НАБУ сообщило о подозрении нардепу Тищенко: "решение вопроса" с колл-центрами за $1 млн
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщили о предъявлении подозрения действующему народному депутату Украины Николаю Тищенко по подозрению в вымогательстве неправомерной выгоды.
Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ, передает Цензор.НЕТ.
Миллион долларов за неприкосновенность колл-центров
По данным следствия, в августе 2023 года нардеп, прикрываясь борьбой с деятельностью так называемых "колл-центров", попросил у лица, которое считал причастным к их деятельности, более 1 млн долл. США неправомерной выгоды. За это он обещал использовать свои полномочия для вмешательства в деятельность одних "колл-центров" в интересах этого лица и не препятствовать работе других. Впрочем, неправомерной выгоды он не получил.
Легализация миллионов через фиктивный договор с бывшей женой
Кроме того, по версии следствия, депутат легализовал 12,6 млн грн незаконного происхождения, оформив фиктивный договор дарения средств с бывшей женой. Следствие установило, что законных доходов для такого подарка у нее не было, а фактической передачи средств не произошло.
- Впоследствии депутат отразил этот доход в ежегодной декларации, чем, по данным следствия, умышленно внес в нее заведомо недостоверные сведения.
Действия лица квалифицированы по ч. 4 ст. 369 УК Украины, ч. 2 ст. 209 УК Украины и ч. 2 ст. 366-2 УК Украины.
Досудебное расследование продолжается. Устанавливаются все обстоятельства уголовного правонарушения и другие лица, которые могут быть причастны к его совершению.
Дело Тищенко
- 20 июня 2024 года в городе Днепр группа неизвестных напала на бывшего бойца специального подразделения Kraken Дмитрия Павлова (Сын), когда тот гулял с ребенком. На кадрах видно, что к этому причастна якобы охрана народного депутата Николая Тищенко, с которым Павлов поспорил.
- В скандальном видео из Днепра, на котором охрана нардепа Николая Тищенко напала на бывшего военного и незаконно удерживала его, также фигурировала помощница парламентария Эвелина Андриевская.
- Утром 25 июня ГБР сообщило, что народному депутату Николаю Тищенко было предъявлено подозрение по факту событий в Днепре 20 июня. В ведомстве рассказали, что депутату предъявлено подозрение по факту незаконного лишения свободы потерпевшего (ч. 2 ст. 146 УК Украины).
- Суд избрал Тищенко меру пресечения — круглосуточный домашний арест с ношением электронного средства контроля.
- Впоследствии меру пресечения нардепу изменили на личное обязательство.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль