
 
 