РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
3760 посетителей онлайн
Новости Фото Война
2 140 18

Через "подругу" из чата знакомств передавал РФ данные о ВСУ: Житель Харьковщины приговорен к 5 годам. ФОТОрепортаж

На Харьковщине мужчину приговорили к 5 годам тюрьмы за передачу информации о ВСУ врагу.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

В мае 2024 года безработный житель г. Дергачи через чат знакомств начал общаться с "журналисткой", которая якобы рассказывала "всю "правду" о полномасштабном вторжении на Харьковщине.

"Однако вражеский агент начала "романтическое общение" с мужчиной и попросила немного "помочь", а именно передавать места дислокации украинских военных и техники в Дергачах. Осужденный, погрузившись в интернет-любовь, обходил город и скрыто осуществлял фотофиксацию мест базирования Сил обороны", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ситуация в Купянске ухудшается, часть города без воды, - Синегубов

В июне 2024 года правоохранители задержали мужчину и поместили под стражу.

Суд признал его виновным в несанкционированном распространении информации о расположении ВСУ и приговорил к 5 годам лишения свободы.

Также смотрите: Воины 3 ОШБр ночью обнаружили и уничтожили вражеский топливозаправщик на Харьковщине. ВИДЕО

Чоловік передавав дані про ЗСУ жінці з сайту знайомств
Чоловік передавав дані про ЗСУ жінці з сайту знайомств
Чоловік передавав дані про ЗСУ жінці з сайту знайомств
Чоловік передавав дані про ЗСУ жінці з сайту знайомств
Чоловік передавав дані про ЗСУ жінці з сайту знайомств

Автор: 

приговор (1248) Харьковщина (5577)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+8
От підор!
показать весь комментарий
06.11.2024 17:03 Ответить
+8
поки таких не позбавлятимемо громадянства, толку не буде.
показать весь комментарий
06.11.2024 17:11 Ответить
+6
Починаючи з зе!, дєрьмака і т.і.
показать весь комментарий
06.11.2024 17:21 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Русня вміє в маніпуляції, і на стратегічному, і на тактичному рівнях. На всіх рівнях.
показать весь комментарий
06.11.2024 17:01 Ответить
Навіть російську вона поганенько знає.
показать весь комментарий
06.11.2024 17:20 Ответить
Та це ще нормально. Ви хіба їх писульки у мережах не бачили ніколи?
рузьгєй ізьіг захищати треба в першу чергу від самої русні.
показать весь комментарий
06.11.2024 17:23 Ответить
Редакції! Цю вражину засудили, є вже рішення суду,то чого ж ви не показуєте її мордуліца, може хтось бачив її із спільниками, війна ж у нас, ворог лютує...?
показать весь комментарий
06.11.2024 17:25 Ответить
хоч би фото "подруги" показали
показать весь комментарий
06.11.2024 17:03 Ответить
З вусами і пісюном
показать весь комментарий
06.11.2024 17:48 Ответить
5 років?
колись в армію срср на 5 років брали
показать весь комментарий
06.11.2024 17:03 Ответить
От підор!
показать весь комментарий
06.11.2024 17:03 Ответить
Як не був то стане.
показать весь комментарий
06.11.2024 17:08 Ответить
ВонО підором і родилось.
показать весь комментарий
06.11.2024 17:27 Ответить
телеграм
показать весь комментарий
06.11.2024 17:06 Ответить
поки таких не позбавлятимемо громадянства, толку не буде.
показать весь комментарий
06.11.2024 17:11 Ответить
Починаючи з зе!, дєрьмака і т.і.
показать весь комментарий
06.11.2024 17:21 Ответить
Вы же видите, что тут у некоторых на сайте главные враги не рашисты и предатели. Они все переводят на Зеленского. Хотя я и не Зеленского, но явно вижу кто тут на сайте пророссийский тролль.
показать весь комментарий
06.11.2024 18:21 Ответить
На розмінування!
показать весь комментарий
06.11.2024 21:19 Ответить
А за дрова **** 7.
показать весь комментарий
06.11.2024 17:28 Ответить
За такі речі ,під час війни, висша з конфіскатом до сьомого коліна !!))
показать весь комментарий
06.11.2024 18:01 Ответить
А что это за срок такой всего 5 лет?
показать весь комментарий
06.11.2024 18:18 Ответить
 
 