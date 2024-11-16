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Охранник Тищенко заключил сделку со следствием и получил условный срок

Охоронець Тищенка пішов на співпрацю зі слідством

Охранник Николая Тищенко признал свою вину по делу о нападении на военного в Днепре согласился свидетельствовать против народного депутата. Поэтому суд освободил Константина Цуберу от отбывания наказания.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Суспільне" и

Охранник Тищенко заключил сделку со следствием

Как говорится в решении суда от 13 ноября, Цубера признался в незаконном лишении свободы человека, совершенном по предварительному сговору (часть 2 статьи 146 Уголовного кодекса Украины) и пытках (часть 2 статьи 127) и рассказал об обстоятельствах нападения на военного.

7 ноября обвиняемый заключил соглашение о признании виновности с прокурором и обязался свидетельствовать против всех причастных к преступлению, в частности нардепа Тищенко.

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Суд освободил охранника Тищенко от отбывания наказания

Приговор Цубери предусматривал пять лет лишения свободы. Однако благодаря сделке суд освободил охранника от отбывания наказания и назначил испытательный срок в два года: если мужчина в течение этого времени не совершит нового уголовного правонарушения, его не посадят.

Кроме того, он должен периодически появляться для регистрации в орган надзора, сообщать об изменении места жительства, работы или учебы и не выезжать за пределы Украины без согласования. Охранника выпустили из СИЗО, взыскав в пользу государства расходы на проведение судебных экспертиз в размере 6058 гривен.

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Дело Тищенко

20 июня в городе Днепр группа неизвестных напала на бывшего бойца специального подразделения Kraken Дмитрия Павлова (Сын), когда тот гулял с ребенком. На кадрах видно, что к этому причастна якобы охрана народного депутата Николая Тищенко, с которым Павлов поспорил.

В скандальном видео из Днепра, на котором охрана нардепа Николая Тищенко напала на бывшего военного и незаконно его удерживала, также фигурировала помощница парламентария Эвелина Андриевская.

Утром 25 июня ГБР сообщило, что нардеп Николай Тищенко был уведомлен о подозрении по факту событий в Днепре 20 июня. В ведомстве рассказали, что депутату сообщено о подозрении по факту незаконного лишения свободы потерпевшего (ч. 2 ст. 146 УК Украины).

Суд избрал меру пресечения Тищенко в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного средства контроля.

15 ноября Печерский райсуд Киева продлил меру пресечения нардепу Николаю Тищенко до 23 декабря.

приговор (1213) суд (25090) Тищенко Николай (336)


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Топ комментарии
+13
А там ще такий собі " міліціянт на замовлення " бігав, " бойко " платню відпрацьовувал, де воно ділось?
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16.11.2024 18:04
+7
Та не фантазуйте, моральна скотиняка микола, він же ж чи то кум чи то дружбан морального покідька Вальоді. Це шось адвокатсько- прокупрорська ЗЕлене мразота мутить.
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16.11.2024 18:25
+6
эк коля, коля .... сидел бы в своем дэбильном шоу, показывал бы засранные сортиры !

но захотелось коле чего то большего
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16.11.2024 18:07
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А там ще такий собі " міліціянт на замовлення " бігав, " бойко " платню відпрацьовувал, де воно ділось?
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16.11.2024 18:04 Ответить
Напевно, ОПА президента дала добро на посадку Тищенка.
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16.11.2024 18:06 Ответить
Та не фантазуйте, моральна скотиняка микола, він же ж чи то кум чи то дружбан морального покідька Вальоді. Це шось адвокатсько- прокупрорська ЗЕлене мразота мутить.
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16.11.2024 18:25 Ответить
А я розмріялася, може він їм теж ocтoхренів як і Шевченко?
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16.11.2024 22:14 Ответить
ОПА усьго лиш зробила чергову постановку для дебілів.
Опробований тисячу разів раніше споміб, яу уникнути відповідалтнсть за злочин.
" Пішов на угоду зі слідством", свідчить проти Тищенка так, що у мережі повно фото Тищенка який іх своїми охоронцями вільно пепесувається Києвом, " знаходячись під нєусипнім доманшім арештом"
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16.11.2024 18:28 Ответить
Так, я теж бачила ці фото де Тищенко спокійно пересувається Києвом.
І помріяла, може він їм теж ocтoхренів як і Шевченко?
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16.11.2024 22:12 Ответить
Караван гавкає-собака йде. Все як Коля нaфантазував.
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16.11.2024 22:19 Ответить
А коли Коля-котлета піде на угоду із слідством? Чи він незамінимий,але таких у житті не існує.
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16.11.2024 18:07 Ответить
в этом случае коля лишится маленького свечного заводика ресторанного бизнесса.

отсидит, но зато живым выйдет
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16.11.2024 18:10 Ответить
эк коля, коля .... сидел бы в своем дэбильном шоу, показывал бы засранные сортиры !

но захотелось коле чего то большего
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16.11.2024 18:07 Ответить
Захотів Коля "бальшую, сладкую каклєту"!
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16.11.2024 18:28 Ответить
Він ше й кАклЄти показував
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16.11.2024 18:55 Ответить
Довий......ся ревізор хрєнов. Відать, на бубончиків наїхав із своєю константою.
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16.11.2024 18:11 Ответить
Законы это накие правила игры которые богатые придумали для бедных.
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16.11.2024 18:11 Ответить
если б бедные придумывали законы для богатых то это был бы ......****(коммунизм)
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16.11.2024 20:23 Ответить
что то я не помню что бы бедные хоть как то влияли на партийных боссов)))
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16.11.2024 23:28 Ответить
6000 гривень, і гуляй,можеш за кордон,бо судимість є,тільки мусорам перед виїздом занести треба.
Оце так покарання.
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16.11.2024 18:34 Ответить
"Охранник Тищенко ..." Странный заголовок. Непонятно, этот мужик работает охранником и его фамилия Тищенко или он работает охранником у Тищенко.
Якась невизначеність.
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16.11.2024 18:48 Ответить
Якщо охоронець, то як мінімум - добре здоров'я і знання зброї. Чому не на фронті?
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16.11.2024 19:55 Ответить
Одного отмазали.
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16.11.2024 19:04 Ответить
А що, мало бути по другому?
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17.11.2024 09:42 Ответить
 
 