УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
3815 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна
2 140 18

Через "подругу" із чату знайомств передавав РФ дані про ЗСУ: Жителя Харківщини засудили до 5 років. ФОТОрепортаж

На Харківщині чоловіка засудили до 5 років тюрми за передачу інформації про ЗСУ ворогу.

Про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

У травні 2024 року безробітний житель м. Дергачі через чат знайомств почав спілкуватись з "журналісткою", яка нібито розповідала "всю "правду" про повномасштабне вторгнення на Харківщині.

"Проте ворожа агентка почала "романтичне спілкування" з чоловіком та попросила трохи "допомогти", а саме передавати місця дислокації українських військових та техніки у Дергачах. Засуджений, поринувши в інтернет-кохання, обходив місто та приховано здійснював фотофіксацію місць базування Сил оборони", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ситуація в Куп’янську погіршується, частина міста без води, - Синєгубов

У червні 2024 року правоохоронці затримали чоловіка та помістили під варту.

Суд визнав його винним у несанкціонованому поширенні інформації про розташування ЗСУ та засуди до 5 років позбавлення волі.

Також дивіться: Воїни 3 ОШБр вночі виявили та знищили ворожий паливозаправник на Харківщині. ВIДЕО

Чоловік передавав дані про ЗСУ жінці з сайту знайомств
Чоловік передавав дані про ЗСУ жінці з сайту знайомств
Чоловік передавав дані про ЗСУ жінці з сайту знайомств
Чоловік передавав дані про ЗСУ жінці з сайту знайомств
Чоловік передавав дані про ЗСУ жінці з сайту знайомств

Автор: 

вирок (1105) Харківщина (6054)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+8
От підор!
показати весь коментар
06.11.2024 17:03 Відповісти
+8
поки таких не позбавлятимемо громадянства, толку не буде.
показати весь коментар
06.11.2024 17:11 Відповісти
+6
Починаючи з зе!, дєрьмака і т.і.
показати весь коментар
06.11.2024 17:21 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Русня вміє в маніпуляції, і на стратегічному, і на тактичному рівнях. На всіх рівнях.
показати весь коментар
06.11.2024 17:01 Відповісти
Навіть російську вона поганенько знає.
показати весь коментар
06.11.2024 17:20 Відповісти
Та це ще нормально. Ви хіба їх писульки у мережах не бачили ніколи?
рузьгєй ізьіг захищати треба в першу чергу від самої русні.
показати весь коментар
06.11.2024 17:23 Відповісти
Редакції! Цю вражину засудили, є вже рішення суду,то чого ж ви не показуєте її мордуліца, може хтось бачив її із спільниками, війна ж у нас, ворог лютує...?
показати весь коментар
06.11.2024 17:25 Відповісти
хоч би фото "подруги" показали
показати весь коментар
06.11.2024 17:03 Відповісти
З вусами і пісюном
показати весь коментар
06.11.2024 17:48 Відповісти
5 років?
колись в армію срср на 5 років брали
показати весь коментар
06.11.2024 17:03 Відповісти
От підор!
показати весь коментар
06.11.2024 17:03 Відповісти
Як не був то стане.
показати весь коментар
06.11.2024 17:08 Відповісти
ВонО підором і родилось.
показати весь коментар
06.11.2024 17:27 Відповісти
телеграм
показати весь коментар
06.11.2024 17:06 Відповісти
поки таких не позбавлятимемо громадянства, толку не буде.
показати весь коментар
06.11.2024 17:11 Відповісти
Починаючи з зе!, дєрьмака і т.і.
показати весь коментар
06.11.2024 17:21 Відповісти
Вы же видите, что тут у некоторых на сайте главные враги не рашисты и предатели. Они все переводят на Зеленского. Хотя я и не Зеленского, но явно вижу кто тут на сайте пророссийский тролль.
показати весь коментар
06.11.2024 18:21 Відповісти
На розмінування!
показати весь коментар
06.11.2024 21:19 Відповісти
А за дрова **** 7.
показати весь коментар
06.11.2024 17:28 Відповісти
За такі речі ,під час війни, висша з конфіскатом до сьомого коліна !!))
показати весь коментар
06.11.2024 18:01 Відповісти
А что это за срок такой всего 5 лет?
показати весь коментар
06.11.2024 18:18 Відповісти
 
 