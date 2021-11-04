УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9803 відвідувача онлайн
Новини Убивство Гандзюк
1 783 30

Акція пам'яті Катерини Гандзюк відбулася на Поштовій площі у Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

4 листопада громадяни вшанували пам'ять активістки з Херсона Катерини Гандзюк та нагадали владі про вимогу справедливого розслідування цієї справи. Акція відбулася на Поштовій площі у Києві.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця події.

Як зазначають організатори акції, на сьогодні не отримав вироку жоден із замовників. Проте, на відміну від інших справ нападів на активістів, у справі Гандзюк є прогрес, якого навряд чи було б досягнуто, якби не участь тисяч людей, які підтримували та підтримують ініціативу.

На думку ініціаторів акції, за час, що минув від дня її смерті, було досягнуто:

  •  замовники та причетні правоохоронці не змогли злити справу. Попри весь вплив та ресурси, про справу Каті Гандзюк пам'ятають досі;
  •  виконавці злочину отримали вироки і дають свідчення в суді щодо Мангера та Левіна;
  •  один із організаторів (Ігор Павловський) дав викривальні свідчення в суді та отримав вирок;
  •  один із замовників (Владислав Мангер) та один із організаторів (Олексій Левін) мають статуси обвинувачених і перебувають у СІЗО, суд щодо них триває з серпня 2020 року;
  •  одне з найвпливовіших кримінальних угруповань Херсонщини розвалено;
  •  проблема феодалізму в регіонах обговорюється на загальнонаціональному рівні;
  •  ціною справи Каті Гандзюк вдалося зупинити хвилю насильства проти громадянського суспільства по всій Україні.

Організатори заявили, що планують домогтися покарання й іншим фігурантам. Зокрема Андрій Гордєєв робить чергові спроби продовжити політичну кар'єру, а Євгена Рищука обрано головою Олешківської ОТГ у Херсонській області. Також жоден із правоохоронців так і не отримав покарання за саботаж та спроби зливання справи.

Активісти наголошують, що уважно стежать за херсонськими поліцейськими, причетними до свавілля у справі Катерини.

Організатори акції через ситуацію з пандемією закликали написати сьогодні пост чи особистий блог про те, чому важливо покарати винних у вбивстві Гандзюк.

Читайте також: Закликаємо владу притягнути до відповідальності всіх, хто стоїть за нападом на Гандзюк, - посольство США

Акція памяті Катерини Гандзюк відбулася на Поштовій площі у Києві 01
Акція памяті Катерини Гандзюк відбулася на Поштовій площі у Києві 02
Акція памяті Катерини Гандзюк відбулася на Поштовій площі у Києві 03
Акція памяті Катерини Гандзюк відбулася на Поштовій площі у Києві 04
Акція памяті Катерини Гандзюк відбулася на Поштовій площі у Києві 05
Акція памяті Катерини Гандзюк відбулася на Поштовій площі у Києві 06
Акція памяті Катерини Гандзюк відбулася на Поштовій площі у Києві 07
Акція памяті Катерини Гандзюк відбулася на Поштовій площі у Києві 08
Акція памяті Катерини Гандзюк відбулася на Поштовій площі у Києві 09
Акція памяті Катерини Гандзюк відбулася на Поштовій площі у Києві 10
Акція памяті Катерини Гандзюк відбулася на Поштовій площі у Києві 11

Фото, відео, - Олег Богачук

Також читайте: Річниця загибелі Гандзюк: на Поштовій площі відбудеться акція її пам'яті

Нагадаємо, 31 липня 2018 року на радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку і облили сірчаною кислотою. Гандзюк потрапила в реанімаційне відділення. 4 листопада активістка померла в лікарні.

6 червня 2019 року суд ухвалив вироки виконавцям убивства Гандзюк - вони отримали від трьох до шести з половиною років ув'язнення. Окремо судять Ігоря Павловського, якого слідство вважає посередником між замовниками та виконавцями вбивства. Підозрюваними в замовленні та організації нападу є Владислав Мангер і Олексій Левін.

У червні 2020 року досудове розслідування у справі вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк було продовжено до 29 липня

12 серпня Київський апеляційний суд закріпив справу Владислава Мангера та Олексія Левіна за Дніпровським районним судом Києва.

На одному із засідань свідки у справі - колишній член "Правого сектору" Павло Пилипенко та бізнесмен Сергій Брага - дали свідчення в суді про причетність голови Херсонської облради Владислава Мангера та його посібника Олексія Левіна до замовлення нападу на активістку Катерину Гандзюк.

Автор: 

пам’ять (1190) Богачук Олег (1457) Гандзюк Катерина (549)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+7
А нацжоны будут. Они ж бегали за Порохом по всей Украине с плакатом "Хто вбив Гандзюк?
А с приходом Зюзи она их резко перестала интересовать...
показати весь коментар
04.11.2021 21:10 Відповісти
+2
Та да. А где все эти типа "друзья" Маляр, Филя или Стерненко? Им уже стало совсем насрать или не упплочено?
показати весь коментар
04.11.2021 22:47 Відповісти
+1
Да в Барселоне, оттуда он видимо в суды ездит. Но видимо не пришел, видимо я не правильно его пост понял. Какие у тебя претензии к Стерненко? Он делает видео про всяких сепаров, рашкинских артистов, крымнашистов которые пытаются попасть в Украину (и это у него получается), помогает армии, при этом его пытаются посадить. И про Гандзюк он не забыл, в телеграмме у него есть все ссылки на события. Что вы еще от него хотите?
показати весь коментар
05.11.2021 01:03 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А нацжоны будут. Они ж бегали за Порохом по всей Украине с плакатом "Хто вбив Гандзюк?
А с приходом Зюзи она их резко перестала интересовать...
показати весь коментар
04.11.2021 21:10 Відповісти
Та да. А где все эти типа "друзья" Маляр, Филя или Стерненко? Им уже стало совсем насрать или не упплочено?
показати весь коментар
04.11.2021 22:47 Відповісти
Стерненко в телеграме про это писал, и как я понял он тоже там собирался быть.
показати весь коментар
05.11.2021 00:24 Відповісти
Из теплой Барселоны? Ну и где он там?
показати весь коментар
05.11.2021 00:29 Відповісти
Да в Барселоне, оттуда он видимо в суды ездит. Но видимо не пришел, видимо я не правильно его пост понял. Какие у тебя претензии к Стерненко? Он делает видео про всяких сепаров, рашкинских артистов, крымнашистов которые пытаются попасть в Украину (и это у него получается), помогает армии, при этом его пытаются посадить. И про Гандзюк он не забыл, в телеграмме у него есть все ссылки на события. Что вы еще от него хотите?
показати весь коментар
05.11.2021 01:03 Відповісти
Да, в Барселоне. Оттуда комфортнее

показати весь коментар
05.11.2021 09:20 Відповісти
Вот скажите зачем Вы врете? Фото сделано еще месяц назад
показати весь коментар
05.11.2021 11:33 Відповісти
Т.е. он под "домашним арестом" гулял в Барселоне и оттуда ездил на суды, как вы говорите? Многих вы подобных "арестантов" осужденных видели среди патриотов?
показати весь коментар
05.11.2021 11:53 Відповісти
Кто Вам сказал что он был под домашним арестом месяц назад? Вы так и не ответили зачем Вы врете что Стерненко в Барселоне?
показати весь коментар
05.11.2021 12:02 Відповісти
Вы сами сказали, что он ездил на суды. Т.е. его фото двузнедельной давности не из Барселоны? У вас есть его фото со вчерашней акции памяти его "близкой подруги" (по его же словам) ? Давайте, посмотрим все вместе с удовольствием.
показати весь коментар
05.11.2021 12:07 Відповісти
Я же ответил на этот вопрос, что возможно я не правильно не понял его пост и он не собирался идти на эту акцию, но про все акции он осветлил своих соцсетях. Зайдите на его твитер и Вы увидите фото не из Барселоны.
показати весь коментар
05.11.2021 12:16 Відповісти
А что же так? Ведь он называл себя ее близким другом и устраивал постоянные акции-хороводы при Порохе. А какие фотки публиковал, какие гневные речи толкал ! А тут такой шикарный повод - годовщина и заказчики до сих пор не осуждены. Уже не интересна эта тема или уже стало совсем насрать, или не упплочено?
показати весь коментар
05.11.2021 12:24 Відповісти
Ну так возьмите и напишите ему, зачем Вы мне об этом пишите. Я же писал что все дела про Гандзюк, кого отпустили, кого не отпустили он пишет в соцсетях. Почему он не пришел я не знаю. Так что по поводу фото, напишите зачем соврали?
показати весь коментар
05.11.2021 12:30 Відповісти
Это не я к вам влез с претензиями, а наоборот. Вот вы его тут поддерживаете, так возьмите этой проститутке и напишите сами. А последнее свежее документальное фото его с конкретной привязкой к месту - это Барселона. остальное только перетвиты.
показати весь коментар
05.11.2021 12:36 Відповісти
https://twitter.com/sternenko/status/1454495650456997894?s=20

Устроит?
Почему я должен спрашивать, у меня к нему нет претензий к по поводу того что он пришел или нет. Опять Вы соврали про перетвиты? Так что Вы ответите почему уже соврали дважды?
показати весь коментар
05.11.2021 12:47 Відповісти
В чем соврал? Что он две недели назад был еще в Барселоне или что его вчера не было на акции? Что неправда в этом тексте? Или он вчера был на акции?
" ... Та да. А где все эти типа "друзья" Маляр, Филя или Стерненко? Им уже стало совсем насрать или не упплочено? ..."
показати весь коментар
05.11.2021 13:08 Відповісти
ОК я понял начали сьежать с темы. НУ ок
Как насчет этого
Ваша Цитата
последнее свежее документальное фото его с конкретной привязкой к месту - это Барселона. остальное только перетвиты.
показати весь коментар
05.11.2021 13:15 Відповісти
Ну и? Что не так? Нашли совсем свежее - молодец. Так вы его фото со вчерашней акции покажите раз он типа в Киеве? И вы пристебались именно к приведенному мной посту. Чем теперь недовольны?
показати весь коментар
05.11.2021 13:23 Відповісти
Короче я уже писал про фото с акции, сколько еще Вы будете писать про эти фото? Если плохо с памятью читайте посты выше, я недоволен что в контексте того что я написал Вы соврали что он в Барселоне и кинули скриншот месячной давности утверждая что он в Барселоне. При этом можно было найти этот его твит месяц назад и дать ссылку с датой, а не скрин где написанно что фото сделано 10 часов назад.
показати весь коментар
05.11.2021 13:29 Відповісти
"... Да в Барселоне, оттуда он видимо в суды ездит. .." - это я писал? У вас с памятью что-то. И в инсте его фотки из Барселоны не месячной, а 2-3х недельной давности.
И что конкретно вам не понравилось в посте " ... Та да. А где все эти типа "друзья" Маляр, Филя или Стерненко? Им уже стало совсем насрать или не упплочено? ...", что именно на него вы влезли?
показати весь коментар
05.11.2021 15:49 Відповісти
Если что, про Барселону с моей стороны это был сарказм. Ну так вы же даете скрин не с инсты, а с твитера. Что с того две недели назад он был или три, что это меняет? Короче я не вижу смысл с Вами спорить Вы просто сьежаете с темы. Я уже отвечал что Стерненко никуда не делся и в телеграме написал про акции. После этого Вы как я понял начали задавать риторические вопросы и вдобавок к этому кидаете скрин с постом 10 часовой давности, для чего? И как этот скрин вляет на то что Стерненко не пришел на акцию?
показати весь коментар
05.11.2021 16:18 Відповісти
Вы сами хоть поняли смысл винегрета, написанного вами? Я нет. Повторю - Ну так дайте его фото с вчерашней акции и я признаю что неправ. Всех делов.
показати весь коментар
05.11.2021 17:56 Відповісти
Скорей всего его там не было, у меня нет фото, у же писал Вам про это. Вы так и не ответили на мои вопросы я на Ваши на все ответил.
Зачем вы мне кинули скрин на котором дата поста 10 часов назад?
Как этот скрин относится к тому что Стерненко не пришел на акцию?
показати весь коментар
05.11.2021 18:06 Відповісти
Вы совсем кукухой поехали? Во первых, это вы влезли на мой пост что Стерненку насрать и на акцию памяти своей близкой подруги он не придёт. Ну и, пришел? Фото дадите?
Во вторых, я вам ответил про борьбу и посты, что он борется и постит из Барселоны, оттуда комфортнее бороться. Он там не был еще в середине октября? Или был?
И в третьих, разбирайтесь со свои винегретом в голове и не валите все в одну кучу. Каша получается.
показати весь коментар
05.11.2021 18:19 Відповісти
Ну окей это будет мой последний ответ раз Вам так не приятно общаться отвечу на Ваши вопросы и пойду дальше.
НЕТ У МЕНЯ ФОТО. Если ему комфортно бороться в Испании, в Италии и т.д. пусть борется и постит из других стран, главное чтобы это приносило пользу Украине( а у него результат есть) И винегрет у Вас, мы общаемся контекст акции, а не середины октября, и то что он был Барселоне и писал там посты это никак не относится к вчерашней акции.
показати весь коментар
05.11.2021 18:57 Відповісти
Вот и запишем в сухой остаток, что Стерненку уже глубоко посрать на свою "близкую подругу". Эта тема ему уже неинтересна. И вам не хворать.
показати весь коментар
05.11.2021 19:19 Відповісти
И вообще причем здесь что он был в Барселоне две недели назад, неделю назад, если у нас разговор идет по поводу акции которая проходила вчера?
показати весь коментар
05.11.2021 13:24 Відповісти
Ну так дайте его фото с вчерашней акции и я признаю что неправ. Всех делов.
показати весь коментар
05.11.2021 15:44 Відповісти
организаторы ещё даже не "сели"
один из соучастников уже даже "отсидел"
классно у нас "дела" делаются
показати весь коментар
04.11.2021 22:04 Відповісти
 
 