Справа про вбивство Гандзюк: райсуд Києва залишив Мангера і Левіна під вартою

Дніпровський районний суд Києва продовжив запобіжний захід обвинуваченим в організації нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк.

Рішення суд прийняв на засіданні 13 жовтня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook "Хто замовив Катю Гандзюк".

Зазначається, що ексголова Херсонської обласної ради Владислав Мангер і колишній помічник депутата Херсонської обласної ради Олексій Левін залишатимуться під вартою до 11 грудня.

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Нагадаємо, 31 липня 2018 року на радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку і облили сірчаною кислотою. Гандзюк потрапила в реанімаційне відділення. 4 листопада активістка померла в лікарні.

6 червня 2019 року суд ухвалив вироки виконавцям убивства Гандзюк - вони отримали від трьох до шести з половиною років ув'язнення. Окремо судять Ігоря Павловського, якого слідство вважає посередником між замовниками та виконавцями вбивства. Підозрюваними в замовленні та організації нападу є Владислав Мангер і Олексій Левін.

У червні 2020 року досудове розслідування у справі вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк було продовжено до 29 липня.

12 серпня Київський апеляційний суд закріпив справу Владислава Мангера та Олексія Левіна за Дніпровським районним судом Києва.

На одному із засідань свідки у справі - колишній член "Правого сектора" Павло Пилипенко та бізнесмен Сергій Брага - дали свідчення в суді про причетність глави Херсонської облради Владислава Мангера і його спільника Олексія Левіна до замовлення нападу на активістку Катерину Гандзюк.