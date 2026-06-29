НАБУ сообщило о подозрении нардепу Тищенко: "решение вопроса" с колл-центрами за $1 млн

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщили о предъявлении подозрения действующему народному депутату Украины Николаю Тищенко по подозрению в вымогательстве неправомерной выгоды.

Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Миллион долларов за неприкосновенность колл-центров

По данным следствия, в августе 2023 года нардеп, прикрываясь борьбой с деятельностью так называемых "колл-центров", попросил у лица, которое считал причастным к их деятельности, более 1 млн долл. США неправомерной выгоды. За это он обещал использовать свои полномочия для вмешательства в деятельность одних "колл-центров" в интересах этого лица и не препятствовать работе других. Впрочем, неправомерной выгоды он не получил.

Легализация миллионов через фиктивный договор с бывшей женой

Кроме того, по версии следствия, депутат легализовал 12,6 млн грн незаконного происхождения, оформив фиктивный договор дарения средств с бывшей женой. Следствие установило, что законных доходов для такого подарка у нее не было, а фактической передачи средств не произошло.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Дело Тищенко: нардепу продлили меру пресечения в виде личного обязательства

Впоследствии депутат отразил этот доход в ежегодной декларации, чем, по данным следствия, умышленно внес в нее заведомо недостоверные сведения.

Действия лица квалифицированы по ч. 4 ст. 369 УК Украины, ч. 2 ст. 209 УК Украины и ч. 2 ст. 366-2 УК Украины.

Досудебное расследование продолжается. Устанавливаются все обстоятельства уголовного правонарушения и другие лица, которые могут быть причастны к его совершению.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тищенко назвал членство в "Слуге народа" "потерянной жизнью", — Гончаренко

Дело Тищенко