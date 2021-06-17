Венедіктова про справу Гандзюк: Завершено дослідження письмових доказів, далі - стадія допитів
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У справі щодо організаторів нападу на Катерину Гандзюк завершено дослідження письмових доказів.
Про це повідомила на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" генпрокурор Ірина Венедіктова, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні у Катерини Гандзюк був би День народження, однак майже три роки тому її життя фатально обірвалося через ретельно організований напад із кислотою. Це справа, в якій Офісу Генпрокурора довелося пройти через різні оцінки громадськості, але наразі вона – одна із тих, якими ми можемо пишатися. Зусиллями наших прокурорів вдалося змінити запобіжний захід ключовому обвинуваченому у організації злочину – вони довели в суді тиск на свідків та ризики подальшого впливу. Вже майже рік колишній голова Херсонської обласної ради перебуває під вартою. 15 червня суд не задовольнив клопотання сторони захисту і знову залишив йому безальтернативну варту. Більше року в СІЗО також експомічник депутата облради", - пише Венедиктова.
За її словами, нині суд завершив дослідження письмових доказів - це понад 60 томів матеріалів кримінального провадження. Далі - стадія допитів.
Вона також нагадала, що п'ятеро безпосередніх виконавців злочину відбувають покарання, також засуджений чоловік, який його приховував.
"Не залишились поза увагою правоохоронців і правопорушення, які викривала активістка. Загалом, в ході розслідування нападу на Катерину Гандзюк та пов’язаних із ним злочинів повідомлено про підозру 18 особам, до суду скеровано 9 кримінальних проваджень, 5 із них судами розглянуто із винесенням обвинувальних вироків. Зокрема, до суду скеровано справи про масові заворушення поблизу приміщення Олешківської РДА Херсонської області в травні 2018 року з метою перешкоджання роботі депутатів місцевої ради та про захоплення за попередньою змовою групою осіб майна підприємства з іноземними інвестиціями в березні 2016 року", - зазначила генпрокурор .
"Прокурори не зупиняються - наше завдання забезпечити невідворотність покарання для всіх причетних до цих злочинів і винних у смерті Катерини Гандзюк", - підсумувала вона.
Нагадаємо, 31 липня 2018 року на радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку і облили сірчаною кислотою. Гандзюк потрапила в реанімаційне відділення. 4 листопада активістка померла в лікарні.
6 червня 2019 року суд ухвалив вироки виконавцям убивства Гандзюк - вони отримали від трьох до шести з половиною років ув'язнення. Окремо судять Ігоря Павловського, якого слідство вважає посередником між замовниками та виконавцями вбивства. Підозрюваними в замовленні та організації нападу є Владислав Мангер і Олексій Левін.
У червні 2020 року досудове розслідування у справі вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк було продовжено до 29 липня
12 серпня Київський апеляційний суд закріпив справу Владислава Мангера та Олексія Левіназа Дніпровським районним судом Києва.
На одному із засідань свідки у справі - колишній член "Правого сектора" Павло Пилипенко табізнесмен Сергій Брага - дали свідчення в суді про причетність глави Херсонської облрадиВладислава Мангера і його пособника Олексія Левіна до замовлення нападу на активісткуКатерину Гандзюк.
Будь ласка, зачекайте...
3 года дают за квартирную кражу: за убийство гражданской активистки, бесстрашно боровшейся против коррупции, следует приговаривать к 33 годам тюрьмы.
А в деле Екатерины Гандзюк, Светлая ей память, выродков, зверски убивших молодую женщину за самоотверженное исполнение ею гражданского долга, приговаривают к 3 и 6,5 годам заключения вместо 30 лет тюрьмы или вообще пожизненного заключения.
Будем надеяться, что хотя бы заказчика убийства, упыря Мангера, закроют хотя бы на 20-30 лет.
Херсонскую чиновницу за матерные оскорбления всего лишь лишат премии
17.11.2017
Координатор херсонского «Правого сектора» Наталья Вотеичкина просила депутатов горсовета Херсона обсудить поведение и.о. управделами мэрии Екатерины Гандзюк, которая оскорбительно (в том числе матерно) выражается в соцсетях, причем тратит на это рабочее время.
«Уже пора положить этому конец», - призывает руководитель «Правого сектора» Херсонской области Наталья Вотеичкина, передает Новости Херсона/Newscity со ссылкой на Гривну.Новый формат.
«Не первый раз это лицо публично пишет оскорбления на общественных деятелей и просто горожан. Уже пора положить этому конец», - резюмировала Вотеичкина.
Она также предоставила скриншоты комментариев городской чиновницы. Екатерина Гандзюк не стесняется в выражениях, используя и ненормативную лексику.
Миф первый: Гандзюк боролась с коррупцией
Ни с какой коррупцией Екатерина Гандзюк не боролась. Единственная её формальная причастность к великой украинской борьбе с коррупцией - это соучастие в создании в 2012 году в Херсоне т.н. Агентства гражданской журналистики «МОСТ» и сайта most.ks.ua. Сайт, финансируемый фондом Сороса «Возрождение», занимается среди прочего мониторингом государственных закупок и расходования средств местных бюджетов.
Однако ведёт его друг и соратник погибшей - одиозный херсонский блогер Сергей Никитенко, которого недавно уличили в крышевании подпольного игорного бизнеса своих родственников. Уголовных дел по материалам сайта правоохранительные органы никогда не открывали. Самостоятельных антикоррупционных журналистских расследований Никитенко никогда не проводил и не проводит. Сайт most.ks.ua по факту занимается лишь публикацией открытой информации по госзакупкам, успешно осваивая гранты от Сороса.
Сама Гандзюк, работала в различных грантовских проектах, преимущественно финансируемых фондом Сороса, с 2006 по 2016 год. Но антикоррупционных среди них не было. Они касались демократизации управления, гражданской активности, миграции и т.п.
В 2014 году Екатерина Гандзюк на короткое время - до очередных местных выборов осенью 2015 - заняла кресло депутата Херсонского городского совета вместо ставшего временным мэром Херсона её однопартийца по «Батькивщине» Владимира Миколаенко.
Из «Батькивщины» в 2015 её исключили, и в новый состав совета она не прошла. Однако Миколаенко, оставшийся мэром, устроил свою протеже сначала советником, а потом - на специально созданную должность управляющей делами горсовета, не предусмотренную штатным расписанием. Правда, до самой смерти Екатерина оставалась исполняющей обязанности, поскольку получить голоса большинства депутатов для её утверждения на должности так и не удалось.
И Гандзюк стала настоящим советником при внешне слабом мэре Миколаенко. Вот только советовала она ему - как лучше освоить в своих интересах средства городского бюджета. Именно Гандзюк придумала механизм, когда директорами всех коммунальных предприятий Херсона стали депутаты горсовета. Все вопросы расходования бюджетного финансирования решались в тесном кругу лиц, не заинтересованных в утечке информации на сторону.
Попытки общественности и оппозиционных мэрской группе депутатов (не путать с «Оппозиционным блоком») вмешаться в распределение бюджета она старалась пресекать в хамской и эпатажной манере.
Андрей Дмитриев, это ваша идея была вчера пригласить безработных, бомжей и людей с явными признаками девиации на бюджетную комиссию?
- обратилась Гандзюк к председателю бюджетной комиссии Херсонского горсовета в Фейсбуке по поводу заседания в конце 2016 года Общественного совета по распределению бюджета на 2017 год.
Грубость и хамство вообще были визитной карточкой Екатерины Гандзюк. В январе 2017 года ряд депутатов попытались ликвидировать отдельные КП-пустышки, в которые как в чёрные дыры уходили деньги из городского бюджета. Тогда Гандзюк сорвала заседание депутатской комиссии, сначала организовав анонимное ложное сообщение в полицию о минировании здания горсовета, а потом заведя на заседание комиссии нанятых ею клоунов-аниматоров.
Широкую известность получил случай, когда Гандзюк набросала селёдочных голов за шиворот депутату Херсонского горсовета от «Батькивщины» Дмитрию Ильченко, находящегося в оппозиции к мэру Владимиру Миколаенко. И подобных выходок было немало.
В общем, если Екатерина Гандзюк и боролась с коррупцией, то только пытаясь возглавить, а не пресечь этот процесс. Конечно, если не считать борьбой оскорбительные посты в фейсбуке в отношении различных должностных лиц и медийные скандалы.
Например, в сентябре 2017 она обвинила в коррупции и вымогательстве начальника полицейского Управления защиты экономики в Запорожской области Артема Антощука. Тот в ответ подал судебный иск о защите чести и достоинства, который был частично удовлетворён. Также из-за поднятого скандала Антощуку пришлось уйти с должности. Однако этот случай больше напоминает личный конфликт или пиар-акцию для прикрытия собственных коррупционных дел.
Добавим, что к борьбе с браконьерской вырубкой леса в Херсонской области Гандзюк также непричастна. Этим занимались совсем другие херсонские активисты. Она же иногда лишь писала на эту тему посты в Фейсбуке в своём стиле. Хорошо известен лишь тот, за который, как утверждает миф, её и убили.Миф второй: Екатерина Гандзюк боролась с «Русским миром»
То, что Екатерина ненавидела всё, связанное с Россией и русскими - это чистая правда. По словам некоторых из знавших её людей, она напоминала клокочущий котёл ненависти. И эта ненависть всегда находила в окружающем мире удобные для себя объекты.
На практике же её борьба сводилась к оскорбительным, полным отборного мата постам в Фейсбуке в отношении личностей, которых она подозревала в симпатиях к «Русскому миру». Одно из немногих видимых проявлений - акция 2016 года по установке в Херсоне и по области русофобских биллбордов за счёт средств Херсонского горсовета, инициатором которой была Екатерина Гандзюк.
«Русский мир» в Херсонской области - вообще миф, симулякр современной пропаганды. Никаких пророссийских структур на Херсонщине давно нет. А если кто-то из жителей и сочувствует России, то делают это молча - у себя на кухнях.
Что же касается политических сил, которых на Украине сейчас клеймят пророссийскими симпатиями, то на практике Екатерина Гандзюк с ними дружила. Фракции «Оппозиционнного блока» и «Нашего края» в Херсонском городском совете стали союзниками и основной опорой промэрской группировки, послушно голосующими в её и своих собственных шкурных интересах. Как говорится, бизнес есть бизнес.
Напротив, фракции, которые принято считать майдановскими - БПП «Солидарность», «Батькивщина», УКРОП, «Радикальная партия», «Самопомощь» и «Свобода» - в большинстве своём или частично составили оппозицию мэру и его команде. А с некоторыми сторонниками «ОБ» Екатерина находилась в прекрасных личных отношениях. Внешняя ненависть, реальная взаимовыгодная дружба.
Херсонские майдановцы её своей не считали. Когда 22 февраля этого года в Херсоне распространилась информация, что горсовет переименовал улицу Лютеранскую (бывшую Кирова, на которой расположены управления Херсонской областной полиции и СБУ) в улицу Екатерины Гандзюк, это вызвало волну возмущения среди майдановских активистов.
Херсонский общественный деятель и журналист Римма Бараненко написала в Фейсбуке:
«Идите на х…!» - именно так сказала Екатерина Гандзюк тем майдановцам, которые вышли на акцию перед Херсонским городским советом в 2016 году с требованием переименовать улицу Кирова в честь погибшего в Иловайске лучшего майдановца, нашего героя, командира батальона «Херсон» - Руслана Сторчеуса.
К пикетчикам тогда вышла Екатерина Гандзюк, вырвала микрофон у спикеров, сказала, что они врут. Далее пошла в толпу ссориться с людьми, говорила майдановским активисткам, интеллигентным женщинам вдвое старше неё - «б…», «х…» и другие приятные слова из своего привычного лексикона, и выразила гениальную мысль: «У нас мертвых много, и что, каждым из них будем улицы называть?»
<…>
[Надо] заниматься расследованием дела ее убийства, но не героизировать антигероя,
- резюмировала Бараненко.
Как только мы в Херсоне увидели какая неистовая разворачивается пиар-кампания вокруг Гандзюк, и как из Екатерины начинают лепить образ героини: активистки - «борца за леса» (Иван Фоменко, вы когда свои леса годы отстаивали, случайно Екатерину рядом не видели?) и патриотки - «борца с сепарами» (я так понимаю: со своими кумовьями и друзьями), то мы сразу стали писать, что это неправда в комментариях под всеми значимыми постами. И.… были забанены у Игоря Луценко, Маси Найема и других из этой пиар-компании на костях погибшей,
- добавила журналистка.
25 февраля майдановские активисты организовали акцию в здании Херсонского горсовета, на которой потребовали от мэра Миколаенко и депутатов прекратить героизацию Екатерины Гандзюк и распространения мифов о ней. Участники акции разошлись после того, как выяснилось, что официальное переименование улицы Лютеранской не состоялось.Так кто же заказал Катю Гандзюк?
Ещё один негласный полумиф, который уже стали считать самоочевидной правдой - что заказчики требовали убить Екатерину Гандзюк. Однако в показаниях исполнителей, широко растиражированных в СМИ, прямо говорится, что заказчик хотел избить жертву или облить её кислотой. К смерти пострадавшей привёл эксцесс исполнителя, который перестарался. Конечно, это не оправдывает ни заказчиков, ни исполнителей, причинивших жертве тяжкие страдания и, в конце концов, лишивших её жизни.
Однако это может быть важным для оценки мотива преступления. Ве
если она мечтает по желанию левого пальца ноги - ггастгелять, или 15 лет каторги - то что она нарасследовать может то?
причем такое ссущество как-то не задумывается шо ее Сралин ее же бы сгноил за 1% роскоши, в которой она купается.
совки это как вирус - сжирает все вокруг, а когда кто-то с ними борется = коровьи глаза и "а шо вы такие злые и нас не любите, подумаешь вчера мы ваших родных убили, но это они были "врагами норота", вот"
ха
её дёкларация до лампочки - "человек" сралинист.ка!
я же блин написал - Сралин бы ее за 1% того шо это ссущество имеет - записал бы в: агенты Мельмака, любящую бургеры, слышащую японское радио, кушающую больше чем Сралин, любящую ..... а вот негров не надо, статьи такой еще до завтрашнего дня не придумаю(с удивлением высрал Сралин)...
Таке враження, що їм для цього необхідно було якийсь прорив в науці здійснити.
Бюрократія
"В подручных поощряя бесталанность,
Выискивала власть себе подобных.
В средневековье шла тоталитарность,
Создав себе империю удобных,.." (С)