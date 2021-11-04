Акція пам'яті Катерини Гандзюк відбулася на Поштовій площі у Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

4 листопада громадяни вшанували пам'ять активістки з Херсона Катерини Гандзюк та нагадали владі про вимогу справедливого розслідування цієї справи. Акція відбулася на Поштовій площі у Києві.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця події.

Як зазначають організатори акції, на сьогодні не отримав вироку жоден із замовників. Проте, на відміну від інших справ нападів на активістів, у справі Гандзюк є прогрес, якого навряд чи було б досягнуто, якби не участь тисяч людей, які підтримували та підтримують ініціативу.

На думку ініціаторів акції, за час, що минув від дня її смерті, було досягнуто:

замовники та причетні правоохоронці не змогли злити справу. Попри весь вплив та ресурси, про справу Каті Гандзюк пам'ятають досі;

виконавці злочину отримали вироки і дають свідчення в суді щодо Мангера та Левіна;

один із організаторів (Ігор Павловський) дав викривальні свідчення в суді та отримав вирок;

один із замовників (Владислав Мангер) та один із організаторів (Олексій Левін) мають статуси обвинувачених і перебувають у СІЗО, суд щодо них триває з серпня 2020 року;

одне з найвпливовіших кримінальних угруповань Херсонщини розвалено;

проблема феодалізму в регіонах обговорюється на загальнонаціональному рівні;

ціною справи Каті Гандзюк вдалося зупинити хвилю насильства проти громадянського суспільства по всій Україні.

Організатори заявили, що планують домогтися покарання й іншим фігурантам. Зокрема Андрій Гордєєв робить чергові спроби продовжити політичну кар'єру, а Євгена Рищука обрано головою Олешківської ОТГ у Херсонській області. Також жоден із правоохоронців так і не отримав покарання за саботаж та спроби зливання справи.

Активісти наголошують, що уважно стежать за херсонськими поліцейськими, причетними до свавілля у справі Катерини.

Організатори акції через ситуацію з пандемією закликали написати сьогодні пост чи особистий блог про те, чому важливо покарати винних у вбивстві Гандзюк.

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Фото, відео, - Олег Богачук

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Нагадаємо, 31 липня 2018 року на радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку і облили сірчаною кислотою. Гандзюк потрапила в реанімаційне відділення. 4 листопада активістка померла в лікарні.

6 червня 2019 року суд ухвалив вироки виконавцям убивства Гандзюк - вони отримали від трьох до шести з половиною років ув'язнення. Окремо судять Ігоря Павловського, якого слідство вважає посередником між замовниками та виконавцями вбивства. Підозрюваними в замовленні та організації нападу є Владислав Мангер і Олексій Левін.

У червні 2020 року досудове розслідування у справі вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк було продовжено до 29 липня

12 серпня Київський апеляційний суд закріпив справу Владислава Мангера та Олексія Левіна за Дніпровським районним судом Києва.

На одному із засідань свідки у справі - колишній член "Правого сектору" Павло Пилипенко та бізнесмен Сергій Брага - дали свідчення в суді про причетність голови Херсонської облради Владислава Мангера та його посібника Олексія Левіна до замовлення нападу на активістку Катерину Гандзюк.