Левін на допиті в суді заявив, що Гандзюк не знав, а Павловського "вирішили зробити винним"

Дніпровський районний суд Києва заслухав і допитав підозрюваного в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк Олексія Левіна.

Судове засідання у справі відбулося 4 серпня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Під час засідання Левін розповів, як познайомився з фігурантами справи - головою Херсонської облради Владиславом Мангером, Ігорем Павловським, а також свідком Сергієм Торбіним. На підставі показань останнього слідство оголосило свого часу підозру Левіну.

Левін також розповів про мітинг біля Херсонської облради, який він характеризував як "розборки атовців, які мали розхитати обстановку у Херсоні". Пізніше, за словами Левіна, цей мітинг обговорювали в кабінеті Павловського.

"Начебто Гандзюк підтримала приїжджих активістів, а місцевих херсонських назвала сепаратистами" – сказав Левін.

За його словами, також на цій зустрічі, обговорювали створення муніципальної варти, яке начебто стримувала Катерина Гандзюк. Нібито у Катерини були плани самостійно створити таку варту і поставити в її керівництві свою людину.

Як стверджує Левін, він запропонував учасникам тієї зустрічі "кинути Гандзюк у сміттєвий бак і облити зеленкою", якщо вони впевнені в тому, що вона є корупціонеркою.

Натомість учасники зустрічі запропонували облити Катерину фекаліями біля її кабінету, а Павловський пропонував свою допомогу, щоб провести їх через охорону до будівлі міськради. Хто почав цю розмову про Гандзюк у кабінеті Павловського, Левін згадати не зміг.

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За словами Левіна, напад на Гандзюк стався приблизно за тиждень після цієї зустрічі в кабінеті у Павловського. Він стверджує, що дізнався про напад з новин, поїхав в офіс до Павловського і запитав "Це випадково не Торбін зробив?". Павловський, за словами Левіна, покликав своїх помічників Валерія Одінцова та Анну Калюжну і вони почали обговорювати, чи могло так статись. Як стверджує Левін, Торбін не відповідав на телефонні дзвінки, а коли вийшов на зв'язок, то заперечив свою участь у нападі.

18 серпня 2018 року йому подзвонив Павловський і запросив до себе додому у приватний будинк у Херсоні, де був він сам, його помічник Одінцов і Сергій Торбін, а також Володимир Васянович (за версією слідства він здійснював спостереження під час нападу. – Ред.). Далі Торбін начебто почав пояснювати Левіну "навіщо і чому вони це зробили". Начебто Микита Грабчук, який безпосередньо обливав Катерину кислотою, мав підбігти до Катерини і налити їй кислоту на ноги, але Катерина почула як він наближається. З його слів, вона не почала тікати, а навпаки, підбігла до нього і почала виривати з його руки кислоту, і та випадково на неї вилилась.

Після розповіді про напад на Катерину Торбін змінив тему і начебто почав просити у Левіна гроші на новий автомобіль, бо його автомобіль згорів за тиждень до того. Левін, за його словами, привіз гроші Торбіну, після чого Торбін попросив його відвезти у Київ. Як стверджує Левін, він підключив свого помічника, який мав допомогти Торбіну дістатися до Києва.

За кілька дня Торбіна затримали. Левін, як він стверджує, в цей час виїхав у Болгарію зі своєю сім'єю і жив там рік "не ховаючись, зі своїм паспортом". За його словами, майже рік він їздив на орендованій машині зі своїми українськими правами і користувався обома своїми телефонами. Левін стверджує, що про затримання Павловського він дізнався з інтернету. Також він начебто дізнався зі ЗМІ про те, що його самого шукають і підозрюють. За його словами, після цього він винайняв адвоката Михайла Величка і кожен свій подальший крок узгоджував з ним.

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За словами Левіна, "заступник генпрокурора" зв'язався з ним і запропонував особливі умови і гарантії, якщо він свідчитиме проти Мангера, після чого йому порадили зникнути. Левін переїхав в інше місто і змінив телефон. В цей час його оголосили в розшук в Інтерполі.

Затримали Левіна заступник генерального прокурора Віктор Трепак і начальник департаменту контррозвідки СБУ. Трепак запропонував йому співпрацю.

"Він робить свій крок – відпускає мою дружину, я роблю свій – відмовляюсь від адвоката", – розповів Левін.

Левін сидів у болгарському СІЗО, а після введення карантину і перекриття кордонів сам Трепак начебто організував його екстрадицію в Україну. В аеропорту його затримали і, як він стверджує, "порушили домовленості і вирішили зробити винним Павловського".

"Він (Трепак. –Рред.) мені дає два папірці, на одному написано прізвище Павловський, на іншому – Мангер. Каже: хтось з них має бути винним, вирішуй", – розповів Левін.

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Після промови Левіна його допитала сторона обвинувачення. Прокурор запитав Левіна чи був він знайомий з Катериною Гандзюк до розмови про неї у кабінеті в Павловського, на що Левін відповів: "Думаю, що ні". Також прокурор запитав про сторінку у Facebook "Олексій Петров", яка належить Левіну, чи читав Левін пости Катерини у Faecebook з цієї сторінки і чи коментував їх.

"Можливо читав, стверджувати не буду. Можливо з чимось не погоджувався, чому я маю з усім погоджуватись", – відповів Левін.

На питання про те, що Левіну відомо про мітинги під Херсонською ОДА, він відповів, що він не знає, хто представляв іншу сторону мітингу.

Прокурор запитав у Левіна як часто він зустрічався з підозрюваним Владиславом Мангером. Той відповів, що Мангер часто обідав у ресторані "Сандро", який розташовується за 50 метрів від його офісу, тому вони доволі часто бачились, але познайомив їх саме депутат Ставицький. Також вони інколи проводили разом свята, сім'ями виїздили на заміський відпочинок, але заперечив близьку дружбу. Також він заперечив, що коли-небудь обговорював Катерину Гандзюк з Мангером.

Суд взяв перерву до 18 серпня 13:00. "Потерпілий вже не дуже добре почувається, ми допитуємо його вже 2,5 години", - сказала суддя. Прокурор зазначив, що в нього ще дуже багато питань, як і в його колеги.