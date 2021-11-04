Закликаємо владу притягнути до відповідальності всіх, хто стоїть за нападом на Гандзюк, - посольство США
Посольство США в Україні у річницю смерті херсонської активістки Катерини Гандзюк закликає владу притягнути до відповідальності тих, хто стоїть за нападом на неї.
"У третю річницю її смерті, ми згадуємо громадянську правозахисницю та антикорупційну активістку Катерину Гандзюк. Ми шануємо її відвагу та відданість, і ми закликаємо владу притягнути до відповідальності всіх тих, хто стоїть за нападом, який забрав її життя", - йдеться у повідомленні посольства у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
Нагадаємо, 31 липня 2018 року на радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку і облили сірчаною кислотою. Гандзюк потрапила в реанімаційне відділення. 4 листопада активістка померла в лікарні.
Фігуранти справи - голова Херсонської облради Мангер, помічник колишнього народного депутата Ігор Павловський, ексучасник АТО Сергій Торбін та Олексій Левін (Москаленко) звинувачуються в скоєнні кримінального злочину, передбаченого ч.3 ст.27 (види співучасті), п.п.4 , 6, 11, 12 ч.2 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
Судом визнано винними і засуджено до позбавлення волі п'ятьох безпосередніх виконавців нападу на Гандзюк.
Приморський районний суд Одеси ухвалив Павловському вирок, призначивши йому покарання у вигляді 2 років позбавлення волі з випробувальним терміном – 1 рік.
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А нічо, що вже йде судовий процес? А що він затягнувся лише з огляду на відсутність на лаві підсудних Левіна - тобі невідомо?
Ну, тоді тобі не втямити, що амбасада США своїм закликом вимагає покарання встановлених злочинців, щоб їх не відпустили з з залу суду непокараними...
Тепер ніхто не знає що з цим лайном робити і випадкові люди роками сидять у буцегарні без суду.
Навпаки! СБУ розслідувало цю справу і довело її до суду! А мало би - місцеве МВС, але вони там всі були пов'язані з ОЗУ Мангера+Левіна. Тільки завдяку Юрію Луценку (який своїми правами, на прохання самої Ганзюк, передав розслідування в СБУ) ця справа дійшла до суду!
Психолог Далай Ламы @DarkSoulsFan12 · https://twitter.com/DarkSoulsFan12/status/1455962438059298817 21h
Один з виконавців вбивства Гандзюк вийшов на волю. Вітя Горбунов, відповідальний за кислоту, вийшов по удо. Нагадаю, посадили його на три роки при Зе. Влітку 2019-го.
https://www.instagram.com/p/CVBKSJVAPuE/ А стерненка ищет хтозамовел гандзюк в Барселоне