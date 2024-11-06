Через "подругу" із чату знайомств передавав РФ дані про ЗСУ: Жителя Харківщини засудили до 5 років. ФОТОрепортаж

На Харківщині чоловіка засудили до 5 років тюрми за передачу інформації про ЗСУ ворогу.

Про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

У травні 2024 року безробітний житель м. Дергачі через чат знайомств почав спілкуватись з "журналісткою", яка нібито розповідала "всю "правду" про повномасштабне вторгнення на Харківщині.

"Проте ворожа агентка почала "романтичне спілкування" з чоловіком та попросила трохи "допомогти", а саме передавати місця дислокації українських військових та техніки у Дергачах. Засуджений, поринувши в інтернет-кохання, обходив місто та приховано здійснював фотофіксацію місць базування Сил оборони", - йдеться в повідомленні.

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У червні 2024 року правоохоронці затримали чоловіка та помістили під варту.

Суд визнав його винним у несанкціонованому поширенні інформації про розташування ЗСУ та засуди до 5 років позбавлення волі.

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