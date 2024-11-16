Охранник Тищенко заключил сделку со следствием и получил условный срок
Охранник Николая Тищенко признал свою вину по делу о нападении на военного в Днепре согласился свидетельствовать против народного депутата. Поэтому суд освободил Константина Цуберу от отбывания наказания.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Суспільне" и
Охранник Тищенко заключил сделку со следствием
Как говорится в решении суда от 13 ноября, Цубера признался в незаконном лишении свободы человека, совершенном по предварительному сговору (часть 2 статьи 146 Уголовного кодекса Украины) и пытках (часть 2 статьи 127) и рассказал об обстоятельствах нападения на военного.
7 ноября обвиняемый заключил соглашение о признании виновности с прокурором и обязался свидетельствовать против всех причастных к преступлению, в частности нардепа Тищенко.
Суд освободил охранника Тищенко от отбывания наказания
Приговор Цубери предусматривал пять лет лишения свободы. Однако благодаря сделке суд освободил охранника от отбывания наказания и назначил испытательный срок в два года: если мужчина в течение этого времени не совершит нового уголовного правонарушения, его не посадят.
Кроме того, он должен периодически появляться для регистрации в орган надзора, сообщать об изменении места жительства, работы или учебы и не выезжать за пределы Украины без согласования. Охранника выпустили из СИЗО, взыскав в пользу государства расходы на проведение судебных экспертиз в размере 6058 гривен.
Дело Тищенко
20 июня в городе Днепр группа неизвестных напала на бывшего бойца специального подразделения Kraken Дмитрия Павлова (Сын), когда тот гулял с ребенком. На кадрах видно, что к этому причастна якобы охрана народного депутата Николая Тищенко, с которым Павлов поспорил.
В скандальном видео из Днепра, на котором охрана нардепа Николая Тищенко напала на бывшего военного и незаконно его удерживала, также фигурировала помощница парламентария Эвелина Андриевская.
Утром 25 июня ГБР сообщило, что нардеп Николай Тищенко был уведомлен о подозрении по факту событий в Днепре 20 июня. В ведомстве рассказали, что депутату сообщено о подозрении по факту незаконного лишения свободы потерпевшего (ч. 2 ст. 146 УК Украины).
Суд избрал меру пресечения Тищенко в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного средства контроля.
15 ноября Печерский райсуд Киева продлил меру пресечения нардепу Николаю Тищенко до 23 декабря.
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Опробований тисячу разів раніше споміб, яу уникнути відповідалтнсть за злочин.
" Пішов на угоду зі слідством", свідчить проти Тищенка так, що у мережі повно фото Тищенка який іх своїми охоронцями вільно пепесувається Києвом, " знаходячись під нєусипнім доманшім арештом"
І помріяла, може він їм теж ocтoхренів як і Шевченко?
свечного заводикаресторанного бизнесса.
отсидит, но зато живым выйдет
но захотелось коле чего то большего
Оце так покарання.
Якась невизначеність.