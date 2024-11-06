Через "подругу" из чата знакомств передавал РФ данные о ВСУ: Житель Харьковщины приговорен к 5 годам. ФОТОрепортаж

На Харьковщине мужчину приговорили к 5 годам тюрьмы за передачу информации о ВСУ врагу.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

В мае 2024 года безработный житель г. Дергачи через чат знакомств начал общаться с "журналисткой", которая якобы рассказывала "всю "правду" о полномасштабном вторжении на Харьковщине.

"Однако вражеский агент начала "романтическое общение" с мужчиной и попросила немного "помочь", а именно передавать места дислокации украинских военных и техники в Дергачах. Осужденный, погрузившись в интернет-любовь, обходил город и скрыто осуществлял фотофиксацию мест базирования Сил обороны", - говорится в сообщении.

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В июне 2024 года правоохранители задержали мужчину и поместили под стражу.

Суд признал его виновным в несанкционированном распространении информации о расположении ВСУ и приговорил к 5 годам лишения свободы.

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