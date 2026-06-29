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Новости Дело Тищенко Ликвидация сети колл-центров
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НАБУ сообщило о подозрении нардепу Тищенко: "решение вопроса" с колл-центрами за $1 млн

тищенко

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщили о предъявлении подозрения действующему народному депутату Украины Николаю Тищенко по подозрению в вымогательстве неправомерной выгоды.

Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ, передает Цензор.НЕТ.

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Миллион долларов за неприкосновенность колл-центров

По данным следствия, в августе 2023 года нардеп, прикрываясь борьбой с деятельностью так называемых "колл-центров", попросил у лица, которое считал причастным к их деятельности, более 1 млн долл. США неправомерной выгоды. За это он обещал использовать свои полномочия для вмешательства в деятельность одних "колл-центров" в интересах этого лица и не препятствовать работе других. Впрочем, неправомерной выгоды он не получил.

Легализация миллионов через фиктивный договор с бывшей женой

Кроме того, по версии следствия, депутат легализовал 12,6 млн грн незаконного происхождения, оформив фиктивный договор дарения средств с бывшей женой. Следствие установило, что законных доходов для такого подарка у нее не было, а фактической передачи средств не произошло.

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  • Впоследствии депутат отразил этот доход в ежегодной декларации, чем, по данным следствия, умышленно внес в нее заведомо недостоверные сведения.

Действия лица квалифицированы по ч. 4 ст. 369 УК Украины, ч. 2 ст. 209 УК Украины и ч. 2 ст. 366-2 УК Украины.

Досудебное расследование продолжается. Устанавливаются все обстоятельства уголовного правонарушения и другие лица, которые могут быть причастны к его совершению.

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Дело Тищенко

  • 20 июня 2024 года в городе Днепр группа неизвестных напала на бывшего бойца специального подразделения Kraken Дмитрия Павлова (Сын), когда тот гулял с ребенком. На кадрах видно, что к этому причастна якобы охрана народного депутата Николая Тищенко, с которым Павлов поспорил.
  • В скандальном видео из Днепра, на котором охрана нардепа Николая Тищенко напала на бывшего военного и незаконно удерживала его, также фигурировала помощница парламентария Эвелина Андриевская.
  • Утром 25 июня ГБР сообщило, что народному депутату Николаю Тищенко было предъявлено подозрение по факту событий в Днепре 20 июня. В ведомстве рассказали, что депутату предъявлено подозрение по факту незаконного лишения свободы потерпевшего (ч. 2 ст. 146 УК Украины).
  • Суд избрал Тищенко меру пресечения — круглосуточный домашний арест с ношением электронного средства контроля.
  • Впоследствии меру пресечения нардепу изменили на личное обязательство.

Автор: 

НАБУ (4857) взятка (6165) Тищенко Николай (335) подозрение (736)
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Топ комментарии
+6
Є-підозра (програма преза Зєлі).
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29.06.2026 16:35 Ответить
+6
Якщо починати ізольовувати гнид, то Верховна Рада залишиться без найбільшої фракції.
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29.06.2026 16:58 Ответить
+5
Так він ше від попередніх підозр не "віддихався" - садіть уже
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29.06.2026 16:36 Ответить

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