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Новини Події Убивство Гандзюк
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допит (675) замовне вбивство (145) напад (1014) Гордєєв (50) Гандзюк (548) Рищук (30) Левін Олексій (68)

Обвинувачений у справі Гандзюк Левін на допиті заявив, що до нього звертався Рищук і просив "провчити" активістку

Новини Цензор.НЕТ Події

Обвинувачений у справі Гандзюк Левін на допиті заявив, що до нього звертався Рищук і просив

Сьогодні, 18 серпня, Дніпровський суд Києва продовжив допит обвинуваченого в організації нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк Олексія Левіна. Під час допиту обвинувачений розповів, що до нього звертався ексзаступник голови Херсонської обласної державної адміністрації Євген Рищук і просив "провчити" Гандзюк.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Під час допиту прокурор запитав Олексія Левіна, чи знайомий він з Андрієм Гордєєвим і Євгеном Рищуком, які на момент нападу на Катерину Гандзюк у липні 2018 року обіймали посади голови Херсонської ОДА та заступника голови відповідно. На що Левін відповів, що був з ними знайомий.

Далі прокурор запитав, чи обговорював обвинувачений з Рищуком і Гордєєвим напад на Гандзюк, на що Левін відповів, що з Гордєєвим ніколи не обговорював, а з Рищуком "мав колись розмову".

"Він сказав, що втомився з нею воювати, не можна (чи) було якось її провчити. Намагався мене підвести. Я сказав: Євгене Миколайовичу, тільки не до мене з цими питаннями", - заявив у суді обвинувачений Олексій Левін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Левін на допиті в суді заявив, що Гандзюк не знав, а Павловського "вирішили зробити винним"

Нагадаємо, 31 липня 2018 року на радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку і облили сірчаною кислотою. Гандзюк потрапила в реанімаційне відділення. 4 листопада активістка померла в лікарні.

6 червня 2019 року суд ухвалив вироки виконавцям убивства Гандзюк - вони отримали від трьох до шести з половиною років ув'язнення. Окремо судять Ігоря Павловського, якого слідство вважає посередником між замовниками та виконавцями вбивства. Підозрюваними в замовленні та організації нападу є Владислав Мангер і Олексій Левін.

У червні 2020 року досудове розслідування у справі вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк було продовжено до 29 липня.

12 серпня Київський апеляційний суд закріпив справу Владислава Мангера та Олексія Левіна за Дніпровським районним судом Києва.

На одному із засідань свідки у справі - колишній член "Правого сектора" Павло Пилипенко та бізнесмен Сергій Брага - дали свідчення в суді про причетність глави Херсонської облради Владислава Мангера і його спільника Олексія Левіна до замовлення нападу на активістку Катерину Гандзюк.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+11
Сначала ПР, потом БПП. Только тссс... Обвинувачений у справі Гандзюк Левін на допиті заявив, що до нього звертався Рищук і просив "провчити" активістку - Цензор.НЕТ 8523
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18.08.2021 15:36
+7
Кто б сомневался... Я знаю как минимум ещё двоих с таким же послужным списком - один из них Лёшик Гончаренко, а другой, только тсссс... Обвинувачений у справі Гандзюк Левін на допиті заявив, що до нього звертався Рищук і просив "провчити" активістку - Цензор.НЕТ 1889
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18.08.2021 15:44
+4
а зараз з ЄС
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18.08.2021 16:17
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заказное убийство "оценивается" нашей системой правосудия "дешевле" чем кража айфона..., грустно...
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18.08.2021 15:18 Відповісти
У нас мобилы ищут только избранным. После кражи мобилы и снятия с неоо через приват24 30 штук мошенники попалились при этом трижды в трех разных торговых сетях Киева. через приват я это отследил и ездил общаться с администрациями чтоб не удаляли видео через время. Я без связей лично платил за такси оперу чтоб он поехал изъял видео с камер пока оно не удалено- т.к. следак заявил что руки до дела дойдут через 2 месяца. Видео с их лицами есть. ФИО и номер карты на которую также мошенники скидывали деньги тоже известно но приват отказался до решения суда заморозить счет и даже приостановить % по снятых с кредитки денег. Прошло 2 года ходатайств и жалоб в прокуратуру моим адвокатом. А лес и воз и ныне там- этого чувака допросили лишь раз и то как свидетеля. Карантин вообще расслабил судебную систему и ментов- сейчас они расследуют только тяжкие и по заказу "своих". На простых людей им плевать.
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18.08.2021 17:04 Відповісти
третий петух уже прокукарекал
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18.08.2021 15:22 Відповісти
В 2015 году малоизвестного Рищука включают в список провластной партии БПП-Солидарность для выборов в облсовет. Этому предшествовал серьезный скандал. Против включения этого человека в список выступал лично тогда еще губернатор и первый номер в списке БПП Андрей Путилов. Он трижды вычеркивал эту фамилию из списков, которые отправлял на утверждение в Киев, и трижды кто-то заботливой рукой её снова туда вписывал.
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18.08.2021 15:32 Відповісти
З якої партії цей Євген Рищук?
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18.08.2021 15:33 Відповісти
Сначала ПР, потом БПП. Только тссс... Обвинувачений у справі Гандзюк Левін на допиті заявив, що до нього звертався Рищук і просив "провчити" активістку - Цензор.НЕТ 8523
показати весь коментар
18.08.2021 15:36 Відповісти
Кто б сомневался... Я знаю как минимум ещё двоих с таким же послужным списком - один из них Лёшик Гончаренко, а другой, только тсссс... Обвинувачений у справі Гандзюк Левін на допиті заявив, що до нього звертався Рищук і просив "провчити" активістку - Цензор.НЕТ 1889
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18.08.2021 15:44 Відповісти
а зараз з ЄС
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18.08.2021 16:17 Відповісти
Матчастина тут.
Цап на кічі.
Фігуранти на волі.
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18.08.2021 17:47 Відповісти
А де ж там Мангер?
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18.08.2021 17:05 Відповісти
Сидит хз за что. Все обвинения против него основані на "показаниях" Левина, которых просто нет. Они существовали только в прокурорских хотелках основанных на указаниях свыше.
Мангер был главой облсовета от оппозиционной партии "Батьківщина".
Из него решили сделать козла отпущения, чтобы бросить тень на Тимошенко и протащить Порошенка во второй тур. Им это удалось. Как всегда народ повёлся на хуцпу.
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18.08.2021 17:35 Відповісти
боти зебільні, ви хоча би з Херсону? чи з Олешок? Та ні...
А то би знали, що в 19-му в нардепи, і в 20-му на посаду Олешківського міського голови Рищук балотувався як самовисуванець. Хоча навряд чи.. І навряд чи ви цікавились, і навояд чи знаєте, що БПП в 2014/15-му зформувався де-юре як партія; хоча де-факто це був блок, провідною силою якого був "Удар" Кличка. І саме Кличко був "генсеком" цієї нехай іменної, але де-юре партії, хоча Порох був де-факто лідером блоку.
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18.08.2021 17:39 Відповісти
Гандзюк убили, когда он был в БПП.
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18.08.2021 18:07 Відповісти
пистуны кацапсинские винторогие...питалов ,омерзительный и пр. дрянь красноперая, гуляйте лесом, стекломоя нет.. Обвинувачений у справі Гандзюк Левін на допиті заявив, що до нього звертався Рищук і просив "провчити" активістку - Цензор.НЕТ 6967 Обвинувачений у справі Гандзюк Левін на допиті заявив, що до нього звертався Рищук і просив "провчити" активістку - Цензор.НЕТ 9737
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18.08.2021 20:45 Відповісти
 
 