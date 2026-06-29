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Новини Справа Тищенка Ліквідація мережі кол-центрів
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НАБУ повідомило про підозру "слузі народу" Тищенку: "вирішення питання" з кол-центрами за $1 млн

тищенко

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомили про підозру чинному народному депутату України Миколі Тищенку у вимаганні неправомірної вигоди.

Про це повідомили у пресслужбі НАБУ, інформує Цензор.НЕТ.

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Мільйон доларів за недоторканність кол-центрів

За даними слідства, у серпні 2023 року нардеп, прикриваючись боротьбою з діяльністю так званих "кол-центрів", попросив у особи, яку вважав причетною до їхньої діяльності, понад 1 млн дол. США неправомірної вигоди. За це він обіцяв використати свої повноваження для втручання в діяльність одних "кол-центрів" в інтересах цієї особи та не перешкоджати роботі інших. Втім, неправомірної вигоди він не отримав.

Легалізація мільйонів через фіктивний договір із колишньою дружиною

Крім того, за версією слідства, депутат легалізував 12,6 млн грн незаконного походження, оформивши фіктивний договір дарування коштів із колишньою дружиною. Слідство встановило, що законних доходів для такого подарунка вона не мала, а фактичної передачі коштів не відбулося.

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  • Згодом депутат відобразив цей дохід у щорічній декларації, чим, за даними слідства, умисно вніс до неї завідомо недостовірні відомості.

Дії особи кваліфіковано за ч. 4 ст. 369 КК України, ч. 2 ст. 209 КК України та ч. 2 ст. 366-2 КК України.

Досудове розслідування триває. Встановлюються всі обставини кримінального правопорушення та інші особи, які можуть бути причетними до його вчинення.

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Справа Тищенка

  • 20 червня 2024 року у місті Дніпро група невідомих напала на колишнього бійця спеціального підрозділу Kraken Дмитра Павлова (Син), коли той гуляв із дитиною. На кадрах видно що до цього причетна нібито охорона народного депутата Миколи Тищенка, з яким Павлов посперечався.
  • У скандальному відео з Дніпра, на якому охорона нардепа Миколи Тищенка напала на колишнього військового та незаконно його утримувала, також фігурувала помічниця парламентарія Евеліна Андрієвська.
  • Вранці 25 червня ДБР повідомило, що нардеп Микола Тищенко був повідомлений про підозру за фактом подій у Дніпрі 20 червня. У відомстві розповіли, що депутату повідомлено про підозру за фактом незаконного позбавлення волі потерпілого (ч. 2 ст. 146 КК України).
  • Суд обрав запобіжний захід Тищенку - цілодобовий домашній арешт з носінням електронного засобу контролю.
  • Згодом запобіжний захід нардепу змінили на особисте зобовʼязання.

Автор: 

НАБУ (5753) хабар (4795) Тищенко Микола (350) підозра (1034)
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Топ коментарі
+6
Є-підозра (програма преза Зєлі).
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29.06.2026 16:35 Відповісти
+6
Якщо починати ізольовувати гнид, то Верховна Рада залишиться без найбільшої фракції.
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29.06.2026 16:58 Відповісти
+5
Так він ше від попередніх підозр не "віддихався" - садіть уже
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29.06.2026 16:36 Відповісти

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